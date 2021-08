Sự gục ngã của một ngôi sao

R. Kelly có thể bị công chúng truyền thống quay lưng. Song, dữ liệu cho thấy âm nhạc của "ngôi sao sa ngã" vẫn được người dùng mạng quan tâm.

Là DJ chuyên xuất hiện ở các đám cưới tại Chicago, Richard Gintowt có nhiều kỷ niệm với R. Kelly. “Tôi lớn lên với những bản hit như Ignition (Remix) và Step in the Name of Love. Ở Chicago, không ai là không nghe nhạc của R. Kelly, nhất là ở các tiệc cưới”, Gintowt nói với New York Times.

Tuy nhiên, năm 2019, khi vụ việc R. Kelly tấn công tình dục được đưa ra ánh sáng, DJ người Chicago - hiện sống ở Bay Area - hoàn toàn ngừng chơi nhạc của nam ca sĩ. Lần gần nhất, anh chơi ca khúc Ignition theo yêu cầu của một cô dâu. Song, đó là trải nghiệm không tốt đẹp.

“Mọi người đều dừng lại và nhìn tôi như đang hỏi: Bạn đang làm gì vậy? Tại sao lại chơi nhạc của gã đấy”, Grint nhớ lại.

Với một số người, họ quyết định tẩy chay Kelly. Tuy nhiên, cho đến khi phiên xét xử nam ca sĩ diễn ra ở Brooklyn vào tuần này, số liệu thực tế cho thấy âm nhạc của R. Kelly vẫn phổ biến trên Internet, thậm chí được nghe nhiều những năm gần đây.

Câu hỏi đặt ra là tại sao âm nhạc của tội phạm tình dục như R. Kelly vẫn được quan tâm?

Người dùng mạng quan tâm R. Kelly nhiều hơn công chúng truyền thống. Ảnh: Getty.

Ngôi sao gục ngã

Năm 2000, trước khi tờ Chicago Sun Times có bài viết Kelly lạm dụng tình dục nhiều người, nam ca sĩ vướng không ít cáo buộc hành vi sai trái. Thập niên 1990, R. Kelly giải quyết các vụ kiện tấn công tình dục trẻ em. Năm 1994, ông vướng cáo buộc kết hôn với bạn đời 15 tuổi Aaliyah nhưng lại làm hồ sơ giả để lách luật.

Năm 2002, Kelly bị truy tố tội khiêu dâm trẻ em, sau khi đoạn video nam ca sĩ quan hệ tình dục với cô gái kém tuổi lan truyền. Tuy nhiên, nhờ vào tiền và quyền, R. Kelly trắng án năm 2008. Đây cũng là giai đoạn sự nghiệp của nam ca sĩ phát triển mạnh.

Anh cho ra mắt tổng cộng 12 album và đều đạt chứng nhận bạch kim. Giọng ca Same Girl thậm chí hợp tác cùng sao hạng A như Jay-Z, Whitney Houston, Lady Gaga và Chance the Rapper, dẫn đầu các lễ hội lớn vào những năm 2010.

Tuần qua, R. Kelly phải ra hầu tòa ở Brooklyn, New York tội ấu dâm. Ảnh: Pool.

Làn sóng chống lại Kelly chính thức bùng nổ năm 2017. Jim DeRogatis - phóng viên từ lâu đưa tin và theo dõi các vụ việc tấn công tình dục của R. Kelly viết trên BuzzFeed News rằng nam ca sĩ chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ. Thời điểm đó, chiến dịch tẩy chay Kelly mang tên #MuteRKelly gây chấn động Hollywood. Người tham gia yêu cầu các hãng đĩa, thu âm, đài phát thanh cấm sóng nam ca sĩ.

Sự tẩy chay của công chúng khiến Kelly không được vào danh sách 40 nghệ sĩ của thập kỷ. Các buổi diễn của nam ca sĩ liên tục bị hủy bỏ, phong trào #MeToo ảnh hưởng không nhỏ đến Kelly. Nhiều nhãn hàng tuyên bố ngừng làm việc với ngôi sao sinh năm 1967.

Theo New York Times, phim tài liệu Surviving R. Kelly như bản án với ngôi sao dòng nhạc R&B. Peter Rosenberg, DJ và MC chương trình Hot 97 (97.1 FM), cho rằng Kelly khó lòng lấy lại niềm tin với công chúng sau vụ việc. Và kể từ khi bộ phim tài liệu của Lifetime ra đời, Kelly không có cơ hội xuất hiện trên đài truyền hình, phát thanh.

Dream Hampton, nhà sản xuất bộ phim gọi những gì Kelly đã trải qua những năm gần đây là sự thất bại của một ngôi sao. Âm nhạc của R. Kelly không còn vang lên ở các buổi tập thể dục, trên taxi hay ở các bữa tiệc.

Sức hút âm nhạc của ngôi sao sa ngã

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cái tên R. Kelly vẫn gây chú ý trên Internet. Từ tháng 1/2019, khi phim tài liệu Surviving R. Kelly phanh phui cáo buộc tình dục của nam ca sĩ, âm nhạc của Kelly ngày càng được chú ý, đến nay có khoảng 780 triệu lượt nghe trực tuyến ở Mỹ.

Con số trên không bao gồm các MV trên YouTube - nơi nam ca sĩ vẫn nổi tiếng. Ngoài ra, R. Kelly thu hút 5,2 triệu lượt nghe/tháng trên ứng dụng nhạc số. Dịch vụ dữ liệu Chartmetric thậm chí xếp nam diễn viên vào danh sách 500 nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc, ngang hàng với Michael Bublé và Carrie Underwood.

Theo New York Times, việc R. Kelly vẫn được chú ý dù có hành vi sai trái đến từ chất lượng âm nhạc. Một số người cho rằng nam ca sĩ vẫn có sức hút bền bỉ.

Theo MRC Data, dịch vụ đo lường, tổng hợp thành tích nghệ sĩ từ Billboard, sản phẩm âm nhạc trực tuyến của Kelly ở Mỹ vẫn ổn định trong 4,5 năm qua. Đầu năm 2017, 12 Nights of Christmas - album phòng thu cuối cùng của nam ca sĩ - sau khi phát hành đạt vị trí thứ 177 trên Billboard, nhận trung bình 5 triệu lượt stream/tuần. Ngày nay, con số tăng lên 6 triệu lượt/tuần và vẫn ổn định trong nhiều năm qua.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất xảy ra năm 2019. Sau khi Surviving R. Kelly lên sóng, số lượng người nghe nhạc của Kelly hàng tuần tăng lên gấp đôi. Theo New York Times, điều này xảy ra do sự tò mò của công chúng về tội trạng của R. Kelly.

Theo Chartmetric, nhạc của Kelly vẫn còn hơn 300 danh sách phát chính thức trên Spotify và Apple Music, 100 trên Amazon Music. Con số này tăng đều đặn mỗi tháng, dự đoán tiếp tục tăng sau khi nam ca sĩ ra hầu tòa.

Số liệu cho thấy sản phẩm của R. Kelly vẫn còn sức sống trên mạng. Ảnh: Getty.

Một số danh sách phát được tạo dựa trên thuật toán sự phổ biến của nghệ sĩ. Chẳng hạn, khi một cái tên được quan tâm (trường hợp này là R. Kelly), các ứng dụng sẽ gợi ý bản hit của nghệ sĩ. Điều đó giúp R. Kelly được biết đến nhiều hơn.

Hiện tại, các bản thu âm của Kelly vẫn thuộc sở hữu của RCA - một sản phẩm của Sony Music. Trong khi đó, bản quyền sáng tác của nam ca sĩ thuộc sở hữu của Universal. Theo ước tính, với tổng số 780 triệu lượt stream ở Mỹ từ năm 2019, Sony và Universal hưởng lợi 3 triệu USD tiền bản quyền.

Theo New York Times, đây là lý do hai ông lớn trong ngành vẫn giữ tác quyền cho ngôi sao tai tiếng. Hiện Sony và Universal đều không trả lời câu hỏi của New York Times.

Kenyette Tisha Barnes, người sáng lập phong trào #MuteRKelly, cho biết cô vẫn nghĩ chiến dịch lần này khá thành công. Chỉ tính riêng việc Kelly bị đưa ra tòa và cấm sóng, đó là thành tựu lớn. “Với tư cách là nghệ sĩ, tôi nghĩ anh ấy nên được tôn trọng. Tuy nhiên, phải mất gần 30 năm để chúng tôi đưa vụ việc ra ánh sáng và đối mặt các cáo buộc như hiện tại”, cô nói.

Lúc đầu, chiến lược của nhà hoạt động nhân quyền là khiến Kelly phải thẳng thắn đối mặt với các cáo buộc tình dục. Song, họ không ngờ rằng sự nghiệp của nam ca sĩ vẫn còn ổn định, nhất là khi các sản phẩm của Kelly vẫn được dân mạng quan tâm.

“Mục tiêu của chúng tôi là làm cho những tội ác của Kelly không thể tách rời với sản phẩm âm nhạc của anh ấy. Bởi vì Kelly từng dùng tiền kiếm được từ đó để kiểm soát cuộc sống của nạn nhân. Nhiều người xem anh ấy là ông hoàng R&B, chúng tôi thì không”, Kenyette Tisha Barnes khẳng định.