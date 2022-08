Sự giận dỗi của Ronaldo

Việc Cristiano Ronaldo rời Old Trafford ngay trước khi kết thúc trận hòa trước Rayo Vallecano tối 31/7 đẩy Manchester United vào thế khó.

MU hòa 1-1 Vallecano trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải, nhưng Ronaldo một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến tên mình. Sau khi bị HLV Erik ten Hag thay ra ở hiệp một, siêu sao người Bồ Đào Nha không ở lại để xem những phút cuối của trận đấu mà bỏ về sớm.

Động thái này tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" cho tương lai của anh tại MU.

Ronaldo bỏ về sớm trước khi trận đấu với Vallecano kết thúc. Ảnh: B/R

Vì sao Ronaldo bỏ về sớm?

The Times dẫn lời một nhân chứng kể lại rằng Ronaldo tỏ vẻ không vui khi đi bộ vội vã đến bãi đậu xe. 10 phút trước khi trận đấu giữa MU và Vallecano kết thúc, CR7 xuất hiện bên ngoài sân Old Trafford để lấy xe ra về.

Ronaldo, cầu thủ duy nhất được thay ra bởi sau hiệp một, vẫy tay chào người hâm mộ trước khi lái xe rời đi. Đội ngũ truyền thông của MU từ chối bình luận khi được hỏi liệu cựu sao Real Madrid có được phép rời sân vận động trước khi kết thúc trận đấu hay không.

Diogo Dalot, người không có mặt trong đội hình thi đấu, cũng xuất hiện cùng Ronaldo. Hậu vệ người Bồ Đào Nha chơi trận đấu của MU trước Atletico ở Na Uy hôm 30/7.

Điều khó hiểu với nhiều cổ động viên MU là trong khi Ronaldo luôn muốn thể hiện mình là mẫu cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp và luôn biết giữ hình ảnh, những gì anh làm với "Quỷ đỏ" thời gian qua cho thấy điều ngược lại. Ronaldo vắng mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU ở Australia và Thái Lan.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" giải thích CR7 không thể tham gia cùng các đồng đội vì giải quyết việc gia đình. HLV Ten Hag sau đó tiết lộ Ronaldo tập luyện ở Lisbon trong khi cả đội "cày ải" ở một châu lục khác.

Hành động bỏ về sớm của Ronaldo ở trận giao hữu với Vallecano cũng có thể khiến nhiều người tin rằng lời đồn về việc anh vắng mặt tại derby Manchester cách đây 5 tháng là sự thật. Ở thời điểm đó, Ronaldo được cho là bỏ về Bồ Đào Nha ngay khi biết tin anh không được HLV Ralf Rangnick xếp đá chính trước Man City ở vòng 28 Premier League.

Thông thường, nhiều cầu thủ ngay cả khi chấn thương sẽ ở lại xem đội nhà thi đấu trận quan trọng. Quyết định bỏ về Bồ Đào Nha của Ronaldo khi đó từng khiến nhiều cầu thủ MU ngạc nhiên vì CR7 luôn là cái tên có sức ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Cần nhớ rằng, bất chấp những tin đồn và cách hành xử của Ronaldo trong một tháng qua, cầu thủ mang áo số 7 vẫn nhận được phản ứng tích cực từ đám đông Old Trafford khi tên của anh ấy được đọc lên trước trận gặp Vallecano. Người hâm mộ MU vẫn reo hò và hô vang tên Ronaldo, tất nhiên cũng xuất hiện những tiếng la ó nhưng không đáng kể.

Liệu sau trận đấu với Vallecano, thái độ của người hâm mộ MU với Ronaldo có thay đổi. Không ai có thể biết chính xác điều đó. Song, vấn đề người ta nên lo lắng lúc này chính là thái độ của HLV Ten Hag.

HLV Ten Hag trao đổi chiến thuật với Ronaldo trong trận gặp Vallecano. Ảnh: Reuters.

Yếu tố kỷ luật của Ten Hag

Ten Hag không phát biểu việc Ronaldo bỏ về sớm sau trận đấu hôm 31/7. Đội ngũ truyền thông MU quyết định trước trận đấu rằng người quản lý đội bóng sẽ không tổ chức họp báo công khai sau tiếng còi mãn cuộc.

HLV người Hà Lan không phải nhận những câu hỏi oái ăm từ truyền thông về Ronaldo. May cho Ten Hag rằng cuộc phỏng vấn duy nhất ông phải thực hiện sau đó là với kênh truyền hình của CLB.

HLV Ten Hag có lý do để rút Ronaldo ra chỉ sau 45 phút của trận gặp Vallecano. Đây là lần đầu tiên Ronaldo chơi cho MU trước mùa giải.

"Ronaldo chắc chắn không ở cùng trạng thái thể lực với các cầu thủ trong đội vào lúc này vì anh ấy bỏ lỡ nhiều tuần tập luyện", Ten Hag nói. "Cậu ấy cần các trận đấu để bắt nhịp và phải tập luyện rất nhiều".

CR7 được cho là liên hệ với khoảng 6 hay 7 đội bóng trong hè này. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa tuyên bố công khai về tương lai của mình. Nhưng sự ưu ái và thái độ bình tĩnh Ten Hag dành cho Ronaldo liệu có kéo dài lâu?

Ten Hag thông báo với tất cả thành viên trong đội của mình - ngay cả những người từng ra sân trước Atletico hôm 30/7 - rằng họ phải có mặt ở Old Trafford cho trận đấu với Vallecano. Đó là lý do người ta thấy Dalot đi cùng Ronaldo. Những cầu thủ khác ra sân ở trận gặp Atletico như Marcus Rashford, David de Gea và Anthony Elanga đều có mặt trên khán đài Old Trafford hôm 31/7.

Ten Hag cũng nói với các cầu thủ rằng cả đội phải ăn trưa cùng nhau trước trận giao hữu với Vallecano, được tổ chức vào chiều tối hôm đó. Khi được hỏi về vấn đề kỷ luật của đội bóng, Ten Hag đáp: "Nếu đội bóng không có kỷ luật bên ngoài sân, họ sẽ không tìm thấy nó khi thi đấu. Về những vấn đề như vậy, tôi khá nghiêm khắc".

Trong bài phỏng vấn đầu tiên khi trở thành HLV trưởng MU, Ten Hag nói rằng ông chỉ gật đầu với đề nghị từ ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sau khi được đảm bảo về quyền lực tại CLB. "Tôi có những nguyên tắc riêng của mình và nếu không được đáp ứng, tôi sẽ không đến đây (MU - PV)", cựu HLV Ajax tuyên bố.

Ten Hag luôn là mẫu HLV sẵn sàng áp dụng "kỷ luật thép" với đội bóng của mình. Cách HLV này chỉ trích thậm tệ các ngôi sao MU như De Gea hay Zidane Iqbal trên đất Australia phản ánh điều này.

Trước khi thay CR7, HLV người Hà Lan có những trao đổi khá thân thiện với anh trong trận gặp Vallecano. Khi một cầu thủ của đối phương nằm trên sân để điều trị chấn thương, Ronaldo và Ten Hag nói chuyện với nhau một lúc về chiến thuật. Kể từ đầu tháng 7, Ten Hag luôn dành những lời lẽ thiện cảm với Ronaldo.

Song, điều đó liệu có kéo dài lâu?