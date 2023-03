Sự gia tăng của 'frolleague' ở nơi làm việc

Nhiều người coi trọng tình bạn với đồng nghiệp và nói rằng đồng nghiệp đã giúp họ vượt qua những khó khăn ban đầu khi làm việc.

Frolleague /ˈfrɒl.iːɡ/ (danh từ): Bạn bè là đồng nghiệp, tình bạn đồng nghiệp

Định nghĩa:

Frolleague là từ lóng pha trộn giữa friend (bạn bè) và colleague (đồng nghiệp), dùng để chỉ những người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè.

Tình bạn giữa đồng nghiệp có thể bắt đầu và phát triển từ những lần phàn nàn về công việc, tiền lương hoặc từ những lần nói xấu sếp. Do làm việc và gặp nhau cả ngày, đồng nghiệp dễ trở thành bạn bè, những cuộc trò chuyện của họ có thể vượt xa chủ đề công việc.

Tuy nhiên, một kiểu frolleague khác thường thấy ở nơi làm việc là hai đồng nghiệp rất thân thiết ở văn phòng, nhưng họ lại không tiếp xúc với nhau ở thế giới bên ngoài. Có thể ở văn phòng, họ quý trọng nhau hơn cả đồng nghiệp, giúp nhau tạo ra những giá trị tốt trong công việc, nhưng họ lại chưa đủ thân để giới thiệu nhau cho những người bạn khác.

Một cách khác để kết bạn với đồng nghiệp là kết nối thông qua mạng xã hội. Kể từ năm 2008, LinkedIn đã thống kê khoảng 47% người dùng mạng xã hội ở Anh đang hòa trộn cuộc sống và công việc bằng cách chấp nhận lời mời kết nối trên mạng từ đồng nghiệp.

Hiện tượng frolleague không chỉ giới hạn trên mạng xã hội. Một khảo sát năm 2016 được công bố trên Accountancy Age chỉ ra rằng khoảng 83% người lao động coi đồng nghiệp là bạn bè và 89% nói họ coi trọng tình bạn đó.

Trước làn sóng frolleague gia tăng, LinkedIn cảnh báo việc kết bạn với đồng nghiệp có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng, ví dụ như để lộ thông tin hoặc bí mật cá nhân.

Bất chấp rủi ro, nhiều người vẫn chọn làm bạn với đồng nghiệp và họ coi việc kết nối với đồng nghiệp sau giờ làm cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng.

Trái với quan điểm của LinkedIn, một nghiên cứu của công ty tư vấn việc làm Peldon Rose cho rằng những tình bạn đồng nghiệp là một yếu tố tạo nên hạnh phúc và giúp làm tăng năng suất làm việc. Các nghiên cứu khác cũng nói tình bạn nơi công sở giúp thúc đẩy hạnh phúc và sự khỏe mạnh.

Một khảo sát của tổ chức tư vấn doanh nghiệp Globoforce cũng khẳng định frolleague là điều đáng có ở nơi làm việc. Trong số hơn 700 người làm khảo sát với Globoforce, 89% cho biết các mối quan hệ ở nơi làm việc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. 61% nói rằng đồng nghiệp đã giúp họ vượt qua thời gian khó khăn trong công việc.

Ứng dụng của frolleague trong tiếng Anh:

- Frolleagues are a natural consequence of the “friending” phenomenon of social media platforms such as Facebook.

Dịch: Tình bạn đồng nghiệp là kết quả tự nhiên của hiện tượng “kết bạn” trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook.

- Even as we develop frolleagues, many staff are expressing how highly they value a border between home and work.

Dịch: Dù tình bạn đồng nghiệp được phát triển, nhiều người vẫn nói rằng họ coi trọng ranh giới giữa nhà và nơi làm việc.