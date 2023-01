Sử dụng xe ôm công nghệ vận chuyển động vật hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một tiêu bản đồi mồi dạng nguyên con, một quạt xếp nghi làm từ đồi mồi, một trâm cài tóc nghi làm từ ngà voi.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 28/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Dương Thị Mai (sinh năm 1984, trú xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ba Đình phát hiện hoạt động mua bán các loại sản phẩm trang sức được chế tác từ động vật hoang dã trên địa bàn. Sau khi thỏa thuận với người mua trên mạng xã hội, người bán sử dụng "shipper" công nghệ để giao hàng.

Ngày 11/1, lực lượng chức năng phát hiện một "shipper" đang giao hàng trên địa bàn phường Ngọc Khánh. Tang vật thu giữ gồm một tiêu bản đồi mồi dạng nguyên con, một quạt xếp nghi làm từ đồi mồi, một trâm cài tóc nghi làm từ ngà voi.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Ba Đình đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở và bắt giữ Dương Thị Mai. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm một quạt xếp nghi làm từ đồi mồi, 8 trâm cài tóc nghi làm từ ngà voi.