Sử dụng dịch vụ giao nhận hàng để buôn bán ma túy

Để qua mặt lực lượng chức năng, các nghi phạm ngụy trang ma túy vào gói bánh mỳ, trà, cà phê hay bỏ vào loa thùng.

Tháng 7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an quận 1 phối hợp Công an phường Cầu Kho đã phát hiện 600 viên ma túy tổng hợp và số lượng lớn ma túy đá, ketamine được các đối tượng ngụy trang trong hộp đựng tinh dầu.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã bỏ ma túy vào hộp giấy đựng tinh dầu, cố định bằng các cục pin và đánh dấu các ký hiệu đặc biệt trên các hộp giấy để xác định loại, số lượng ma túy khi có khách đặt mua ma túy. Sau đó, chúng gửi shipper đi giao “hàng” cho khách và ghi nội dung đơn hàng là tinh dầu để không bị chú ý.

Đối tượng bị bắt khai nhận đã nhiều lần mua bán ma túy thông qua hình thức gửi hàng qua các ứng dụng giao hàng Grab, GoViet.

Một số tang vật ma túy do Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thu giữ.

Cùng thời điểm, Công an phường Cô Giang phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 1 tiếp tục phát hiện gói nylon chứa 0,8286 gam ma túy thể rắn và 2 viên ma túy tổng hợp được đối tượng bỏ vào túi nylon, quấn băng màu vàng cuộn tròn rồi bỏ lẫn vào bên trong gói bánh. Sau đó, đối tượng đặt ứng dụng giao hàng Grab để giao gói bánh trên cho một đối tượng khác thì bị tài xế công nghệ Grab nghi ngờ, trình báo cơ quan công an.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cũng phối hợp với Công an quận Bình Tân phát hiện Lê Minh Nhựt (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, thuê trọ tại quận Bình Tân) cùng 2 người khác tham gia nhóm để mua bán trái phép chất ma túy.

Nhựt đã ngụy trang ma túy vào các hộp dầu gội để gọi taxi công nghệ giao cho khách. Theo quy định, tài xế taxi chỉ được vận chuyển người, không được chuyển hàng hóa, nhưng do muốn kiếm thêm thu nhập và không nhận thức được hàng hóa vận chuyển là ma túy nên các tài xế taxi vẫn nhận chuyển hàng.

Nhựt bị công an bắt quả tang khi đang giao gần 8 gram Ketamine và 15 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các hộp dầu gội đầu cho tài xế taxi công nghệ đi bán cho khách. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ gần 6,5 gram ma túy và 105 viên thuốc lắc.

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, hiện nay, tội phạm ma túy đang triệt để lợi dụng công nghệ 4.0 để hoạt động với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi. Lợi dụng sự phát triển rất nhanh chóng, phủ sóng rộng khắp của các trang thương mại điện tử, tội phạm ma túy coi đây như một kênh thông tin, mua bán, giao dịch ma túy tương đối hiệu quả. Các đối tượng tạo lập các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram để quảng cáo, rao bán các chất ma túy, phổ biến nhất là cần sa.

Chúng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, ngụy trang bài đăng bằng tên các loại thuốc nhằm tránh sự kiểm duyệt của các trang thương mại điện tử. Khi có người liên hệ thông qua hệ thống tin nhắn trên các trang này, các đối tượng sẽ không trực tiếp trả lời các nội dung liên quan đến việc giao dịch để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng. Chúng sẽ yêu cầu người mua liên hệ qua ứng dụng Messenger (ứng dụng nhắn tin trực tiếp của Facebook) hoặc chuyển sang một ứng dụng OTT khác như Viber, Line... và việc giao dịch cũng được thực hiện qua các ứng dụng này.

Sau khi đã thống nhất, các đối tượng sẽ chuyển hàng đến cho người mua bằng hình thức đóng gói, ngụy trang dưới dạng các sản phẩm như thực phẩm, hàng lưu niệm rồi dán kín, chuyển hàng bằng các dịch vụ vận chuyển như Grab, Go Việt, VN Post, Viettel Post.

Về mặt pháp lý, theo Bộ luật Hình sự 2015, quy định một số tội danh để xử lý hành vi giao hàng cấm đó là: Tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191); Tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); Tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ (Điều 305)… Nếu bị phát hiện vận chuyển hàng cấm, người giao hàng sẽ bị cơ quan Công an tiến hành xác minh, lấy lời khai và điều tra. Căn cứ vào kết quả điều tra và xác minh của cơ quan điều tra, nếu người vận chuyển được chứng minh là hoàn toàn không biết về số hàng cấm đã vận chuyển và chỉ đơn thuần là người vận chuyển theo yêu cầu của người khác thì người giao hàng có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện người vận chuyển có liên quan đến việc giao nhận hàng cấm hoặc không có chứng cứ cho thấy là không biết về việc có hàng cấm thì người vận chuyển có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Theo đó, tội vận chuyển trái phép chất ma túy có nhiều khung hình phạt, tùy tội trạng và số lượng ma túy vận chuyển, có thể bị phạt tù 2-7 năm; phạt tù 7-15 năm; phạt tù 15-20 năm. Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi vận chuyển nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng 5 kilogam trở lên; heroin, cocain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gram trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 5-500 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy, nếu bị xử lý hình sự với một trong các tội về giao hàng cấm, shipper có thể bị phạt tiền thậm chí phạt tù... Do đó, khi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, shipper cần lưu ý kiểm tra hàng hóa thật cẩn thận để tránh gặp phải tình huống bị lừa giao hàng cấm.