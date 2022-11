Sự đối lập của Kanye West và Kim Kardashian

Trong lúc Kanye West chật vật tìm hướng đi mới cho sự nghiệp xuống dốc, Kim Kardashian vẫn trụ vững, thậm chí phất lên cùng danh hiệu tỷ phú USD.

"Kim Kardashian tậu dinh thự 70 triệu USD ", "Bên trong chuyên cơ riêng 150 triệu USD của Kim Kardashian", "Cách Kim Kardashian xây dựng đế chế 1,8 tỷ USD ", "Chị em nhà Kardashian kiếm tiền như thế nào?"...

Đó là tiêu đề các báo South China Morning Post, Hello Magazine, Insider... dùng để mô tả độ giàu, sự thăng hoa trong sự nghiệp của Kim "siêu vòng ba" sau ly hôn. Tuyệt nhiên, bài viết đề cập khối tài sản của Kanye West rất nhỏ giọt, nếu có chỉ là dạng bài giễu cợt nam rapper khi phải chứng kiến đế chế tỷ USD sụp đổ.

Sau khi nộp đơn ly hôn (và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục), địa vị của Kim và Kanye ở showbiz nói riêng và giới kinh doanh nói chung có sự thay đổi. Họ đang ở thế đối lập nhau.

Đế chế 1,8 tỷ USD của Kim Kardashian

Theo Stylecaster, The Kardashians, show mới thay thế Keeping Up with the Kardashians, ra mắt trên nền tảng trực tuyến từ tháng 4 đã khẳng định sức hút và vị thế của đại gia đình này trong lĩnh vực truyền hình thực tế, đặc biệt với Kim Kardashian.

Xuất hiện trong show tập trung vào cuộc sống của chính mình, Kim bỏ túi từ 7,5 triệu đến 8,3 triệu USD /mùa. Hai mùa The Kardashians qua đi, cô mang về trên dưới 16 triệu USD . Đây chỉ là phần nhỏ trong tổng thu nhập trăm triệu USD mỗi năm của Kim.

Vươn lên hàng tỷ phú USD từ năm 2021, Kim được báo cáo hiện đứng ở vị trí 1.645 trong danh sách tỷ phú của thế giới với khối tài sản ròng 1,8 tỷ USD . Cô giàu nhanh nhờ 2 đế chế Skims (nội y) và KKW Beauty (sản phẩm làm đẹp).

Báo cáo của Business Insider cho biết trang web chính thức của KKW Beauty thường xuyên hiển thị tình trạng sold out đối với hầu hết sản phẩm. Những dòng son môi, phấn highlight, kem che khuyết điểm, phấn mắt và bộ dụng cụ tạo khối của thương hiệu luôn hết sạch chỉ vài phút sau mở bán, mang về cho Kim hàng chục triệu USD.

Bằng sự thành công đó, KKW Beauty "dù sinh sau đẻ muộn", vẫn được coi là mối đe dọa của Kylie Cosmetics, thương hiệu do Kylie Jenner làm chủ.

Những hình ảnh gần đây của Kim Kardashian. Ảnh: @kimkardashian.

Giới chuyên gia trong ngành lý giải một trong những yếu tố giúp KKW Beauty và dòng thời trang định hình Skim phất lên là nhờ độ nhận diện rộng khắp của Kim. Đối với tất cả sản phẩm, cô đều làm người mẫu quảng cáo và chia sẻ bài PR trên trang cá nhân thu hút 333 triệu người theo dõi.

Chưa dừng ở đó, Kim ra mắt thêm thương hiệu chăm sóc da Skkn by Kim tập trung vào 9 sản phẩm. Giá bán mỗi bộ sản phẩm là 900 USD . Mặc dù bị doanh nghiệp khác kiện vi phạm nhãn hiệu, Skkn by Kim có doanh thu ổn định, giúp Kim tăng giá trị cho đế chế kinh doanh.

Trong bài viết ca ngợi Kim trở thành tỷ phú, Forbes liệt kê phần tài sản còn lại sau 2 thương hiệu kinh doanh của cô là tiền mặt và các khoản đầu tư sinh lời, nhiều nhất phải kể đến bất động sản.

Kim sở hữu hàng loạt dinh thự triệu USD trải dài từ New York, Los Angeles, Miami đến Calabasas, Kardashian. Cô còn có danh mục đầu tư cổ phiếu cho Disney, Amazon, adidas...

Theo Page Six, Kim đang rất hài lòng với cuộc sống giàu có và sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trong giới. Người đẹp nước Mỹ cũng sẵn sàng cho mối quan hệ mới sau khi ly hôn Kanye West và khép lại cuộc tình 9 tháng với Pete Davidson.

Kanye West mất 2 tỷ USD trong một ngày

Trong lúc đó, Kanye West ở một tình thế khác.

Chỉ trong vỏn vẹn 24 tiếng, anh mất 2 tỷ USD , bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú. Adidas, Gap lẫn Balenciaga đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp đồng vì không thể chấp nhận tư tưởng bài Do Thái, phát ngôn mang tính thù ghét của ngôi sao tai tiếng.

"Emanuel! Tôi mất 2 tỷ USD trong một ngày và tôi vẫn sống. Đây không phải bài viết thù ghét. Tôi vẫn yêu quý bạn. Chúa vẫn yêu quý bạn. Số tiền đó không phải con người tôi", Kanye nhắc đến Emanuel Ari - CEO công ty giải trí Endeavour - người đã thúc giục các công ty cắt đứt quan hệ với rapper 45 tuổi.

Từng có một Kanye West ngạo mạn và bất cần, "đứng trên núi tiền" - tiêu đề tờ People đã viết. Chồng cũ Kim giờ đây còn hơn 100 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, đủ giúp anh trụ vững trong vài tháng nếu tiếp tục duy trì lối sống xa hoa. Dẫu vậy, Kanye dễ đối diện nguy cơ khủng hoảng tài chính nếu không tìm cách lật ngược tình thế.

Kanye West mất danh hiệu tỷ phú USD, có nguy cơ bị khủng hoảng tài chính. Ảnh: Sky News.

Kanye có 5 nguồn thu nhập, nhưng 4 nguồn đã bị ảnh hưởng. Những năm gần đây, anh kiếm lợi nhuận lớn từ hợp đồng với adidas và Gap, tiền bản quyền nhạc, doanh thu bán album và các show hòa nhạc. Tuy nhiên, tất cả gần như đã sụp đổ.

Nằm cách bất động sản 70 triệu USD của Kim Kardashian khoảng 22 km ở Malibu, Kanye đứng tên dinh thự 57 triệu USD . Dự án này đang gặp rủi ro nghiêm trọng vì tài chính bất ổn của anh. Bên cạnh đó, rapper có loạt nhà khác nhưng nhiều căn hộ đang bị thế chấp.

Với tình hình hiện tại, người hâm mộ đã mở trang GoFundMe nhằm kêu gọi quyên góp tiền giúp Kanye trở lại đường đua tỷ phú. Song, hành động này bị coi là trò cười khi chỉ nhận được vỏn vẹn 5 USD .

Có thể nói chưa bao giờ Kanye West xuống dốc nhanh như năm nay. 2022 với anh là sự thất bại khi không thể cứu vãn hôn nhân với Kim Kardashian. Chẳng những thế, anh còn đánh mất danh hiệu tỷ phú USD.