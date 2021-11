Sự đối lập của ‘Eternals’

Bom tấn siêu anh hùng “Eternals” của Marvel Studios đã chính thức ra rạp từ ngày 5/11. Phim mở màn ấn tượng tại phòng vé toàn cầu bất chấp hàng loạt khen chê trái chiều.

Eternals là phim điện ảnh thứ ba được Marvel Studios phát hành kể từ thời điểm đại dịch bùng phát toàn cầu. Tác phẩm cũng là phim siêu anh hùng thứ 5 ra mắt trong năm 2021 sau Black Widow, The Suicide Squad, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Venom: Let There Be Carnage.

Hôm 8/11, số liệu thống kê doanh thu bán vé của Eternals sau ba ngày khởi chiếu đã được công bố. Theo Box Office Mojo, bộ phim siêu anh hùng của đạo diễn Chloé Zhao đã kiếm 161,7 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Trong đó, Bắc Mỹ, quê nhà của tác phẩm, đóng góp 43,9% với 71 triệu USD vào doanh thu phim. Tại các thị trường quốc tế, Eternals thu 90,7 triệu USD , tương đương 56,1%.

Khởi đầu ấn tượng trên trường quốc tế

Theo Box Office Pro, Hàn Quốc là thị trường đóng góp nhiều nhất vào doanh thu quốc tế của phim. Eternals chiếu sớm tại Hàn Quốc từ 3/11 và đã kiếm được 14,3 triệu USD sau năm ngày. Trong đó, ba ngày cuối tuần ghi nhận mức doanh thu 10,2 triệu USD với khoảng 1 triệu lượt khán giả tới rạp thưởng thức.

Dữ liệu từ Kobis cũng chỉ ra Eternals chiếm 82,4% tổng doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc cuối tuần qua. Sau ba ngày, rạp chiếu phim xứ kim chi thu tổng cộng 13,1 triệu USD . Đây là kết quả kinh doanh cuối tuần tốt nhất mà thị trường điện ảnh Hàn Quốc đạt được trong năm 2021.

Toàn cầu, Eternals đã vượt Black Widow và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings để trở thành phim siêu anh hùng có doanh thu mở màn cao nhất 2021. Số tiền Black Widow và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kiếm được sau ba ngày khởi chiếu lần lượt là 158,8 triệu USD và 128 triệu USD .

Tạo hình các siêu anh hùng bất tử trong Eternals.

Eternals hiện đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim Hollywood có doanh thu mở màn cao nhất năm 2021. Khoảng cách giữa Eternals với tác phẩm ở vị trí thứ nhất, bom tấn tốc độ Fast & Furious 9, là không đáng kể. Fast & Furious 9 thu 163 triệu USD , chỉ hơn Eternals 1,3 triệu USD (theo ScreenRant).

Kết quả càng ngoạn mục khi doanh thu Eternals không có sự đóng góp từ thị trường Trung Quốc, trong khi Fast & Furious kiếm 136 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu tại đây (theo Deadline). Tuy nhiên, Eternals khởi chiếu cùng lúc tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ trong khi Fast & Furious 9 chỉ phủ sóng tại 8 thị trường quốc tế trong tuần đầu ra rạp.

Trước thời điểm Eternals phát hành, các chuyên gia từng dự đoán phim sẽ mở màn với khoảng 80- 85 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ sau ba ngày phát hành. Tuy nhiên, doanh thu mở màn tác phẩm siêu anh hùng còn kém khá xa ước tính này. Với 71 triệu USD , phim chỉ đạt 83,5% tới 88,75% kỳ vọng.

Nhưng với thành tích trên, cuối tuần qua, Eternals vẫn là tác phẩm dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Variety công bố doanh thu Eternals vượt xa thành tích của Dune ( 7,6 triệu USD ), No Time to Die ( 6,2 triệu USD ), Venom: Let There Be Carnage ( 4,5 triệu USD )…

Trên bảng tổng sắp doanh thu phòng vé sau ba ngày khởi chiếu tại Bắc Mỹ 2021, Eternals đã vượt Fast & Furious 9 ( 70 triệu USD ) để đứng vị trí thứ tư. Phim xếp sau Venom: Let There Be Carnage ( 90 triệu USD ), Black Widow ( 80 triệu USD ) và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ( 75 triệu USD ). Eternals hiện là phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel có doanh thu nội địa dịp mở màn thấp nhất 2021.

Lý do doanh thu tại nội địa giảm sút

Chỉ trong 6 tháng cuối 2021, các hãng phim đã ồ ạt tung ra rạp hàng loạt tác phẩm siêu anh hùng: Black Widow vào tháng 7, The Suicide Squad trong tháng 8, đầu tháng 9 có Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tới tháng 10 Venom: Let There Be Carnage ra rạp và hiện tại, tháng 11, có Eternals. Trong tháng 12, Sony sẽ tung Spider-Man: No Way Home.

Theo IndieWire, việc 2021 “no dồn đói góp” phim siêu anh hùng là một trong các lý do khiến sức hút của Eternals giảm sút tại Bắc Mỹ. Việc xem dồn dập quá nhiều bom tấn siêu anh hùng trong thời gian ngắn dễ khiến niềm yêu thích khán giả dành cho Eternals bị giảm sút. Khi này, 71 triệu USD mở màn lại là con số bình thường, không đáng lo ngại.

Eternals là bộ phim đầu tiên trong MCU đi sâu mô tả đời sống tình cảm của những người trưởng thành.

Tuy nhiên, với các chuỗi cụm rạp, doanh thu mở màn của Eternals lại làm dấy lên nhiều lo lắng. Những năm gần đây, nhất là thời điểm đại dịch, các bom tấn siêu anh hùng được kỳ vọng giúp rạp chiếu phim thu về bạc tỷ, vượt qua khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - bộ phim siêu anh hùng đang giữ ngôi tác phẩm có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ năm 2021 - mới đạt 223,7 triệu USD .

Kết quả này dẫn đến dự đoán Eternals sẽ thu khoảng 150 triệu USD từ phòng vé nội địa trong thời gian chiếu độc quyền tại rạp. Nếu tỷ lệ doanh thu phòng vé nội địa và quốc tế không thay đổi lớn so với ba ngày cuối tuần vừa qua, doanh thu toàn cầu của Eternals có thể dao động quanh mức 340 triệu USD . Con số khó vẽ ra tương lai huy hoàng cho sự phục hưng của phòng vé Bắc Mỹ hay toàn thế giới.

Bất đồng quan điểm từ hàng ghế khán giả

Eternals giới thiệu với khán giả yêu thích phim siêu anh hùng Marvel về nhóm siêu anh hùng bất tử, từng bước thay thế dàn nhân vật đã quen thuộc hơn một thập kỷ qua. Trọng trách lèo lái bộ phim được đặt lên vai Chloé Zhao. Tuy nhiên, màn chào sân vũ trụ siêu anh hùng của Zhao khiến khán giả và giới phê bình chia rẽ sâu sắc.

Tác phẩm được công chiếu hôm 18/10 tại Los Angeles, Mỹ và tới ngày 19/10 đã nhận nhiều phản hồi sớm tích cực. Khán giả khi ấy, phần đông là nhà báo và chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, khen ngợi khâu dàn dựng cũng như kỹ thuật quay dựng, nhấn mạnh Eternals là tác phẩm vô tiền khoáng hậu của MCU.

Tuy nhiên, sau chưa đầy hai tuần, khi bình luận chính thức cùng đánh giá trên các trang chấm điểm phim uy tín cho Eternals được công bố, tác phẩm đã đi vào lịch sử Marvel với danh xưng không mấy huy hoàng. Ngày 30/11, Variety đưa tin Eternals chỉ nhận 60% bình luận tích cực từ các cây bút phê bình trên Rotten Tomatoes, trở thành phim MCU đầu tiên bị gắn mác “cà chua ủng”.

Tới 5/11, số điểm giới phê bình chấm Eternals trên Rotten Tomatoes tiếp tục giảm sâu. Tỷ lệ chuyên gia phản hồi tích cực về phim đã giảm từ 60% xuống còn 49% với 146 bài viết nhận xét tiêu cực. Tính đến 8/11, con số tiếp tục giảm xuống 48%.

Bộ phim của đạo diễn Chloé Zhao sở hữu nhiều đại cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được rọi sáng bằng ánh mặt trời.

Trên Metacritic, tính đến 8/11, điểm giới phê bình (Metascore) chấm Eternals là 53/100, giảm 2 điểm so với mức 55/100 một tuần trước đó. Trong 59 cây bút đưa bình luận, 34 người giữ quan điểm trung lập, 20 tích cực và 5 tiêu cực.

Số điểm cao nhất, 88/100, đến từ cây bút Oliver Jones của Observer. Jones ngợi ca phần hình ảnh của Eternals, nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong một phim siêu anh hùng, trời mây và sóng biển mang đến cho khán giả cảm giác rợn ngợp không thua kém những màn giao chiến ác liệt mang tầm vũ trụ”.

Ngược lại, cây bút Johnny Oleksinski từ The New York Post là một trong những người đưa điểm số thấp nhất. Anh chỉ chấm phim 25/10 với nhận xét: “Tác phẩm tiếp theo của Chloé Zhao, vị đạo diễn xuất sắc của Oscar 2021, là bộ phim tệ nhất Marvel Studios từng làm”.

Hôm 6/11, CinemaScore, một trong những website chấm điểm phim phản ánh khá sát cảm nghĩ của khán giả đại chúng, đã công bố Eternals đáng điểm B - mức khá. Cùng quan điểm, 683 người dùng Metacritic đã xem Eternals chấm phim 6,6/10. Trong đó, 439 người để lại bình luận tích cực, 45 trung lập và 199 tiêu cực.

Khán giả yêu thích nhận xét Eternals khác hẳn những bình luận tiêu cực từ giới phê bình. Phim đẹp, độc đáo và nhiều bất ngờ. Họ cũng đồng tình Eternals khác biệt với mặt bằng chung của vũ trụ Marvel. Ngược lại, những khán giả chấm phim điểm thấp nhất phàn nàn Eternals quá dài dòng với cốt truyện cồng kềnh, rối rắm. Các siêu anh hùng hài hước nhưng không hấp dẫn. Một vài khán giả cho rằng bộ phim lồng ghép quan điểm chính trị quá lộ liễu.

Tuy nhiên, trên Rotten Tomatoes, khán giả vẫn giữ quan điểm tích cực về phim. Tác phẩm nhận 81% bình luận tích cực từ hơn 2.500 người dùng đã được xác minh, không thay đổi quá nhiều so với thời điểm phim mới phát hành dù đánh giá tiêu cực từ các chuyên gia đã tăng 12% sau một tuần.

Eternals được nhận xét là bộ phim vô tiền khoáng hậu của Marvel Studios.

Sau cuối tuần đầu tiên tung hoành trên màn ảnh rộng, Eternals gặt hái kết quả ấn tượng tại phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, tại quê nhà Bắc Mỹ, vẫn còn nhiều nguy cơ đe dọa tương lai bom tấn siêu anh hùng.

Nhận xét về Eternals, chuyên gia phân tích Jeff Bock từ Exhibitor Relations nói: “Bạn phải xác định quan điểm rõ ràng về mọi thứ. Với bất kỳ hãng phim nào, kết quả phòng vé như Eternals có thể coi như thành công vang dội. Nhưng những phản hồi tiêu cực về Eternals là tin xấu dành cho Disney, nhất là khi mạng xã hội giúp những lời truyền miệng lan nhanh như gió. Chúng ta có thể phải chứng kiến sự sụt giảm chóng mặt về doanh thu phim trong những tuần tiếp theo”.