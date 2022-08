Sự độc hại đằng sau cơ bụng 6 múi của siêu anh hùng

Khi cơ bắp cuồn cuộn của siêu anh hùng trở thành tiêu chuẩn mới, nó lại truyền tải cái nhìn sai lệch, độc hại về một thân hình khỏe mạnh tới công chúng.

Khán giả đã quen với thân hình của các siêu anh hùng - lực lưỡng nhưng đồng thời mảnh mai, không chút mỡ thừa.

Một số ví dụ có thể kể đến như hình ảnh khỏa thân của Chris Hemsworth trong vai Thor ở phần phim mới nhất, hoặc bắp tay của Jane Foster (Natalie Portman), hay đường cong vòng 3 của Captain America (Chris Evans), theo The Guardian.

Mặc dù các ngôi sao lên tiếng bảo vệ hãng phim rằng chưa bao giờ yêu cầu cụ thể diễn viên phải “lấy vóc dáng chuẩn”, áp lực buộc họ phải có ngoại hình cường tráng càng nặng nề hơn theo thời gian.

Cơ bắp của các diễn viên chính trong Thor 4 được bàn tán nhiều. Ảnh: Marvel Studios.

“Tôi muốn trông giống một người có thể đảm nhận vai Thor, Captain America, hoặc bất kỳ siêu anh hùng nào trong số họ”, diễn viên Kumail Nanjiani nói với tạp chí GQ về quyết định tăng cường tập luyện cho vai Kingo trong Eternals.

Với khao khát thể hiện vai diễn siêu anh hùng Nam Á mạnh mẽ, Nanjiani đã tăng khoảng 12 kg cơ bắp. Điều này hoàn toàn trái ngược với mong muốn của đạo diễn Chloé Zhao, người chọn anh vào vai diễn vì “tính khiêm tốn và sự hài hước lôi cuốn” của nam diễn viên.

Trong các vũ trụ điện ảnh, siêu anh hùng được ban tặng “năng lực” thông qua nhiều cách, như di truyền đột biến, phép thuật tối cao hay người ngoài hành tinh.

Bởi vậy, thân hình cơ bắp cuồn cuộn trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình nhập vai nhân vật của các diễn viên. Thế nhưng, nó vô tình tạo nên cái nhìn độc hại về một thân hình khỏe mạnh cho khán giả.

Siêu anh hùng gắn liền với cơ bắp

Khái niệm của khán giả về một cơ thể siêu anh hùng cường tráng thay đổi liên tục trong vòng 20 năm trở lại đây.

Nó giải thích cho việc các ngôi sao như Chris Hemsworth, Natalie Portman, Chris Evans và Brie Larson chia sẻ về chế độ tập luyện của mình trong các buổi họp báo quảng bá bộ phim đã trở thành thông lệ.

Thân hình của diễn viên Hugh Jackman trong cùng vai Wolverine ở năm 2000 và năm 2013.

Hiện Larson tiếp tục chia sẻ hành trình tập luyện của mình trên Instagram, nhiều năm sau khi đóng Captain Marvel. Ứng dụng tập luyện Centr của Hemsworth cũng thu về hàng triệu USD.

Phó giáo sư Natalia Mehlman Petrzela, nhà sử học văn hóa và thể hình Mỹ tại The New School, cho biết cơ thể trên màn ảnh thay đổi theo thời gian, đặc biệt là ngoại hình của các siêu anh hùng.

Thập niên 1980 là đánh dấu sự trỗi dậy của vóc dáng siêu anh hùng kiểu mới - lực lưỡng và đầy sức sống.

Phó giáo sư cho rằng Rambo, Terminator và Rocky là những bộ phim bom tấn giúp đưa hình bóng của VĐV thể hình vào điện ảnh. Trong đó, các ngôi sao hành động như Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone đã tạo ra một khuôn mẫu mới cho sự nam tính.

Thế nhưng, với văn hóa thể hình ngày nay, một thân hình “siêu phàm” của thế hệ trước không khó để đạt được. Điều này đồng nghĩa rằng các diễn viên cần phải tạo sự ấn tượng lớn hơn nhiều so với trước đây.

“Superman sẽ trở nên kém ấn tượng hơn trên phim nếu thân hình của anh không khác gì so với mấy anh chàng thường thấy tại phòng gym”, cô Petrzela nói.

Nỗi ám ảnh của khán giả

Trong bối cảnh siêu anh hùng xuất hiện ngày càng nhiều, dường như phải đánh giá xem liệu những cơ thể trên màn ảnh có tác động tới tâm lý khán giả.

Chẳng hạn, có phải đàn ông cảm thấy áp lực hơn khi phải vừa gầy vừa cơ bắp không, hay liệu sự lực lưỡng của siêu anh hùng là tiêu chuẩn thể hình ngày nay.

Thân hình siêu anh hùng kiểu mới xuất hiện từ những năm 1980. Ảnh: Rambo.

Tiến sĩ Dan Jolley, giảng viên môn Thể dục tại Perth’s South Metropolitan TAFE, cho biết sự phổ biến của các bài tập có cường độ cao ngắt quãng (HIIT) đã làm thay đổi mục tiêu của ngành thể hình.

Hiện mọi người muốn người đô hơn, khỏe hơn và săn chắc hơn bao giờ hết. Nhu cầu đối với sản phẩm bổ sung tập luyện cũng gia tăng mạnh mẽ về số lượng và chất lượng trong 15 năm qua.

“Tôi nghĩ một phần vấn đề liên quan đến thân hình siêu anh hùng đó là làm tăng kỳ vọng của công chúng. Khán giả muốn trông giống như ngôi sao phim hành động. Nhưng có thể họ không biết rằng đằng sau mỗi khung hình tuyệt mỹ trong những bộ phim ấy có một số hiệu ứng đặc biệt làm thay đổi ngoại hình diễn viên trên màn ảnh”, tiến sĩ nói.

Chính những kỳ vọng ngày càng leo thang này có nguy cơ làm tổn thương khán giả.

Nhưng cũng chính khán giả bị tổn thưởng bởi những kỳ vọng ngày càng leo thang. Những người không có khả năng chi trả cho huấn luyện viên cá nhân hoặc đầu bếp riêng sẽ dần bị lôi kéo bởi các phương thức khác để đạt được thân hình mơ ước, như sử dụng thực phẩm tăng cơ bắp hoặc tiêm thuốc.

Hơn nữa, kỳ vọng sở hữu thân hình đẹp như siêu anh hùng đang bóp méo khái niệm về một cơ thể khỏe mạnh, năng động là như thế nào.

Kỳ vọng mục tiêu có thân hình chuẩn như siêu anh hùng có thể gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần cho khán giả. Ảnh: Marvel Studios.

Nói về việc tập luyện cho màn xuất hiện trong phim Guardians of the Galaxy 3, diễn viên Will Poulter nói rằng anh “không khuyến khích bất kỳ ai học theo quá trình tập luyện” của mình.

Anh nhấn mạnh rằng sẽ “không lành mạnh” và “phi thực tế” khi làm điều đó mà “không có sự hỗ trợ tài chính của hãng phim nhằm chi trả cho phí ăn uống, tập luyện”.

“Nghiên cứu cho thấy hình ảnh cơ thể nam giới trên truyền thông ngày càng trở nên gầy và cơ bắp hơn theo thời gian”, Tiến sĩ Scott Griffiths, thành viên nghiên cứu cao cấp tại Trường Khoa học Tâm lý Melbourne, nơi công trình của ông đào sâu về chứng rối loạn ăn uống, rối loạn cơ bắp và sự không hài lòng về cơ thể ngày càng phổ biến ở nam giới và trẻ em trai, cho biết.

Qua nghiên cứu, ông nhận thấy rằng việc tiếp xúc nhiều lần với những hình ảnh đàn ông rất nam tính và cơ bắp trên truyền thông có thể làm xói mòn sự tự tin và giá trị bản thân của nam giới.

“Những hình tượng cơ thể phi thực tế đã dẫn đến việc nhiều người tập luyện quá sức, tìm kiếm chất bổ sung, bị chấn thương, và có thể rơi vào trầm cảm, lo âu nếu không đạt được mục tiêu như mong đợi”, ông cảnh báo.