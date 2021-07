Sự cộng hưởng giữa Hồ Ngọc Hà và thương hiệu VitaDairy

VitaDairy vừa công bố Hồ Ngọc Hà là gương mặt đại sứ thương hiệu cho nhãn sữa mới, được sản xuất tại hòn đảo Tasmania, Australia nơi có bầu không khí trong lành.

VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi từ Australia là sản phẩm sữa tươi vừa được VitaDairy giới thiệu. Với sự đồng hành của Hồ Ngọc Hà, thương hiệu kỳ vọng sản phẩm sớm được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận.

Chiến lược hợp tác giữa nhãn hàng và ngôi sao

Việc đồng hành cùng đại sứ thương hiệu có tầm ảnh hưởng giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp của mình, tiếp cận khách hàng tiềm năng và mang đến nhu cầu tìm hiểu sản phẩm của người tiêu dùng. Nhiều thương vụ hợp tác ngôi sao hàng đầu thế giới đã tạo nên thành công lớn cho chiến dịch bán hàng của thương hiệu, có thể kể đến Nike và Ronaldo hay Chanel với Jennie (Black Pink).

Là một trong những doanh nghiệp sữa hàng đầu tại Việt Nam, VitaDairy đề cao chiến lược hợp tác người nổi tiếng. Bên cạnh mục tiêu khẳng định hình ảnh thương hiệu, nghệ sĩ đồng hành cùng nhãn hàng cần có tầm ảnh hưởng, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực họ hoạt động.

Giám đốc Marketing của VitaDairy cho biết: “Hồ Ngọc Hà là nữ nghệ sĩ đa tài được khán giả mến mộ, hội tụ các tiêu chí mà chúng tôi tìm kiếm. Cô còn là một người mẹ hiện đại, đầy tình cảm và giàu yêu thương - hình mẫu mà chúng tôi hướng đến”.

Hồ Ngọc Hà trở thành đại sứ thương hiệu của nhãn sữa VitaDairy Colos Fresh Milk.

Từng là vedette đắt show của làng mẫu Việt, khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở thành ca sĩ được yêu mến với nhiều bản hit. Cô được mời làm giám khảo tại các show truyền hình nổi tiếng như The Voice, The Remix, The Face… Trong năm qua, Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong bộ sưu tập Cong Tri Fall 2020 trên tạp chí Vogue; trở thành giám khảo cuộc thi âm nhạc Asian Dream (Giấc mơ châu Á) phát trên kênh truyền hình quốc tế AXN. Chưa dừng ở đó, cô còn phát triển thương hiệu mỹ phẩm M.O.I Cosmestics và đạt được nhiều thành tựu.

Thành công ở nhiều vai trò, nữ nghệ sĩ ngày càng được công chúng yêu mến. Cô đang tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn với ông xã Kim Lý và cặp song sinh đáng yêu Lisa - Leon.

Hồ Ngọc Hà hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ.

Hồ Ngọc Hà đồng hành cùng VitaDairy lan tỏa giá trị

Ngoài đánh giá cao những đóng góp của Hồ Ngọc Hà trong lĩnh vực nghệ thuật, Giám đốc Marketing của VitaDairy cho biết thương hiệu ký kết hợp tác nhiều năm với cô còn bởi nguồn cảm hứng mà nữ nghệ sĩ mang đến trong vai trò một người mẹ.

“Nhìn thấy Hà, chúng tôi như thấy cô bước ra từ khung cảnh của hòn đảo Tasmania, nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp cùng không khí trong lành nhất thế giới. Chúng tôi tin rằng gia đình Hồ Ngọc Hà đồng hành cùng nhãn hàng VitaDairy Colos Fresh Milk là sự kết hợp hoàn hảo”, vị đại diện này chia sẻ.

Sản phẩm sữa VitaDairy Colos Fresh Milk.

Gần 20 năm qua, VitaDairy là thương hiệu sữa cao cấp được hàng triệu người Việt tin dùng. Doanh nghiệp này thành công khi chọn hướng đi riêng và có nhiều sáng tạo về mặt sản phẩm. Trong đó, VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi từ Australia - sản phẩm chính trong chiến dịch này - là điển hình. Những năm gần đây, VitaDairy liên tiếp nhận nhiều giải thưởng như Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2020, Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương năm 2021.

Nhờ thế mạnh độc quyền ứng dụng nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h từ Mỹ, VitaDairy được biết đến với thương hiệu ColosBaby - sữa công thức bổ sung sữa non được hàng triệu mẹ tin dùng. Đầu tư sang lĩnh vực sữa tươi, VitaDairy có sự chuẩn bị bài bản để ra mắt sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế - VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và cung cấp những dưỡng chất tốt cho trẻ. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp với nguồn nguyên liệu sữa non tươi từ trang trại bò sữa ở Tasmania - nơi được mệnh danh là hòn đảo thiên đường có không khí sạch nhất thế giới.

Với sứ mệnh chăm sóc dinh dưỡng cho người Việt, VitaDairy là thương hiệu nổi bật trong phân khúc dinh dưỡng miễn dịch với sản phẩm sữa tươi chứa sữa non VitaDairy Colos Fresh Milk. Cùng việc hợp tác Hồ Ngọc Hà trong vai trò đại sứ thương hiệu, VitaDairy sẽ không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm hướng đến tiêu chuẩn quốc tế.