Sự cố trong phim Hollywood

Trong The Hateful Eight (2015), do nhầm lẫn, nam diễn viên Kurt Russell đã đập vỡ một cây đàn cổ trị giá 40.000 USD ngay trước ống kính hay vì tráo nó với một đạo cụ rẻ tiền. Sau tai nạn, Bảo tàng Martin, chủ sở hữu cây đàn, đã lập lời thề không bao giờ cho các đoàn phim mượn hiện vật của mình làm đạo cụ nữa. Ảnh: The Weistein Company.