Sự cố sau mẫu váy hơn 700 USD Chi Pu mặc ở show Trung Quốc

Chi Pu diện mẫu váy tông tím, trị giá 788 USD từ thương hiệu Wardrobes By Chén. Thiết kế được bán kèm vòng cổ cùng tông màu với váy. Trước khi quay hình, Chi Pu gặp sự cố với mẫu váy. Stylist Hoàng Ku cho biết vòng cổ đi kèm với váy bị mất. Anh cùng các thành viên trong ê-kíp quyết định lấy kéo cắt phần gấu váy để may thành vòng cổ. Nam stylist chia sẻ thêm trang phục của các nghệ sĩ tham gia chương trình được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Stylist sẽ giúp nghệ sĩ chọn đồ và kiểu tóc, trang điểm, phụ kiện sao cho phù hợp. Ảnh: chipupu, Wardrobes By Chén.