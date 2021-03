Sự cố ở những cuộc thi nhan sắc

Ngày 20/3, các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 bước vào vòng thi áo tắm ở tòa nhà State Tower, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Thaw Nandar Aung (Han Lay) - đại diện Myanmar - không may gặp sự cố lộ ngực. Cô catwalk nhanh, đánh hông mạnh nên đã bị tuột áo (do trang phục rộng so với cơ thể) và để lộ vòng một trên sóng trực tiếp. Han Lay hoàn toàn không biết mình gặp sự cố cho đến khi cô tạo dáng chụp ảnh ở cuối đường băng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn tự tin ở một số phần thi tiếp theo.