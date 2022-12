iPhone 14 đáng ra đã mạnh như máy tính

Apple đã lên kế hoạch nâng cấp chip A16 cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max để hỗ trợ công nghệ Ray Tracing, tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Tham vọng nâng cấp con chip A16 trên iPhone 14 Pro của Apple đã gặp khó. Ảnh: Macrumors.

Theo thông tin từ The Information, Apple đã lên kế hoạch nâng cấp con chip A16 nhằm gia tăng khả năng xử lý đồ họa trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên, công ty sau đó đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch này.

Cụ thể, Táo Khuyết tham vọng bổ sung một GPU thế hệ mới hỗ trợ công nghệ Ray Tracing (dò tia) cho con chip A16, nhưng nhóm nghiên cứu đã phải hủy bỏ kế hoạch sau khi phát hiện ra những lỗi thiết kế nghiêm trọng trong quá trình phát triển.

The Information cho biết các kỹ sư của Apple đã "quá tham vọng" trong việc bổ sung các tính năng đồ họa mới cho chip A16, trong đó có Ray Tracing, khiến cho nguyên mẫu iPhone 14 Pro tiêu thụ nhiều năng lượng hơn dự kiến, ảnh hưởng đến thời lượng pin và khả năng quản lý nhiệt của thiết bị.

Sự khác biệt trong đồ họa game trước và sau khi bật Ray Tracing. Ảnh: PC Gamer.

Theo một số cá nhân có liên hệ trực tiếp về dự án này nói với The Information, Apple đã phát hiện ra lỗ hổng trong GPU của iPhone 14 Pro vào cuối chu kỳ phát triển của thiết bị. Điều này khiến hãng buộc phải sử dụng lại lại phần lớn GPU từ chip A15 Bionic của dòng iPhone 13.

The Information nhận xét rằng đây là “những sai lầm chưa từng có tiền lệ” và là lý do chính dẫn đến việc iPhone 14 Pro không có quá nhiều cải tiến về hiệu suất đồ họa so với cách biệt giữa các thế hệ iPhone trước.

Ray Tracing là kỹ thuật tạo ra một hình ảnh bằng cách dò đường đi của ánh sáng trên các điểm ảnh trên một mặt phẳng ảnh và mô phỏng hiệu ứng của nó khi tương tác với các vật ảo xung quanh.

Nói cách khác, công nghệ Ray Tracing sẽ giúp đồ họa trong game phản chiếu ánh sáng cũng như bề mặt vật thể trong thời gian thực chính xác hơn, giống thực tế hơn. Công nghệ này đã được tích hợp trên card đồ họa máy tính từ năm 2018.

PC Gamer nhận xét rằng công nghệ này là bước tiến rất lớn trong ngành công nghiệp game, mang đến những trải nghiệm đột phá cũng như giúp cho đồ họa game chân thực tới mức “chưa từng thấy”.

Cũng theo báo cáo trên, sai lầm này dẫn đến việc Apple phải tái cơ cấu nhóm xử lý đồ họa và sa thải một số nhà quản lý khỏi dự án, bao gồm cả những nhân vật chủ chốt đã góp phần giúp Apple đạt cương vị người dẫn đầu về thiết kế chip.

Như vậy, công ty đã mất hàng chục nhân sự vào tay các công ty thiết kế chip khác nhau kể từ năm 2019. Những “nhân tài” của Apple chủ yếu rời sang Nuvia – công ty được thành lập bởi cựu nhà thiết kế chip Apple, Gerard Williams III.

Mike Filippo, người thế chỗ ông Williams, sau đó cũng đã gặp phải nhiều bất đồng với các kỹ sư thiết kế chip khác của Táo Khuyết, trước khi rời đi để gia nhập Microsoft.