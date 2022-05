Sự cố đầu tiên khi tự mở shop thời trang

Nhận về thành phẩm, tôi không biết toàn bộ 200 m vải bị in lỗi khiến co ngót, dễ xé như một tờ giấy. Thiệt hại về tài chính không quá lớn, nhưng tinh thần tôi ảnh hưởng nặng nề.

Nhận về thành phẩm, tôi không biết toàn bộ 200 m vải bị in lỗi khiến co ngót, dễ xé như một tờ giấy. Thiệt hại về tài chính không quá lớn, nhưng tinh thần tôi ảnh hưởng nặng nề.

Cẩm Tú mở local brand từ tháng 7/2019, khi mới 22 tuổi.

Mẹ tôi là một thợ may ở quê nhà. Có lẽ thừa hưởng niềm đam mê may vá của mẹ, từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích quần áo và thời trang.

Thế nhưng khi lớn lên, gia đình không đủ điều kiện, tôi lại theo học một ngành không liên quan đến tính cách của mình, đó là giáo dục mầm non. Vì không hào hứng với các môn học, tôi trầy trật 4 năm để ra trường.

Tốt nghiệp đại học, tôi đi dạy vài tháng nhưng cảm thấy không phù hợp. Tháng 7/2019, tôi bắt tay mở một local brand (thương hiệu thời trang nội địa) với sự hỗ trợ của mẹ, vài sản phẩm tâm huyết và số vốn ít ỏi chỉ 5 triệu đồng.

Hành trình kinh doanh có quá nhiều khó khăn, đặc biệt đối với một đứa tay trắng bước vào giới lụa là như tôi.

Tháng 3/2022 vừa qua, tôi gửi cuộn vải dài 200 m đến một xưởng in. Trước đây, tôi từng hợp tác với xưởng này 2-3 lần nên khá tin tưởng.

Trong quá trình in, xưởng phát hiện vải có hiện tượng lỗi nhưng không hề nói với bên tôi mà vẫn bàn giao sản phẩm. Khi đó, deadline ra mắt bộ sưu tập mới cận kề, tôi không kiểm tra cẩn thận mà gửi cả cuộn vải về quê.

Chỉ đến khi mẹ tôi xem xét kỹ lưỡng, tôi mới bàng hoàng biết cả kiện vải đã bị hư hỏng nặng nề. Vải bị in cháy, co ngót lại và dễ xé như một tờ giấy. Không một người thợ nào có thể may vá trên một cuộn vải như vậy.

Tôi sốc lắm vì chưa khi nào gặp phải tình huống tương tự. Thiệt hại về tài chính không quá lớn, nhưng tinh thần tôi ảnh hưởng nặng nề. Tôi cảm giác như bị đối tác lừa đảo, đáng lẽ họ nên cảnh báo với tôi ngay khi phát hiện sự cố.

Thành phẩm cùng cây vải được in thành công.

Tôi lập tức phản hồi với xưởng in. Họ thừa nhận có phát hiện hư hỏng trong quá trình in vải, nhưng khẳng định chỉ là sự cố nhẹ, cuộn vải chỉ bị hỏng một nửa mà thôi.

Tôi nói mẹ gửi ngược vải từ quê lên TP.HCM, mang cây vải qua xưởng in đối chất. Tôi đề cập đến vấn đề xưởng ép quá nhiệt làm vải biến chất, dễ xé. Tuy nhiên, họ cho rằng vải của bên tôi chất lượng thấp ngay từ đầu, không thể in tốt hơn.

Lần thứ hai đến xưởng in khiếu nại, tôi mang theo vải gốc chưa in để làm rõ về chất lượng vải. Họ vẫn khẳng định loại vải của tôi không đủ tiêu chuẩn để in ép nhiệt.

Sau lần này, tôi quyết định mang vải gốc đến một cơ sở in khác, cũng thực hiện theo phương pháp in tương tự. Kết quả cho thấy vải của chúng tôi vẫn được in hoàn chỉnh với chất lượng tốt, không gặp tình trạng hư hỏng như trước.

Tôi quyết định mang vải gốc, vải in hỏng và vải in thành công đến xưởng in lần thứ 3. Tại đây, họ im lặng hồi lâu rồi đồng ý đền bù cho tôi một nửa giá trị cuộn vải.

Nhưng tôi không thể chấp nhận thương lượng này. Nếu đồng ý, tôi đang thừa nhận cuộn vải chỉ hỏng một nửa như những gì họ nói.

Sau thời gian dài làm việc, tranh luận đầy mệt mỏi, cuối cùng tôi đã có thể chứng minh họ sai và yêu cầu khắc phục bằng 100% giá trị cuộn vải. Về sau, tôi chắc chắn không làm việc với những đối tác như vậy.

Vì sự cố với 200 m vải, tôi phải lùi lịch ra mắt sản phẩm. May mắn, số lượng vải in mới có chất lượng tốt, thành phẩm may lên đẹp hơn nhiều so với tôi kỳ vọng.

Nguyễn Thị Cẩm Tú, 25 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM.