Sự chờ đợi của Hollywood

Việc các ứng dụng trực tuyến ngày càng lớn mạnh ảnh hưởng đến sự vận hành của rạp phim. Hollywood đang trông chờ những bom tấn cuối năm sẽ làm thay đổi cục diện.

Theo Variety, khi Broad Theater - rạp chiếu ở New Orleans - mở cửa trở lại vào tháng 4 sau 13 tháng đóng cửa, các chủ rạp hy vọng được ăn nên làm ra. Sau thời gian chỉ biết lướt Netflix tìm kiếm thứ gì đó để xem, khán giả có cơ hội ra rạp xem Vùng đất câm lặng 2 của Emily Blunt và Minari.

“Chúng tôi rất vui vì điều này”, Brian Knighten - chủ sở hữu của Broad - nói.

Song, niềm vui không kéo dài. Cuối tháng 7, chính quyền thành phố yêu cầu người dân mang khẩu trang để đối phó với biến thể Delta của Covid-19. “Điều đó đánh vào tâm lý khách hàng. Số lượng khán giả ra rạp ngày một giảm”, Knighten nói.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Knighten là thực trạng chung của hàng nghìn ông chủ rạp phim khắp nước Mỹ. Hai ngôi sao hạng A Emily Blunt và Dwayne Johnson trong Jungle Cruise của Disney, hay sự trở lại của Bugs Bunny trong Space Jam: A New Legacy không đủ giúp phòng vé hồi phục.

Khó khăn chồng chất

Theo Variety, việc vận hành rạp chiếu trong thời đại Covid-19 không hề dễ dàng. Tiền thuê nhân viên, tiền điện, chi phí liên quan khiến các ông chủ đau đầu. Doanh nghiệp đang tập sống với tình hình phức tạp của đại dịch.

Tại The Broad, Knighten cho giảm 50% lượng khách, yêu cầu khán giả mang khẩu trang. Số nhân viên từ sáu giảm xuống còn hai trong một ca làm việc, giảm số buổi chiếu vào ban đêm. Song, ông do dự việc yêu cầu khách hàng đưa ra bằng chứng tiêm phòng Covid-19 vì vấn đề cá nhân.

“Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, tôi không biết tương lai của các rạp chiếu sẽ về đâu”, Knighten nói.

Trong bối cảnh đó, Netflix và Amazon Prime Video lên ngôi. Do Covid-19, các hãng phim truyền thống cho ra mắt cách phát hành mới. Rạp chiếu phim không còn là nơi duy nhất để khán giả chào đón sự ra mắt của các bộ phim bom tấn.

Mùa hè này, một số bộ phim nổi tiếng như Cruella của Disney, Jungle Cruise (có sự tham gia của The Rock, Emily Blunt) và Space Jam: A New Legacy của LeBron James đều chọn cách phát hành song song ở rạp và trên các ứng dụng trực tuyến.

Những bom tấn ra mắt trong mùa dịch không thể cứu được sự ảm đạm của các rạp phim. Ảnh: Disney Studios, Universal, Paramount.

Megan Colligan, chủ tịch của Imax Entertainment, tin rằng đây là sự đổi mới. “Chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm câu trả lời cho câu hỏi ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu làm việc này’. Mùa dịch là thách thức, đồng thời là cơ hội để thử nghiệm”, ông nói.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành hãng phim và nhà phân tích ngành công nghiệp giải trí đã nhận ra mô hình này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của rạp chiếu truyền thống.

Gần đây, Universal và Paramount chọn cách đưa A Quiet Place Part II và F9: The Fast Saga ra rạp trước, một thời gian sau mới đưa tựa phim lên ứng dụng phát trực tuyến. Đây đều là những bộ phim có kinh phí lớn, họ muốn kiếm tiền từ khán giả truyền thống trước khi thu tiền trên ứng dụng số.

Trong khi đó, Black Widow, phần tiếp theo của Space Jam và Cruella lại chọn cách phát song song phim ở rạp và ứng dụng phát trực tuyến. Điều đó dẫn đến việc doanh thu phòng vé suy giảm. Thậm chí cách phát hành phim mới của Disney dẫn đến vụ Scarlett Johansson kiện nhà chuột gây xôn xao Hollywood.

Theo Variety, chính sách phát hành mới là lý do doanh thu phòng vé sụt giảm những tháng gần đây và rất khó để phục hồi ở mức trước đại dịch.

Hiện tại, Black Widow tự hào là bộ phim có doanh thu mở màn lớn nhất cuối tuần ( 80 triệu USD ) trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, doanh thu phim ngày càng giảm và không gây kinh ngạc cho nhà phát hành, một phần do phim được đưa lên ứng dụng Disney+ để khán giả có thể theo dõi tại nhà. Vì vậy, các chủ rạp không trông mong việc kinh doanh hoàn toàn phục hồi trước năm 2022.

Không chỉ doanh thu phòng vé bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi chiến lược phát hành, các chuyên gia chỉ ra rằng hãng phim dễ rơi vào “bẫy người dùng”. Gần đây, Disney báo cáo Black Widow kiếm thêm 60 triệu USD toàn cầu trên Disney+, Jungle Cruise thu về 30 triệu USD nhờ dịch vụ phát trực tuyến. Warner Bros. chưa chia sẻ lợi nhuận sau khi hãng đưa phim lên HBO Max.

Alicia Reese, chuyên gia nghiên cứu cổ phiếu tại Wedbush Securities, cho biết: “Đến cuối cùng, tôi không biết liệu chính sách đó có thực sự mang lại lợi nhuận cho hãng phim hay không”.

Các chuyên gia điện ảnh cho rằng phần lớn hãng phim và chủ rạp đồng ý đưa tác phẩm phát trực tuyến sau 45 ngày phim ra rạp (gần đây là Vùng đất câm lặng II và Fast & Furious 9). Trước khi đại dịch Covid-19 ập đến, tiêu chuẩn là từ 75-90 ngày.

“Sẽ có người quen với việc xem phim trên ứng dụng phát trực tuyến, nhưng tôi thấy người hâm mộ phim bom tấn vẫn háo hức quay lại rạp chiếu để xem những thước phim mãn nhãn. Tôi chỉ sợ đại dịch càng lâu, thói quen xem phim sẽ bị thay đổi đáng kể”, Reese nói thêm.

Hy vọng ở các bom tấn

Colligan - người đã có nhiều năm làm giám đốc điều hành hãng phim trước khi gia nhập Imax - tự tin về những tác phẩm dự kiến ​​ra mắt dịp cuối năm. Cô đặt biệt tự hào với Dune - bộ phim cô cho rằng có hình ảnh bắt mắt đến không thể tin được và Top Gun: Maverick của Tom Cruise.

“Việc khán giả ra rạp hay không phụ thuộc vào nội dung. Gần đây, nhiều người cho rằng họ chưa muốn trở lại rạp vì thiếu phim hay”, Colligan nói.

Có rất nhiều hy vọng rằng những bom tấn như No Time to Die - phần tiếp theo của James Bond liên tục bị trì hoãn, Halloween Kills - phim đánh dấu sự trở lại của Jamie Lee Curtis và Eternals - phim do Marvel đầu tư, đạo diễn giành giải Oscar Chloé Zhao chỉ đạo sẽ phần nào khôi phục phòng vé dịp cuối năm.

Phòng vé dịp cuối năm trông chờ vào bom tấn Eternals có mặt Angelina Jolie và phim tội phạm House of Gucci do Lady Gaga đóng chính. Ảnh: Marvel Studios, USA Today.

Dịp cuối năm, Hollywood đang chào đón sự trở lại của khán giả với House of Gucci - phim tội phạm kết hợp yếu tố thời trang cao cấp do Lady Gaga và Adam Driver đóng chính. Ngoài ra, phim viễn tưởng The Matrix 4 (có mặt Keanu Reeves, Chân Tử Đan…) và West Side Story đều là những tác phẩm đáng mong đợi.

Variety cho rằng những tựa phim trên là điều cuối cùng các rạp phim có thể bám víu và hy vọng khôi phục phòng vé lớn thứ hai thế giới (đứng sau Trung Quốc). Điều này rất quan trọng vì cục diện ngành công nghiệp phim ảnh đang có nhiều thay đổi.

Một bộ phim bom tấn sẽ kéo người xem ra rạp, đồng thời giúp những tác phẩm kém sức hút hơn được khán giả để tâm và bỏ tiền ra mua vé. Jim Orr, chủ tịch phân phối nội địa của Universal Pictures, nói: “Tôi vẫn giữ sự lạc quan này. Ngày càng nhiều hãng phim ra mắt phim hay. Dù trải qua một số thăng trầm, chúng tôi tin mình đang đi đúng hướng”.