Sự chậm chạp của nhà Glazer phá hoại kế hoạch chuyển nhượng của MU

HLV Ten Hag mới đây đã trả lời câu hỏi liên quan tới ngân quỹ chuyển nhượng của MU trong hè 2023. Ông Ten Hag cho biết mình vẫn chưa biết gì về ngân quỹ mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tới: “Tôi không thể tác động tới điều đó và bản thân tôi cũng không biết”.

Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định: “Điều duy nhất tôi biết, MU là một trong những CLB lớn nhất thế giới, một trong hai hoặc ba CLB lớn nhất từ góc nhìn của người hâm mộ”.

Theo Manchester Evening News, quá trình chuyển giao chậm chạp của nhà Glazer đã ảnh hưởng tới kế hoạch của HLV Ten Hag. Gia đình Glazer đã nhận được đề nghị hỏi mua CLB từ Tập đoàn Ineos và Hoàng thân Qatar, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, cũng như từ một số nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, chủ sở hữu người Mỹ vẫn chưa quyết định bán toàn bộ MU hay chỉ bán cổ phần của CLB.

HLV Ten Hag muốn tương lai CLB được làm rõ càng sớm càng tốt nhưng ông thừa nhận mọi thứ phụ thuộc vào gia đình nhà Glazer. “Gia đình nhà Glazer là chủ sở hữu và họ sẽ đưa ra quyết định. Tôi chỉ có thể tập trung vào khía cạnh mà mình có ảnh hưởng là cải thiện và phát triển đội bóng. Tôi phải đảm bảo MU đang tiến bộ”, HLV người Hà Lan chia sẻ.

HLV Ten Hag cho rằng MU cần có ngân quỹ lớn để tăng cường đội hình nhằm chinh chiến tại các giải đấu: “CLB phải cạnh tranh cho những giải đấu danh giá nhất thế giới là Champions League, Premier League. Nhưng trong bóng đá, bạn cần có tiền để xây dựng đội hình. Trình độ cầu thủ trong đội sẽ quyết định bạn có thành công hay không”.

Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh rằng việc xây dựng đội hình với những cầu thủ hàng đầu sẽ tiêu tốn nhiều tiền và đây cũng là thực trạng của bóng đá ngày nay.

Trước đó, các CĐV MU đã hy vọng tương lai của câu lạc bộ sẽ được giải quyết trước khi bắt đầu kỳ chuyển nhượng hè 2023 nhưng điều này bây giờ dường như là không thể. MU đã lập một danh sách dài các cầu thủ có thể thanh lý trong kỳ chuyển nhượng tới để đáp ứng các quy định tài chính của UEFA và Premier League. Bên cạnh đó, họ muốn tăng cường một tiền đạo và một tiền vệ chất lượng nhưng hai thương vụ này có thể khiến “Quỷ đỏ” tiêu tốn tới 200 triệu bảng.

