Sự cẩu thả của SM

Sự cẩu thả trong khâu sản xuất album của SM Entertainment đã khiến người hâm mộ NCT 127 tức giận.

Xportnews đưa tin nhóm nhạc nam NCT 127 đã phát hành full album thứ 4 mang tên 2 Baddies vào ngày 16/9. Tuy nhiên, người hâm mộ của nhóm bày tỏ sự tức giận khi phát hiện hình ảnh của thành viên Do Young không được in trên bìa sau của album digipack. Họ cho rằng công ty quản lý SM Entertainment đã quá cẩu thả trong khâu sản xuất.

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng người hâm mộ, SM Entertainment đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi trên tài khoản SNS chính thức của NCT 127.

Thành viên Do Young của nhóm nhạc NCT 127. Ảnh: Koreaboo.

"Chúng tôi xác nhận việc hình ảnh của thành viên Do Young bị in thiếu trong phiên bản digipack của album thứ 4. Trước tiên, chúng tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ và các thành viên NCT 127, đặc biệt là thành viên Do Young”, công ty quản lý của NCT 127 viết.

Cơ quan này cũng cho biết sau khi xác nhận hình ảnh của Do Young bị in thiếu, họ sẽ sản xuất phiên bản digipack mới của album 2 Baddies và gửi lại cho những fan đã mua. Theo SM Entertainment, việc thu hồi các album đã bán ra trước đó là rất khó vì chúng đã được chuyển tới tay người hâm mộ.

Bìa album 2 Baddies không có sự xuất hiện của Do Young. Ảnh: Koreaboo.

NCT 127 là nhóm nhỏ của dự án NCT, hoạt động và quảng bá tập trung tại thị trường Hàn Quốc. NCT 127 gồm 10 thành viên Tae Yong, Taeil, Hae Chan, Jae Hyun, Yuta, Winwin, Mark, Johnny, Do Young và Jung Woo.

Nhóm nhỏ NCT 127 được đánh giá là đội hình chủ lực của NCT do hội tụ nhiều thành viên tài năng và nổi tiếng.

Ngày 16/9 vừa qua, nhóm đã phát hành full album thứ 4 2 Baddies kể từ khi kết thúc quảng bá album Favorite.