Sự cạnh tranh khi trở lại sàn diễn của người mẫu trẻ Việt

Người mẫu trẻ Việt Nam có ít cơ hội việc làm hơn sau dịch khi ngành thời trang vẫn đang trong giai đoạn phục hồi.

"Tôi chỉ nhận được một show diễn tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Cơ hội tìm việc trong ngành người mẫu hiện tại không hề dễ dàng, và những người mẫu trẻ khác cũng lâm vào cảnh vắng show như tôi. Có việc đã là vui rồi, tôi không dám đòi hỏi nhiều", người mẫu Minh Hưởng chia sẻ với Zing.

Cơ hội hiếm hoi

Chia sẻ với Zing, Minh Hưởng cho biết mới trở lại TP.HCM vào đầu tháng 12. Trước đó, anh về quê sống cùng gia đình trong 5 tháng giãn cách. Sau khi quay lại thành phố, nam người mẫu bắt đầu tìm kiếm việc làm trong giới mẫu ảnh, nhưng liên tục bị từ chối.

Theo Minh Hưởng, kinh nghiệm và rào cản danh tiếng là nguyên nhân khiến anh gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với đồng nghiệp trong giới. Đặc biệt là sau dịch, khi khối lượng công việc ít nhưng nhu cầu tìm việc làm cao, càng khiến những người mẫu trẻ như Minh Hưởng có ít triển vọng nghề nghiệp.

Vì vậy, sự trở lại của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 được ví như "cứu tinh" giúp Minh Hưởng thoát khỏi bế tắc. Sau quá trình casting, Minh Hưởng với tư cách là mẫu phi giới tính nhận được suất diễn trong show của thương hiệu Metiseko.

Minh Hưởng chỉ nhận được một show diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam năm nay. Ảnh: Duy Anh.

"Một chọi 10 là tình hình ở vòng casting năm nay khi có chưa đến 50% số lượng người mẫu tự do được thương hiệu và nhà thiết kế lựa chọn. Tôi đã tham gia 3 mùa Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, nhưng xác suất được chọn trình diễn còn không cao, nói gì đến những người mẫu mới vào nghề ", Minh Hưởng cho biết.

Dù chỉ nhận được một suất diễn, Minh Hưởng vẫn luôn duy trì trạng thái làm việc cường độ cao. Trước giờ diễn, anh có mặt ở hậu trường sự kiện từ 17h30 để ăn tối và trang điểm. Sau đó, anh được nhân viên đưa đi thay trang phục. Sau khi thay quần áo, anh phải đứng chờ thêm gần một tiếng trước khi được xếp line diễn. Trong quá trình này, những người mẫu như Minh Hưởng hiếm khi được ngồi nghỉ do sợ trang phục bị nhăn.

"Chúng tôi phải mang giày cao gót tập tạo dáng trong hậu trường. Xuất hiện trên sân khấu chỉ vài phút, nhưng quá trình chuẩn bị và chờ đợi của người mẫu là không dưới 2 giờ đồng hồ", Minh Hưởng nói. Dù vậy, anh vẫn phải giữ phong thái tự tin, chuyên nghiệp trên cả sàn diễn lẫn trong hậu trường để gây ấn tượng với nhà thiết kế. Điều này sẽ có lợi cho tương lai của nam người mẫu.

Chia sẻ với Zing, người mẫu Y Hạ cho biết "may mắn" khi có được suất diễn tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Cô là thí sinh bước ra từ chương trình The Next Face Vietnam, thuộc team của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Y Hạ sở hữu chiều cao nổi trội 1,81 m. Sau khi rời The Next Face Vietnam, mẫu nữ đến từ Quảng Ngãi chưa có cơ hội được sải bước trên sàn runway.

"Casting ở tuần lễ thời trang năm nay có tính cạnh tranh cao, tôi từng nghĩ bản thân sẽ trắng tay ra về, nhưng may mắn vẫn được một nhà thiết kế lựa chọn. Ở hậu trường, tôi được biết tiêu chí chọn mẫu năm nay khắt khe hơn so với những mùa trước", Y Hạ nói.

Cô cho biết để "tồn tại" trong ngành thời trang là rất khó. Mỗi ngày đều có những người mẫu trẻ hơn, có lợi thế hình thể tốt hơn cô xuất hiện. Do đó, nếu không sớm tạo được dấu ấn riêng trên thị trường, Y Hạ sẽ sớm bị quên lãng và đào thải. Vì vậy, dù nhận được mức thù lao không cao ở lần đầu dự Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Y Hạ vẫn vui vẻ ký hợp đồng trình diễn cho chương trình.

Khánh Duy cũng là người mẫu lần đầu được sải bước trên sàn runway của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Anh đến với chương trình bằng vốn liếng học hỏi được từ Vietnam Runway Fashion Week. Nam người mẫu chia sẻ chương trình năm nay không có quá nhiều cơ hội dành cho mẫu nam, ưu tiên nữ và người mẫu phi giới tính.

"Khá ít cơ hội dành cho những mẫu cơ bắp như tôi. Năm nay, tuần lễ thời trang tận dụng tối đa những người mẫu có thể mặc trang phục cả nam lẫn nữ. Vì vậy, tôi chỉ nhận được một show diễn trong 3 ngày diễn ra sự kiện", Khánh Duy nói.

Theo Khánh Duy, ngành thời trang rất coi trọng độ nhận diện trên thị trường, vì vậy, các chàng trai và cô gái trong làng mốt buộc phải cạnh tranh gay gắt để góp mặt trong các buổi biểu diễn ở tuần lễ thời trang lớn. "Không quan trọng bạn diễn vị trí nào, miễn được lên sân khấu đã là thành công, đặc biệt với các người mẫu trẻ như tôi. Phải xuất hiện càng nhiều trước truyền thông thì cơ hội việc làm của chúng tôi ở tương lai mới được đảm bảo", Khánh Duy nói.

Mong mỏi

Đa số người mẫu trẻ cho hay mức thù của họ chỉ tầm 2-5 triệu đồng/show. Sau dịch, con số này giảm sâu xuống 20-30%. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của họ. Thu nhập giảm nhưng cơ hội có việc vô cùng hiếm, càng khiến cuộc sống của các người mẫu ít danh tiếng trong ngành thời trang chồng chất khó khăn.

Chia sẻ với Zing, do không thể sải bước trên sàn diễn và ít nhận được lời mời chụp ảnh từ nhãn hàng, nhiều người mẫu trẻ phải làm thêm các công việc tay trái để kiếm thu nhập. Hiếu Lê cho biết ngoài làm mẫu cho show tốt nghiệp của sinh viên, chân dài còn phải nhận thiết kế đồ họa mới kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống.

Trong khi Minh Hưởng đã quay lại với nghề vũ công. Nam người mẫu cho biết các sự kiện âm nhạc vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán được xem là cơ hội vàng giúp anh có thu nhập trong thời điểm ngành thời trang ảm đạm.

Những người mẫu tự do tham gia casting tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Ảnh: Phương Lâm.

Tại hậu trường, giới người mẫu Việt Nam kỳ vọng tương lai xán lạn cho ngành thời trang nội địa. Họ mong muốn sớm được nhìn thấy nhiều hơn một sàn runway được sáng đèn vào năm 2022. Ở đó, nhà thiết kế sẽ tạo điều kiện cho các người mẫu trẻ có cơ hội tỏa sáng, tích lũy kinh nghiệm làm nghề.

Nhiều người mẫu trẻ cho biết sau dịch họ đi diễn với tâm thế không quan tâm đến thù lao. Theo nhiều người, mất việc dài hạn mới là điều đáng lo ngại, chứ không nằm ở vấn đề cát-xê thấp hay cao. "Chúng tôi quan tâm nhiều hơn tới việc được góp mặt tại các sự kiện thời trang cao cấp và diễn cho các nhà thiết kế lẫn thương hiệu lớn. Sự thật là không phải người mẫu nào cũng có được vị trí trong bộ sưu tập của họ", Thu Trúc chia sẻ.