Sự căng thẳng gây tăng cân thế nào

Sự căng thẳng không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn gây tăng cân.

Ảnh minh họa: RODNAE/Pexels.

Chế độ Ăn theo Nhóm máu cũng sẽ cung cấp cho bạn những khuyến nghị cụ thể về việc tập thể dục và giải tỏa căng thẳng - những yếu tố quan trọng để giảm cân.

Bạn có thể đã biết sự căng thẳng có thể gây hại cho cơ thể. Nói một cách đơn giản nhất, sự căng thẳng là những gì bạn cảm thấy khi yêu cầu trong cuộc sống vượt quá khả năng đáp ứng của bạn. Nhưng liệu bạn có biết rằng căng thẳng cũng có thể gây tăng cân? Hơn nữa, giống như thức ăn phù hợp với bạn, cách phản ứng với căng thẳng và nhu cầu tập thể dục cũng mang tính đặc trưng của từng nhóm máu.

Câu ngạn ngữ “Không nếm đau khổ, khó đạt thành công” (no pain no gain) đi ngược lại với những khuyến nghị cụ thể cho từng nhóm máu. Cơ thể khác nhau phản ứng với sự căng thẳng khác nhau và do đó gợi ý về các bài tập thể dục khác nhau cho từng nhóm máu. Những điều này được chỉ rõ trong Chế độ Ăn theo Nhóm máu và bạn cũng sẽ thấy chúng có những khác biệt quan trọng.

Do đó, hãy tập thể dục đúng cách nhưng đừng lạm dụng nó. Nếu bạn vận động quá nhiều, đặc biệt đối với một chế độ thể chất không phù hợp với nhóm máu, bạn có thể sẽ gặp một tình huống không mong muốn, trở thành một phiên bản có phần “khỏe mạnh hơn” nhưng vẫn thừa cân.