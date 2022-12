Sự bùng nổ của tiểu thuyết tình yêu tại Anh suốt 10 năm qua

Theo The Guardian, những cuốn sách tình cảm lãng mạn từng bị giấu trong ngăn kéo đầu giường đang bay tới khắp các kệ sách và độc giả trẻ tuổi chính là động lực cho sự cởi mở này.

Các cuốn sách thuộc văn học lãng mạn đang được độc giả Anh đón nhận. Ảnh: The Guardian.

Tại Anh, doanh thu của dòng văn học lãng mạn năm nay đã đạt mức cao nhất kể từ 2012, thời điểm Fifty Shades of Grey lọt vào bảng xếp hạng. Ước tính có khoảng 14,3 triệu bản đã được bán từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay với định dạng sách in và sách số, theo thống kê từ Nielsen BookData. Doanh số bán các tác phẩm này chỉ đạt hơn 11 triệu bản trong cùng kỳ năm 2020 và kể từ đó đã có mức tăng ổn định hàng năm.

Tác giả người Mỹ Colleen Hoover đã trở thành cái tên ăn khách nhất của Nielsen BookData trong năm nay với hơn 20 cuốn và 4 trong số đó nằm trong top 10 cuốn tiểu thuyết in bán chạy nhất năm nay.

Tìm niềm vui trong thế giới sách

Emily Henry, một tác giả Anh viết tiểu thuyết lãng mạn có nhiều cuốn bán chạy, cho biết: “Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua”. Đối với Henry, thời điểm khó khăn vừa qua, khi nhiều thủ tướng Anh thay nhau trong một thời gian ngắn và đại dịch toàn cầu chính là “lý do” cho việc bùng nổ thể loại tiểu thuyết lãng mạn.

Đối với Emily Henry, cuộc sống khó khăn đã thúc đẩy mọi người tìm đến tiểu thuyết lãng mạn. Ảnh: The Guardian.

Nữ tác giả chia sẻ: “Khi bạn cảm thấy lo lắng, bạn sẽ chọn một cuốn sách mà bạn biết rằng có thể giúp bạn vượt qua và sau cùng mọi thứ sẽ ổn”.

Lizzie Damilola Blackburn, một tác giả có nhiều tác phẩm lãng mạn ăn khách, cũng cho biết: “Đại dịch đã tạo ra một bước ngoặt. Trong một thời gian rất dài, văn học lãng mạn được coi là một thú vui tội lỗi. Bây giờ mọi người thoải mái nói rằng họ đọc những câu chuyện tình lãng mạn”.

Đối với Beth O’Leary, tác giả của cuốn The Flatshare, thái độ của giới trẻ đang thay đổi. Beth bày tỏ: “Tiểu thuyết lãng mạn từng là những cuốn sách bạn có thể giấu trong ngăn kéo đầu giường nhưng ngày nay giới trẻ tự hào là độc giả của những cuốn sách này. Những độc giả trẻ mới mẻ, tuyệt vời, thẳng thắn chia sẻ tình yêu của họ với tiểu thuyết lãng mạn và hoàn toàn không có gì phải xấu hổ. Tôi thích điều đó”.

Henry cũng rất vui khi thấy hiện nay độc giả đã cởi mở hơn với những cảnh quan hệ tình dục trong sách. Henry cho biết: “Thật sảng khoái khi thấy độc giả, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đón nhận cởi mở những cảnh này. Chúng ta đang rời xa cách nghĩ rằng ham muốn, đặc biệt là của phụ nữ, là điều đáng xấu hổ".

Sự thay đổi này được phản ánh trong các số liệu. Thay vì mua sách điện tử, thường được cho là dễ đọc hơn ở nơi riêng tư, những người trẻ tuổi đang chuyển sang sách in. Gần 2/3 số sách lãng mạn được lứa tuổi 13-24 mua trong nửa đầu năm nay là định dạng sách in và tỷ lệ này ở tất cả nhóm tuổi khác là dưới 40%.

Văn học lãng mạn đại diện cho đa dạng độc giả

Blackburn cũng là một trong số ngày càng nhiều tác giả có sách được Netflix chuyển thể thành phim. Đó có thể là tác phẩm ăn khách khi có những cốt truyện mới lạ và thú vị. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Blackburn Yinka, Where Is Your Huzband? xuất bản năm nay đã kể về một phụ nữ Cơ đốc giáo người Anh gốc Nigeria chịu áp lực kết hôn. Blackburn nói: “Thật vui khi sách đại diện cho nhiều người trong xã hội”.

Tác giả TJ Klune, người đã giành được nhiều lời khen ngợi khi miêu tả các nhân vật LGBTQ+ và sự đa dạng tính cách trong các cuốn sách của mình, cũng chia sẻ: “Các tác phẩm lãng mạn không chỉ dành cho riêng cho hai giới tính chính nữa mà cũng đang dành tiếng nói cho các cộng đồng bị thiệt thòi từ mọi tầng lớp xã hội, những người chưa bao giờ được nhìn thấy chính họ trên bất kỳ hình thức truyền thông nào trước đây”.

Ngày nay, tiểu thuyết lãng mạn ngày càng phục vụ được đa dạng đối tượng độc giả và đáp ứng điều họ hằng khao khát: Niềm an ủi đi kèm với một kết thúc có hậu. O'Leary đã nói: “Tiểu thuyết lãng mạn có một lối đi an toàn đối với công chúng: Các tác phẩm gần như luôn đi đến một kết thúc có hậu và hạnh phúc mãi mãi về sau. Giữa một thế giới mà mọi thứ đều cảm thấy không ổn định, thật thoải mái khi biết kết thúc trước khi bạn bắt đầu”.