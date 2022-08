Sự biến mất của nữ phụ ghen tuông, ác độc trên phim Hàn

Nhân vật nữ phụ từng bị đóng khung trong hình ảnh độc ác, ghen tuông, đố kỵ, phản bội để làm nổi bật vai chính. Tuy nhiên, kịch bản phim Hàn đang dần thoát ra khỏi các khuôn mẫu.

"Woo to the Young to the Woo" và "Dong to the Geu to the Ra Mi" vẫn được nhiều khán giả của Extraordinary Attorney Woo nhắc đến dù bộ phim đã kết thúc nhiều tuần.

Đây là cách chào hỏi quen thuộc của hai nhân vật Woo Young Woo và Dong Geu Ra Mi. Một trong những điều mang đến thành công cho Extraordinary Attorney Woo là xây dựng được những tình bạn tuyệt vời như nữ chính Young Woo và người bạn thời trung học Ra Mi.

Theo News9, thời đại phát trực tuyến đã tạo ra một loạt các bộ phim truyền hình Hàn Quốc được đầu tư kịch bản tốt hơn và cũng nhạy cảm, tỉnh táo trong khai thác các tuyến nhân vật.

Giờ đây, tình bạn bền chặt của các nhân vật nữ trở thành tiêu chuẩn. Giống nhân vật chính, nữ phụ của Kdrama cũng có sự lột xác ngoạn mục. Thay vì thể hiện sự độc ác, ghen tuông, đố kỵ, phản bội để làm nền cho vai chính, nữ phụ được đầu tư xây dựng tính cách, có nhiều điểm thu hút hơn so với trước đây.

Các nhân vật nữ phụ được yêu thích trong phim "Extraordinary Attorney Woo".

Những nữ phụ đáng ghét

Từng có thời điểm các vai phụ trong phim Hàn bị đóng khung với hình ảnh ác độc, ghen tuông.

Boys Over Flowers, bộ phim truyền hình năm 2009 đã đưa Lee Min Ho trở thành ngôi sao, là một ví dụ điển hình.

Người bạn duy nhất của nữ chính Geum Jan Di (Goo Hye Sun thủ vai) ở trường, Oh Min Ji (Lee Si Young thủ vai) tình cờ cũng có tình cảm với nam chính Gu Jun Pyo (Lee Min Ho thủ vai), dẫn đến nhiều tình tiết mâu thuẫn.

Min Ji đã phản bội tình bạn với Jan Di, không từ thủ đoạn hãm hại và chia rẽ cặp nhân vật chính. Min Ji cũng không phải nữ phụ đáng ghét duy nhất của phim.

Giữa 5-6 nhân vật nữ phản diện, những nữ phụ tốt bụng như Ha Jae Kyung (Lee Min Jung thủ vai) trở thành ngoại lệ phá vỡ quy luật.

Oh Min Ji (Lee Si Young thủ vai) trở thành vai phản diện bị ghét nhất phim "Boys Over Flowers".

Những bộ phim truyền hình ăn khách khác vào đầu những năm 2010 cũng đề cập nhiều đến sự ghét bỏ, ghen tỵ giữa các cô gái.

Trước khi gây chú ý với vai diễn trong Descendants of the Sun, Kim Ji Won từng nhiều lần vào vai nữ phụ đầy mưu mô, căm ghét nữ chính như vai Seol Han Na trong To The Beautiful You và Yoo Rachel trong The Heirs.

Park Hye Ji ( Son Na Eun thủ vai) trong Cinderella and the Four Knights cũng chủ động phá hoại mối quan hệ giữa Eun Ha Won (Park So Dam thủ vai) và Kang Hyun Min (Ahn Jae Hyun thủ vai).

Ngay cả Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, phim có hội bạn thân mang tính biểu tượng của phim Hàn, cũng xây dựng một nữ phụ đáng ghét.

Lột xác

Tua nhanh đến năm 2022, kịch bản của phim truyền hình Hàn Quốc đã có rất nhiều thay đổi so với giai đoạn 2010.

Nữ phụ Choi Soo Yeon của Extraordinary Attorney Woo cũng có tình cảm với nam chính, Lee Jun Ho. Tuy nhiên, trái ngược với những Kdrama trước đây, khi Soo Yeon nhận ra tình cảm của Jun Ho dành cho Young Woo, Soo Yeon đã quyết định từ bỏ. Cô thậm chí còn tích cực khuyến khích nữ chính nhận ra tình cảm của mình đối với Jun Ho.

Kể từ giữa những năm 2010, các nhà sản xuất đã có ý thức cũng như nỗ lực hơn để đưa tình bạn giữa các nhân vật nữ vào nhiều bộ phim truyền hình.

Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum thủ vai) và Min Ha Ri (Go Joon Hee thủ vai) trong She Was Pretty (2015) là bạn từ thời thơ ấu. Bất chấp những hiểu lầm dẫn đến việc Ha Ri bí mật hẹn hò với chàng trai thích Hye Jin, cả hai không để nam chính xen vào giữa họ và giải quyết vấn đề bằng tình yêu cùng sự thấu hiểu.

Trong nhiều bộ phim, tình bạn giữa các nhân vật nữ còn được xây dựng một cách độc lập, không còn tập trung vào một người đàn ông.

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo có bộ ba "swag" Bok Joo, Seon Ok và Nan Hee, những người bạn trung học có chung đam mê ăn uống và vui chơi. Choi Ae Ra (Kim Ji Won thủ vai) và Baek Seol Hee (Song Ha-yoon) trong Fight For My Way là những người bạn coi nhau như gia đình.

Còn Be Melodramatic có sự góp mặt của Im Jin Joo (Chun Woo Hee thủ vai), Lee Eun Jung (Jeon Yeo Bin thủ vai) và Hwang Han Joo (Han Ji Eun thủ vai) đã cùng nhau vượt qua tuổi 30 nhiều thách thức.

"Be Melodramatic" xây dựng tình bạn giữa ba nhân vật nữ chính.

Các "ajumma" trong Reply 1988 cũng là hình ảnh mang tính biểu tượng. Ba người phụ nữ đã cùng nhau trò chuyện, than thở, chăm sóc cả gia đình, chia sẻ thức ăn.

Xây dựng nhân vật nữ phụ ghen tuông, độc ác chỉ là một trong rất nhiều định kiến giới từng phổ biến trên phim Hàn.

Nghiên cứu năm 2017 của Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng Giới Hàn Quốc (KIGEPE) cho thấy 60% nhân vật nữ trong Kdrama đảm nhận vai kẻ gây rối, đáng ghét. Ngược lại, 60% nhân vật nam được xây dựng như "đấng cứu thế".

Viện nghiên cứu cũng nhận thấy các nhân vật nam trong phim truyền hình Hàn Quốc thường có những công việc được trọng vọng hoặc có kỹ năng như chủ doanh nghiệp, bác sĩ, công tố viên hoặc chính trị gia, trong khi các nhân vật nữ được miêu tả là những người lao động tay nghề thấp như trợ lý bán hàng, nhân viên cửa hàng, nội trợ.

Khi nói đến sự bình đẳng trong các chương trình giải trí, 60% chương trình tạp kỹ do nam giới tổ chức, sản xuất.

KIGEPE đã tìm thấy 104 trường hợp phân biệt giới tính trong các bộ phim truyền hình dài tập có cảnh thúc đẩy quan niệm sai lệch và định kiến ​​giới, ví dụ như một nam doanh nhân giận dữ ném đồ uống vào các nữ tiếp viên quán bar vô tội.

Tổng cộng có 22 trường hợp phân biệt giới tính đã được tìm thấy trong các chương trình giải trí, nơi những người nổi tiếng nữ được yêu cầu khiêu vũ trong bộ váy hở hang, thúc đẩy chủ nghĩa phân biệt đối xử và định kiến ​​giới.