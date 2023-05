Sự bất thường trong căn nhà trọ của người phụ nữ có 3 con nhỏ

Người phụ nữ thuê nhà ở quận Tây Hồ để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi này liên tục có người lạ xuất hiện.

Sái Thị Hồng Nhung (SN 1986) ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ vừa bị cơ quan công an bắt về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người phụ nữ này biến căn nhà trọ thành điểm phức tạp về ma túy.

Quét vét tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý

Trước đó, Nhung có cuộc sống “di cư” khắp nơi để tổ chức mua bán trái phép ma túy. Mỗi khi bị động, Nhung lại chuyển đến nhà trọ khác thuê để hoạt động.

Nhung có mối quan hệ xã hội phức tạp, vì thế sinh liên tục 3 con nhỏ nhưng không hề biết bố của bọn trẻ là ai. Và đây lại chính là “bình phong” để Nhung hoạt động tội phạm ma tuý.

Nhung và người liên quan.

Căn nhà Nhung thuê trọ tại phường Nhật Tân kể có nhiều người qua lại. Họ đều có vẻ dặt dẹo hoặc ngổ ngáo. Trước những dấu hiệu này, CAP Nhật Tân đã theo dõi di biến động của Nhung và những vị khách. Sau ít ngày “bám” địa bàn, công an xác định đây là tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 00h45 ngày 16/5, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công an phường Nhật Tân kiểm tra hành chính người phụ nữ điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn tên Phạm Thị Thanh Xuân. Xuân đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe. Tổ công tác đã đưa Xuân về trụ sở Công an phường Nhật Tân để làm việc. Tại đây, Xuân khai vừa sử dụng ma túy đá tại nhà của người phụ nữ tên Nhung, ở phường Nhật Tân. Kết quả thử nước tiểu cho thấy Xuân dương tính với Methamphetamine.

Sau đó, một mũi công tác khác làm nhiệm vụ tại tại ngõ 374 Âu Cơ đã kiểm tra Chu Quốc Quyền, người vừa điều khiển xe môtô đi từ ngách 15/264 Âu Cơ ra. Quá trình kiểm tra, Quyền đã thả xuống đất 1 túi nylon chứa Methamphetamin. Túi nylon này lọt qua khe nắp cống. Tổ công tác đã lật nắp cống lên và thu giữ được túi nylon chứa ma túy này.

Quyền khai vừa mua túi ma túy trước đó 5 phút của một người phụ nữ tên Nhung với giá 500.000 đồng. Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, đưa Quyền về Công an phường Nhật Tân để làm rõ. Kết quả thử nước tiểu cho thấy Quyền dương tính với ma túy.

Sái Thị Hồng Nhung và bạn trai là Nguyễn Huy Minh (SN 1986) bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó. Tại cơ quan Công an, Nhung khai đã buôn ma túy. Minh biết việc Nhung mua bán trái phép chất cấm nhưng vẫn cho bạn gái sử dụng điện thoại di động và số tài khoản ngân hàng để giao dịch...

Người dân khen ngợi lực lượng Công an

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết thực hiện quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Công an quận đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với công an các phường rà soát địa bàn đưa vào danh sách các điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh, xử lý. Qua rà soát xác định có 5 điểm phức tạp về ma túy.

“Những điểm phức tạp về ma túy, đa số các đối tượng mua, bán ma túy đều có tiền án, tiền sự gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Sau khi triệt phá thành công, người dân đã viết thư cảm ơn công an quận khi mang bình yên về với ngõ phố, qua đó góp phần kéo giảm tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn”, chỉ huy CAQ Tây Hồ cho hay.

Những người liên quan tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy bị CAQ Tây Hồ bắt giữ.

Nói về khó khăn trong công tác triệt phá các điểm ma tuý, trinh sát Đội CSĐT về ma túy nhắc đến Nguyễn Quốc Hùng (SN 1966), người sống trong ngôi nhà nhỏ, ngõ sâu duy nhất 1 lối vào tại Âu Cơ, phường Quảng An. Chỉ cần có động tĩnh là Hùng tẩu tán tang vật.

Quá trình theo dõi, tổ công tác xác định Nguyễn Văn Lợi (SN 1969, trú tại quận Long Biên, có 3 tiền án) Chu Công Hậu (SN 1975, trú tại quận Bắc Từ Liêm có 5 tiền án, 2 tiền sự) và Lò Phan Phú (SN 1989, quê Điện Biên) từ nhà Hùng đi ra. Vừa thấy tổ công tác, những người này đã búng tang vật rất chuyên nghiệp nhưng vẫn không thể thoát được. Công an đã thu giữ heroin, dẫn giải họ về trụ sở công an để điều tra, đồng thời khám xét và bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng.

Theo thống kê, từ ngày 19/4 đến ngày 16/5, Công an quận Tây Hồ và Công an các phường đã đấu tranh triệt xóa thành công 5 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ 20 người đều nghiện ma túy, thu giữ gồm 7,654 gam heroin; 1,503 gam Methamphetamine cùng nhiều tang vật, dụng cụ ma túy khác.

CA quận Tây Hồ và CA phường Yên Phụ triệt phá tụ điểm ma tuý tại địa bàn.