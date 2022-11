Sự ám ảnh của người Hàn với đồng phục học sinh

Nếu học sinh Hàn Quốc nhận xét đa số đồng phục gây gò bó, những người đã qua tuổi đi học lại thích thú tìm thuê để mặc lại, coi chúng như xu hướng thời trang không thể bỏ qua.

Hình ảnh các cô, cậu học sinh mặc đồng phục, chạy phấn khích trong các công viên giải trí không phải là điều gì lạ lẫm với số đông. Nhưng ở Hàn Quốc, nhiều người diện trang phục học sinh thực chất đã qua cái tuổi đi học từ lâu.

Gang Yu Bin, một y tá 28 tuổi, hòa vào đám đông người lớn “cải trang” thành học sinh ở công viên giải trí Everland. Cô vui vẻ tự sướng trong bộ trang phục được thuê từ một cửa hàng ngay trong công viên.

Trước đó, khi tìm kiếm trên mạng các trò chơi trong Everland, cô bắt gặp vô số bức ảnh chụp người trưởng thành trong bộ đồng phục học sinh. Nhận thấy đây là “trend”, cô quyết định thử.

“Cửa hàng tràn ngập váy xếp li màu kẹo, cà vạt, áo vest, thắt lưng và thậm chí cả ba lô”, Gang miêu tả. Thực tế, các cửa hàng cho thuê tương tự đã mọc lên khắp Hàn Quốc trong vài năm qua.

Trong các công viên giải trí ở Hàn Quốc, cảnh người lớn đi chơi trong trang phục thời đi học không còn lạ lẫm.



Trẻ trung, không lỗi mốt

“Lúc đầu tôi đã do dự. Tôi không chắc liệu việc mặc chúng khi trưởng thành có phù hợp hay không”, Gang thừa nhận. Sau cùng, nữ y tá vẫn chọn mặc thử.

“Mặc đồng phục giúp cả ngày đi chơi của tôi giống như một sự kiện đặc biệt. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày còn học trung học. Rất lâu rồi mới mặc lại, tôi cảm thấy lúng túng, nhưng khi vào công viên, tôi thấy rất nhiều người khác cũng mặc giống mình. Tôi nhanh chóng thấy nhẹ nhõm và thoải mái”, Gang nói.

Một số khách tham quan thậm chí chỉ thuê áo, quần học sinh để đi chụp ảnh mà không chơi trò chơi nào. Kim Su-yeon (31 tuổi) bỏ tiền vào khu vui chơi Lotte World với mục đích như vậy.

Xu hướng người lớn mặc quần áo học đường bắt đầu tại Hàn Quốc vào giai đoạn 2008-2010, bắt nguồn từ một trò đùa phổ biến của sinh viên vào dịp Cá tháng tư.

Kể từ đó, vào ngày 1/4, người mặc váy, áo học sinh thường được giảm giá khi đến rạp chiếu phim, cửa hàng thời trang hay công viên giải trí. Nói cách khác, đây được coi như một sự kiện thường niên.

Với sự phát triển của mạng xã hội và dịch vụ cho thuê bắt đầu nở rộ vào năm 2019, việc mặc đồng phục học sinh đến công viên giải trí bắt đầu lọt vào danh sách những việc cần làm của cá nhân lẫn nhóm bạn hay cặp đôi.

Bên trong một cửa hàng cho thuê loại trang phục học đường ở phía nam Seoul.

Gamsung Gyobok, một trong những bên cho thuê đồng phục lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, có 9 cửa hàng trên cả nước. 4 trong số đó mới mở cửa trong năm nay.

Hai đơn vị lớn khác, Ever Gyobok và Ewha Gyobok, hoạt động lần lượt từ năm 2018 và 2019. Hầu hết chúng đều nằm bên trong hoặc gần các công viên giải trí địa phương.

Từ đó, mọi người không mặc đồng phục chỉ để được giảm giá. Thay vào đó, họ muốn trải nghiệm chụp ảnh, “sống lại những ngày tuổi thiếu niên”.

Kim nói: “Dạo quanh trong bộ đồng phục khiến tôi cảm thấy được giải phóng khỏi tuổi tác. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ, khi có thể làm và trở thành bất cứ thứ gì mình muốn”.

Ngoài phục vụ khách trong nước, dịch vụ này còn thu hút những du khách nước ngoài. Trên các trang web du lịch, các cơ sở được giới thiệu là nơi “trải nghiệm văn hóa độc đáo ở Hàn Quốc, bên cạnh việc mặc trang phục truyền thống Hanbok vốn đã quá quen thuộc”.

Sự thật đằng sau

So sánh với thực tế, các bộ cho thuê có nhiều màu sắc và lạ mắt, đồng thời cũng ngắn và bó sát hơn. Ngoài ra, đồng phục đời thực cho học sinh Hàn Quốc có xu hướng phong cách hơn và bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời trang.

Từ cuối những năm 1990, các thương hiệu đồng phục học sinh bắt đầu quảng cáo quần áo của họ với cụm từ như “thời trang thần tượng”, tuyên bố rằng chúng giúp học sinh trông mảnh mai hơn.

Ca sĩ, diễn viên Jeong Eun-ji trong trang phục học sinh tại Everland.

Một số trang phục của trường học vào thời điểm đó bao gồm áo cộc tay vừa vặn, váy dài trên đầu gối và quần ống nhỏ. Tuy nhiên, một số thương hiệu bị công chúng chỉ trích vì tạo ra những bộ đồ có hơi hướm gợi cảm quá mức.

Còn trong khoảng hơn một thập kỷ đổ lại, 4 công ty quần áo lớn - Smart, Hyungji Elite, Ivy Club và Skool Look - thống trị khoảng 90% thị trường địa phương.

Trang phục của họ phần lớn bị ảnh hưởng bởi xu hướng địa phương và văn hóa đại chúng.

Các bài hát K-pop, phim truyền hình K-drama và show thực tế cũng tác động không nhỏ đến yếu tố thời trang trong đồng phục.

Theo stylist chuyên nghiệp Hwang Jin-joo, hai ca khúc Rum Pum Pum Pum của nhóm f(x) và Growl của nhóm Exo cùng phát hành vào năm 2013 đã khiến loại quần áo này thật sự được yêu thích.

Hwang phân tích rằng áo, quần học sinh là lựa chọn phổ biến trong tủ quần áo, đặc biệt là đối với các ngôi sao K-pop trẻ mới bắt đầu sự nghiệp, bởi chúng mang lại cảm giác trong sáng và tươi mới.

Năm 2016, khi chương trình Produce 101 phát sóng lần đầu, cảnh tượng 101 cô gái trẻ mặc váy, áo nữ sinh màu hồng cùng xuất hiện có phần kỳ lạ, nhưng lại gây ấn tượng với công chúng.

Đồng phục học sinh trong phim BOF.

Cũng trong khoảng thời gian đó, trong chương trình trò chuyện có chủ đề về trường học có tên Men on a Mission, các khách mời hàng tuần đều mặc đồng phục học sinh.

Sau này, kiểu trang phục cũng được các đoàn làm phim sử dụng liên tục, như Boys Over Flowers ​​(2009), Dream High (2011), The Heirs (2013) và gần nhất là All Of Us Is Dead.

“Tôi bối rối, không hiểu lắm về lý do người lớn lại thích mặc bộ đồ thời đi học đến vậy", Lee Tae-hee, một nữ sinh 17 tuổi, thừa nhận. Trong con mắt của Lee, đồng phục là loại quần áo kém thoải mái, ngay cả khi chỉ ngồi và học.

Tìm kiếm từ khóa liên quan trên bảng kiến ​​nghị công khai của Nhà Xanh, hơn 100 kết quả sẽ hiện ra. “Xin vui lòng cải thiện những bộ đồ khó chịu", “Thiếu niên cần những trang phục thoải mái để có cuộc sống học đường tốt hơn" là hai trong số các tiêu đề.

“Trường học và đồng phục đối với học sinh chúng tôi khá ngột ngạt, cả về thể chất lẫn tinh thần, vậy mà người lớn ngày nay lại coi đó là một bộ trang phục dễ thương", Lee bày tỏ.