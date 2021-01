Stylist của Binz tung bộ ảnh The Diff Z lấy cảm hứng từ Gen Z

Bộ ảnh The Diff Z (The Different Gen Z) lấy cảm hứng từ sự tự do, phá cách nhưng có gu và đầy tự tin của các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Z. Đây là thế hệ của những người trẻ luôn muốn tạo ra sự khác biệt, từ lựa chọn công việc mang lại giá trị tích cực cho xã hội đến những bộ trang phục thể hiện phong cách riêng, tự do, khác biệt và tự tin.