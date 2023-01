Streamer nam mặc đồ nữ khi bán hàng để lách luật tại Trung Quốc

Ngày 12/1, tài khoản Twitter @xiaojingcanxue thu hút sự quan tâm từ nhiều người dùng Internet khi đăng tải hình ảnh 2 nam streamer diện đồ lót nữ quyến rũ.

Theo chủ bài đăng, đây là nhóm người mẫu được một số thương hiệu nội y thuê để bán hàng online tại Trung Quốc. Dưới áp lực từ chính sách cấm nữ giới khoe thân, mặc đồ lót trên livestream, không ít doanh nghiệp tìm cách lách luật nhằm duy trì doanh số.

Đáng nói, các buổi phát trực tiếp này thường thu hút nhiều khán giả, Oddity Central đưa tin.

Chỉ trong vài giờ, đoạn tweet nhanh chóng được lan truyền và chạm mốc 1,3 triệu lượt xem cùng hơn 2.700 lượt thích. Hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện, dẫn đến nhiều tranh cãi về vấn đề này.

“Chiến lược này rất sáng tạo. Tuy nhiên, nó lại cho thấy lỗ hổng chính sách, cũng như tô đậm vấn đề giới tính ở Trung Quốc. Tại sao cùng một kiểu ăn mặc mà nữ giới bị cấm sóng, còn phái nam thì chưa gặp rắc rối gì?”, một người nói.

“Tôi thấy tội nghiệp các người mẫu này. Dù đã đeo khẩu trang, họ vẫn khó thoải mái với loạt bình luận trêu chọc xuất hiện liên tục trên livestream”, tài khoản khác lên tiếng.

Ngày 3/6/2021, WeChat đưa ra danh sách mô tả chi tiết các hoạt động sẽ được xem là vi phạm quy định phát sóng, theo Reuters. Nhiều người cho rằng quy định chủ yếu hướng đến nhóm streamer nữ bất chấp mọi chiêu trò gợi dục, phản cảm để câu view trên Bilibili, Douyin hay Kuaishou.

Douyin từng cấm sóng Will Liu vì nghi ngờ anh khoe thân trên livestream. Ảnh: Today Online.

Cụ thể, nữ streamer không được lên sóng khi chỉ mặc mỗi đồ lót, đồ bơi hay quấn khăn tắm. Người phát sóng trực tiếp cũng không được cố tình để lộ hình xăm ở bất kỳ vị trí nào.

Ngoài ra, ngoáy mũi một cách bất lịch sự, đánh vào mông, các hành động như trùm đồ lót lên đầu, hướng ống kính máy quay vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, ví dụ như ngực, mông, cũng bị đưa vào danh sách.

Các luật này cũng gây ra phiền toái cho một số KOL.

Chẳng hạn, Will Liu, nam diễn viên đến từ Đài Loan (Trung Quốc), từng bị cấm sóng trên nền tảng Douyin. Nguyên nhân đến từ chiếc áo thể thao bó sát anh mặc khi livestream hướng dẫn tập luyện.

Điều này khiến hệ thống kiểm duyệt lầm tưởng nội dung video có chứa hình ảnh nhạy cảm, cụ thể là ngực của phụ nữ. Ở các buổi livestream về sau, Liu phải mặc áo khoác dày hoặc các loại áo che kín đầu ngực, thậm chí diện cả áo phao cho mùa đông nhằm gây cười và tránh bị cấm.

