'Storm surge' trong các trận bão

Gần đây, storm surge được đề cập nhiều trong các trang báo tiếng Anh, liên quan việc bão Noru đổ bộ vào Philippines.

Storm surge /ˈstɔːm ˌsɜːdʒ/ (danh từ): Triều cường do bão.

Định nghĩa:

Oxford Learner's Dictionaries định nghĩa storm surge là trường hợp khi mực nước biển gần bờ dâng cao bất thường do gió từ một cơn bão lớn gây ra. Storm surge còn được gọi là tidal surge.

Theo National Hurricane Center, storm surge và storm tide là hai khái niệm khác nhau. Storm surge là hiện tượng nước dâng cao bất thường do bão gây ra, vượt quá mức được dự đoán của thủy triều thiên văn. Storm tide là hiện tượng nước dâng cao do sự kết hợp giữa triều cường và thủy triều thiên văn.

Ứng dụng của storm surge trong tiếng Anh:

Gần đây, storm surge hoặc tidal surge được đề cập trong các bài viết liên quan việc bão Noru đổ bộ vào Philippines.

Ví dụ, NBC News dẫn lời cơ quan dự báo thời tiết: "The combined effects of storm surge and high waves breaking along the coast may cause life-threatening and damaging inundation or flooding".

Dịch: Triều cường do bão kết hợp sóng lớn đánh phá dọc bờ biển có thể gây ra ngập lụt nguy hiểm đến tính mạng.

Tương tự, The Guardian đưa tin: "More than 17.000 people were moved to emergency shelters from high-risk communities prone to tidal surges, flooding and landslides in Quezon alone, officials said".

Dịch: Các quan chức cho biết hơn 17.000 người sống tại những nơi có nguy cơ triều cường dâng cao, lũ lụt, lở đất ở Quezon đã được chuyển đến nơi trú ẩn khẩn cấp.