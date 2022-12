Sticker book mùa Giáng sinh

Bên cạnh những loại sách truyền thống nổi bật về chủ đề Giáng sinh, những cuốn sticker book là một luồng gió mới cho mùa Noel năm nay.

Một cuốn sách sticker có nhiều cách khai thác thác một chủ đề, chẳng hạn như Giáng sinh. Ảnh: Đức Huy.

Sticker book là cuốn sách tập hợp các hình dán theo chủ đề chẳng hạn như nghệ thuật, lịch sử, khoa học tự nhiên… Một cuốn sticker book thường dày khoảng 40-50 trang in bằng giấy đề can. Không chỉ cung cấp thông tin trên hình thức chú thích ảnh hay các câu chuyện lịch sử, sticker book còn cho phép người đọc tương tác lại với sách thông qua các hoạt động thủ công như cắt, dán, gấp từ các nguyên liệu sẵn có được in ra.

Đa dạng các loại sticker book

So với các mùa Giáng sinh trước đó, sticker book đã xuất hiện nhiều hơn và nhận được sự chú ý của các độc giả trẻ. Đa phần các cuốn sách này hiện tại đều là sách nước ngoài chưa được chuyển ngữ hay Việt hóa vì vậy việc tiếp cận lượng độc giả lớn hơn vẫn còn có những rào cản nhất định.

Thế nhưng, các hình ảnh và chủ đề trong sách khá độc đáo. Từ nội dung chính là Giáng sinh, mỗi cuốn sách lại có một cách khai thác khác nhau từ trang trí nhà cửa, quà tặng Giáng sinh cho đến cây thông Noel.

Nhờ một lần tình cờ tìm kiếm tài liệu trên mạng, em Vũ Thu Hà (24 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) đã tìm thấy một cuốn tiểu sử họa sĩ Monet khá thú vị. Vì cuốn sách đang được giảm giá chỉ còn 10 USD , Hà quyết định mua nó về xem thử và cũng để phục vụ cho môn học của mình về văn hóa các nước châu Âu.

Khoảng 2 tháng sau sách mới được giao đến, Hà mở ra mới bỡ ngỡ vì các hình ảnh phía cuối trang sách là hình tranh của Monet có thể cắt ra và ghép lại thành một bức hình 3D. Ban đầu Hà khá phân vân vì không biết có nên cắt sách ra không. Từ trước đến nay Hà luôn có thói quen giữ sách.

Thu Hà chia sẻ: “Thực sự phải một thời gian sau khi đọc hết cuốn sách mình mới quyết định cắt những hình dán trên đó ra. Mình nghĩ đây là một cuốn sticker book sinh ra để mình sử dụng các hình dán, tại sao mình không tận dụng nó cho việc ghi chép của mình”. Kể từ đó, Hà nhận thấy rằng công dụng của các hình dán không chỉ để giải trí mà nó còn là cách giúp người sử dụng tạo nên bản đồ tư duy riêng, đọc sách một cách chủ động và trực quan hơn.

Với một số gia đình có con nhỏ, sticker book cũng là một loại hình sách được khá nhiều phụ huynh yêu thích. “Giá tiền của một cuốn sách dán như này rẻ hơn rất nhiều so với những món đồ chơi hiện tại mà trong khi đó bé nhà mình vừa có thể tìm hiểu thêm tri thức vừa được chơi cắt ghép thủ công. Mình nghĩ đây là một sự lựa chọn khá phù hợp cho tủ sách gia đình”, chị Nguyễn Thị Nguyệt (32 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Riêng trong mùa Giáng sinh năm nay, chị Nguyệt tiếp tục lựa chọn các cuốn sách sticker cho con mình như một món quà. Các chủ đề cho thiếu nhi cũng khá đa dạng và đều được chuyển hóa thành những câu chuyện ngắn gọn với nội dung là cuộc hành trình của một nhân vật hoạt hình.

Sticker book là một cuốn sách tập hợp các hình dán theo chủ đề cho độc giả. Ảnh: Wonderbly.

Sticker book được sử dụng như thế nào

Các loại sách nhãn dán phục vụ đa dạng đối tượng, trong đó sách cho trẻ em chiếm nhiều nhất. Mỗi cuốn sách có thể chứa đến 600 loại nhãn dán khác nhau. Người làm sách thường sắp xếp chúng thành các chương để độc giả có thể sử dụng nhãn dán một cách thuận tiện.

Một trong những cuốn sticker book thành công nhất là kỷ yếu World Cup của Panini. Cuốn sách tập hợp thẻ bài cầu thủ theo mỗi mùa World Cup khác nhau. Kể từ những năm 1970 cho đến nay, cuốn sách của Panini vẫn chưa hề giảm sức nóng.

Bên cạnh đó, một dòng sticker book thường được mọi người ưa chuộng chính là cuốn sách có hình các lá cờ của các nước trên thế giới. Mọi người thường sử dụng hình dán trong cuốn sách này để thêm vào sổ tay ghi lại nhật ký những nơi mình từng đi qua. Cuốn sách được thiết kế như một cuốn hộ chiếu quốc tế và khá dễ sử dụng khi nó được tích hợp thêm một số kiến thức về du lịch.

Những cuốn sticker book đều được đánh giá rằng nó khá tốt cho việc phát triển trí sáng tạo. Tuy nhiên, để có một cuốn sticker book chất lượng, độc giả cũng phải lựa chọn khá kỹ càng. Một số tiêu chí cuốn sách cần phải có là hình dán dày dặn tránh bị rách, sắp xếp các chủ đề dễ tìm kiếm và phải phù hợp với độ tuổi người sử dụng.

Tại một số nước, sticker book thường được sử dụng để làm quà tặng trong dịp Giáng sinh. Có thể thấy đây là một dòng sách được yêu thích bởi sự đa dạng trong cách trình bày của nó. Giá thành của một cuốn sticker book khoảng 7- 15 USD .

Tại Việt Nam, các cuốn sách này có mức giá từ 130.000-150.000 đồng. Mặc dù chưa được chuyển ngữ, đối với các phụ huynh đây là một cuốn sách tốt để giúp con có thể tự học thêm tiếng Anh.

Sticker book đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tính ứng dụng và giải trí của cuốn sách này đáp ứng được đa dạng các độc giả. Nhiều người mong đợi rằng trong tương lai, Việt Nam cũng có thể xuất bản nhiều cuốn sách sticker với đa dạng hình dán về danh lam thắng cảnh đất nước.