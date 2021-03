Steven Yeun và vai diễn đi vào lịch sử

Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, ngôi sao người Mỹ gốc Hàn Steven Yeun vừa nhận đề cử Nam chính xuất sắc đầu tiên tại Oscar cho vai diễn trong bộ phim “Minari”.

Khởi nghiệp từ năm 2007 với vai trò diễn viên lồng tiếng cho video game, tới nay, Steven Yeun đã góp mặt trong hơn 40 tác phẩm lớn nhỏ, gồm phim ngắn, phim điện ảnh và series truyền hình. Trong đó, nổi tiếng hơn cả là Glenn của series truyền hình xác sống The Walking Dead và Jacob trong Minari (2020).

Nam diễn viên đi vào lịch sử điện ảnh

Ngày 15/3, Steven Yeun đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nam diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên nhận đề cử Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai Jacob trong bộ phim Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung.

Steven Yeun là diễn viên gốc Á thứ 5 từng được đề cử tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của Oscar. Ảnh: A24.

Minari lấy bối cảnh vùng nông thông nước Mỹ những năm 1980, xoay quanh một gia đình gốc Hàn tìm cách vun đắp cuộc sống mới. Phim bắt đầu khi Jacob (Steven Yeun) đột ngột dẫn cả gia đình chuyển từ California đến Arkansas xa xôi, mua một mảnh đất lớn với ước mơ đổi đời.

Bộ phim của đạo diễn Lee Isaac Chung được xây dựng từ chính những ký ức tuổi thơ anh. Diễn xuất của Steven Yeun trong vai người đàn ông trụ cột gia đình nhận được nhiều lời ngợi khen từ giới phê bình điện ảnh.

Đề cử cho Steven Yeun là sự ghi nhận xứng đáng những cống hiến nghệ thuật của riêng anh, cũng như cộng đồng nghệ sĩ người Mỹ gốc Á nói chung.

Trước Oscar, vai Jacob trong Minari cũng giúp Steven Yeun nhận đề cử tại nhiều giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Trả lời phỏng vấn Entertainment Weekly sau khi Minari chiến thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc tại Quả cầu vàng lần thứ 78, anh nói: “Tôi vô cùng hãnh diện vì được trở thành một phần của bộ phim, cũng như góp công sức đưa nó đến với thế giới.

Bạn không thể chỉ dựa vào các luật lệ và thể chế để giải quyết những gì xảy ra trong thực tế. Bởi nước xa không cứu được lửa gần. Và tôi tự hào được dự phần trong một tác phẩm đề cập đến sự thực ấy”.

Khởi nghiệp từ sân khấu hài

Trả lời phỏng vấn The Guardian, Steven Yeun cho biết anh lớn lên với hai tính cách. Ở trường, Yeun là đứa trẻ trầm tính. Nhưng ở nhà, hay nhà thờ của cộng đồng Hàn kiều gia đình hay lui tới, anh trở nên hoạt bát hơn.

Glenn của The Walking Dead là vai diễn đưa tên tuổi Steven Yeun đến với công chúng. Ảnh: AMC.

Yeun so sánh hai nét tính cách đối lập của mình với nhân vật chính do Will Smith thủ vai trong The Fresh Prince of Bel-Air. “Tôi thực sự bị thu hút bởi Will Smith. Nhân vật Fresh Prince của anh ấy cũng bị mắc kẹt trong các tình huống khác nhau, và luôn cố gắng để được sống là chính mình”, anh nói.

Thời niên thiếu, Steven Yeun là thành viên trong dàn nhạc của nhà thờ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 2001, anh ghi danh vào khoa tâm lý của Đại học Kalamazoo tại Destroit, Mỹ.

Trong những năm tháng ngồi trên giảng đường, Yeun nhận ra niềm đam mê dành cho thể loại hài kịch và diễn xuất. Một trong những nguồn cảm hứng của anh là Jordan Klepper, ngôi sao hài kịch ngẫu hứng cùng trường, người sau này trở thành phóng viên đưa tin của The Daily Show trên Comedy Central.

Theo Destroit Free Press, tài năng diễn xuất của Yeun được khai phá trên sân khấu kịch Đại học Kalamazoo. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ các giảng viên hướng dẫn. Bà Ed Menta, một trong những giảng viên của Yeun khi ấy, nhận xét nam diễn viên là tay guitar điêu luyện kiêm nhạc công tuyệt vời.

Sau khi tốt nghiệp Kalamazoo năm 2005, Yeun tới Chicago và theo đuổi loại hình hài kịch ngẫu hứng. Anh từng là thành viên của Stir-Friday Night!, một nhóm hài Mỹ Á khá nổi tiếng. Yeun cũng làm việc cho Second City, một trung tâm đào tạo nghệ sĩ, trước khi quyết định chuyển tới Los Angeles vào năm 2009.

Mùa xuân năm 2010, Steve Yeun trúng vai Glenn trong series xác sống ăn khách The Walking Dead của đài AMC. Glenn là một trong những nhân vật trung tâm của series và được đông đảo khán giả yêu thích. Nhưng sau 6 năm gắn bó, Yeun chính thức rời The Walking Dead vào năm 2016.

Theo IndieWire, lý giải cho quyết định từ bỏ vai diễn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp, anh cho biết: “Sau tất cả, tôi nhận ra mình đã tích lũy được rất nhiều hiểu biết”. Với Yeun, đó không chỉ là thái độ khi đương đầu với áp lực mà còn là may mắn khi có thể sống sung túc bằng nghề.

“Tôi muốn tìm những cách sâu sắc hơn để bộc lộ bản thân… Tôi không biết sự tự tin ấy đến từ đâu. Cứ như thể sau bảy năm đắm chìm trong một thực tế ảo không phải của mình, tôi bắt đầu mất phương hướng và không thể phân biệt điểm kết thúc với nơi bắt đầu”, anh nói.

Trong nửa thập kỷ tiếp theo, Steven Yeun tham gia nhiều dự án điện ảnh cũng như truyền hình. Anh liên tiếp có vai diễn trong những bộ phim độc lập được đánh giá cao. Năm 2017, Yeun góp mặt trong bộ phim viễn tưởng lấy đề tài môi trường Okja của Bong Joon Ho. Năm 2018, anh đóng hai phim - tác phẩm hài chống chủ nghĩa tư bản Sorry to Bother You và phim giật gân Burning do Lee Chang Dong đạo diễn.

Năm 2020, bộ phim Minari có anh thủ vai chính được công chiếu tại liên hoan phim Sundance và gặt hái thành tích quan trọng là giải thưởng lớn của ban giám khảo kịch trường Mỹ và giải khán giả kịch trường Mỹ.

Yeun coi hai tính cách khác biệt khi ở nhà và lúc ở trường ngày thơ bé là nguồn chân lý và sức mạnh của riêng mình. Nam diễn viên 37 tuổi tin rằng nhờ sự thay đổi liên tục ấy, anh đã xây dựng được sự nghiệp với các vai diễn đa dạng.

Việc hóa thân thành các nhân vật giúp anh tạo ra một không gian riêng có. Tại đây, Yeun “cố gắng biểu đạt cảm giác cô lập mà tôi đoán các diễn viên luôn cảm thấy. Tôi trải qua cảm giác ấy rất nhiều lần trong đời - mất kết nối với hệ thống, với cộng đồng hay một nhóm người. Tôi tha thiết mong kết nối với mọi người và sẵn sàng nhào nặn bản thân mình để đạt được mục đích ấy”.

Vai diễn bước ra từ cuộc đời

Dù gây tiếng vang với vai Glenn của The Walking Dead, Steve Yeun vẫn chưa được Hollywood để mắt cho những dự án lớn. Năm 2018, trả lời phỏng vấn Slate, anh chia sẻ: “Tôi từng tự hỏi vì sao họ không chọn tôi, tại sao đàn ông châu Á không thể nhận các vai quan trọng?

Thông qua vai diễn trong Minari, Steven Yeun có cơ hội hiểu rõ cha mình hơn. Ảnh: A24.

Rồi bạn quan sát xã hội ngoài kia và nhận ra đây không phải sân nhà của mình. Bạn ngỡ ngàng: ‘Mình biết sự quyến rũ là yếu tố then chốt. Tức là mình phải tập thể hình, phải uống hàng trăm lít sữa để trở nên vạm vỡ. Và mình cần xấu tính với những người xung quanh. Một thứ nam tính độc hại’”.

Minari là bộ phim đền đáp những nỗ lực không ngừng nghỉ của nam diễn viên gốc Hàn. Trong bộ phim, nhân vật Jacob Yi mang đến cho khán giả một định nghĩa lành mạnh hơn về nam tính. Người đàn ông phải gồng mình để lèo lái gia đình nhỏ vượt qua sóng gió trong khi dồn sức xây dựng trang trại mơ ước.

Yeun chia sẻ anh nhìn thấy những điểm tương đồng trong hoàn cảnh của Jacob với quá khứ gia đình mình. Người bố làm kiến trúc sư của Steven Yeun đã đưa gia đình rời Seoul từ năm 1988, khi nam diễn viên mới lên 5. Sau thời gian ở Canada, họ an cư tại một vùng nông thôn ở Detroit, Mỹ.

“Bố tôi đã quyết định đưa cả gia đình đi thoát ly. Đó là lựa chọn lớn lao… Với tư cách người con trai, tôi đồng cảm với bố. Bản thân cũng mong muốn tự xây dựng cuộc sống riêng, khám phá mình là ai và mục đích sống của mình là gì…

Tôi yêu cuộc sống của tôi, cũng như nỗi cô đơn bao chứa nó. Sự cô đơn đôi khi mang lại những nỗi đau, nhưng tôi vẫn gắn bó sâu sắc với nó. Đó là phần nhân cách của Jacob trong tôi”, Yeun chia sẻ với IndieWire về vai diễn trong Minari.

Vai Jacob của Steven Yeun là một người đàn ông gốc Hàn trên đất Mỹ. Trong anh trào dâng sự giận dữ, đầy tham vọng và thiếu tinh tế tới cùng cực trước những cử chỉ thương yêu của vợ. Trả lời phỏng vấn tạp chí GQ, Yeun từng chia sẻ về những khó khăn mình gặp phải khi nhập vai.

“Đây là vai diễn khiến tôi lo lắng hơn cả. Vô vàn suy nghĩ đã nảy ra trong đầu, khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi không biết mình phải làm gì với vai diễn. Tôi có nên thể hiện nhân vật theo hướng châm biếm? Hay khán giả sẽ muốn một nhân vật đặc sệt tính cách các ông chú Hàn Quốc?”, anh nói.

“Khán giả đã có trong đầu những hình ảnh nhất định về một ông bố châu Á. Thay đổi nó là rất khó. Nhiệm vụ của tôi không chỉ là đáp ứng kỳ vọng của khán giả, mà còn là phá vỡ những định kiến trong đầu mình.

Chúng ta phàn nàn về những thiên kiến của người Mỹ da trắng về mình. Nhưng ta cũng quên mất những thiên kiến ấy là một phần thuộc về con người ta. Đối thủ lớn nhất ta phải vượt qua là chính mình”, anh kết luận.

Yeun chia sẻ Minari giúp anh suy nghĩ thấu đáo hơn về những gì cha mình đã trải qua trong những ngày đầu họ nhập cư vào Mỹ. Los Angeles Times mô tả trong buổi công chiếu bộ phim tại Sundance, Steven Yeun đã ngồi cạnh cha mình, và cả hai cùng khóc. Tờ báo viết: “Họ không trao nhau lời nào trước và sau bộ phim. Hai người đàn ông cùng ngồi bên nhau, im lặng suy tư. Dù không nói, họ vẫn hiểu rõ tâm sự của đối phương”.