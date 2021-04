Steven Yeun được nhắm vào phim của đạo diễn 'Get Out'

Đạo diễn Jordan Peele nhắm Steven Yeun cho dự án phim mới mình thực hiện.

Variety đưa tin Steven Yeun đang được nhắm vào vai diễn trong bộ phim mới của Jordan Peele. Hồi tháng 3, anh vừa nhận đề cử Oscar tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Minari.

Hiện, tác phẩm mới của Jordan Peele chưa công bố thể loại cũng như nội dung chính. Thông tin ban đầu tiết lộ phim sẽ do Peele tự viết kịch bản cũng như đạo diễn. Keke Palmer cùng Daniel Kaluuya là những cái tên đầu tiên góp mặt. Phim dự kiến ra rạp từ 22/7/2022.

Tác phẩm mới, với sự góp mặt của Keke Palmer và Daniel Kaluuya, đánh dấu lần thứ ba Jordan Peele ngồi ghế đạo diễn phim. Ảnh: Getty Images.

Monkeypaw Productions chịu trách nhiệm sản xuất tác phẩm. Đây là một phần của thoả thuận kéo dài 5 năm mà Monkeypaw đã ký với Universal Pictures.

Dự án mới cũng đánh dấu lần thứ ba Peele hợp tác làm phim cùng Universal Pictures. Trước đó, hãng từng hỗ trợ Peele thực hiện tác phẩm đầu tay của anh trong vai trò đạo diễn là Get Out (2017).

Get Out gây tiếng vang lớn trên thị trường và giành tượng vàng Oscar tại hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc. Năm 2019, Peele thừa thắng xông lên với Us, bộ phim giật gân ly kỳ với sự góp mặt của Lupita Nyong'o và Winston Duke. Hai bộ phim mang về cho nhà sản xuất hơn 500 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Mới đây, hãng Monkeypaw Productions đã tham gia sản xuất series Lovecraft County cho HBO và Hunters của Amazon. Sắp tới, hãng cũng phát hành bộ phim làm lại Candyman với sự góp mặt của Yahya Abdul-Mateen II. Phim do Nia DaCosta đạo diễn từ kịch bản do cô cùng Peele chấp bút.

Về phần Steven Yeun, dự án mới của anh là phim hài Beef đóng cùng Ali Wong. Phim do Netflix sản xuất.