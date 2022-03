Steven Spielberg từng khuyên Michael Bay sớm từ bỏ 'Transformers'

Đạo diễn Michael Bay tiết lộ trong quá khứ, ông từng được Steven Spielberg gợi ý sớm từ bỏ loạt “Transformers” sau ba phần phim đầu tiên.

Looper đưa tin trong một buổi phỏng vấn tại Anh nhân dịp tác phẩm Ambulance vừa ra mắt, đạo diễn Michael Bay đã tiết lộ về những lời khuyên làm nghề mình từng nhận được từ nhà làm phim kỳ cựu Steven Spielberg. Đạo diễn Spielberg được vinh danh là người khai sinh ra mùa phim bom tấn hè với tác phẩm kinh điển Jaws (1975).

Steven Spielberg đã gợi ý Michael Bay kết thúc loạt phim bom tấn Transformers sau ba phần phim. Michael Bay kể: “Steven Spielberg nói ‘Nên làm tới ba thì dừng’ và tôi hứa sẽ nghe theo”.

“Nhưng rồi hãng phim nài nỉ tôi tiếp tục làm thêm phần thứ tư, và bộ phim ấy cũng kiếm hơn 1 tỷ USD . Xong xuôi, tôi lại thông báo mình sẽ dừng ở đây. Hãng phim lại kéo tới một lần nữa. Đáng lẽ tôi nên dừng ở đó. Nhưng khi làm các bộ phim này cũng vui”, ông tiếp tục.

Đạo diễn Michael Bay chỉ đạo diễn xuất trên phim trường Transformers: The Last Knight (2017). Ảnh: Paramount Pictures.

Phần phim Transformers đầu tiên do Michael Bay đạo diễn được phát hành năm 2007. Tính đến năm 2018, thương hiệu đã phát triển đến 5 phần chính truyện và một phim hậu truyện. Trong đó. Michael Bay đã đạo diễn cả năm phần phim và tham gia sản xuất hậu truyện Bumblebee (2018).

Bất chấp doanh thu của hai phần phim mới nhất giảm sâu, thương hiệu Transformers vẫn là cái cây mọc ra tiền cho Paramount Pictures khi thu về hơn 4,8 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu từ hơn 1 tỷ USD đầu tư cho khâu sản xuất. Do đó, hãng vẫn quyết tâm làm tiếp bộ phim thứ bảy về các robot biến hình.

Transformers: Rise of the Beasts được xếp kế hoạch ra rạp năm 2023. Phim do Steven Caple Jr. (Grown-ish) đạo diễn với câu chuyện lấy bối cảnh năm 1994 tại Mỹ. Nội dung tác phẩm xoay quanh các sự kiện xảy ra ở khu vực Brooklyn, New York. Michael Bay tiếp tục trở lại với vai trò nhà sản xuất.

Về phần đạo diễn Steven Spielberg, trong một bài phỏng vấn với Slash Film năm 2011, ông từng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm các bộ phim về Autobot được sản xuất. Spielberg nói: “Tôi hy vọng vậy bởi tôi nghĩ Michael Bay đã cống hiến hết mình cho ba phần phim đầu tiên. Tôi chưa nghĩ ra ai có thể làm được một bộ phim về Transformer ngoài Michael Bay. Bay đã phát minh ra một dòng phim mới và nắm trong tay công thức bí mật để làm nên chuyện”.