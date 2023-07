Steven Gerrard tái xuất ở Saudi Arabia

Khuya 3/7 (giờ Hà Nội), Al Ettifaq thông báo bổ nhiệm Steven Gerrard trở thành HLV trưởng của đội bóng.

Gerrard đồng ý tới Saudi Arabia sau khi từ chối lời đề nghị ban đầu.

Al Ettifaq đăng tải video công bố thương vụ Gerrard theo phong cách "This is Anfield" quen thuộc. Cựu tiền vệ người Anh và các cầu thủ Liverpool thường xuyên đưa tay chạm vào tấm bảng nổi tiếng này trên đường ra sân. Đội bóng Saudi Arabia thay dòng chữ "This is Anfield" bằng "This is Ettifaq".

"Chúng tôi vui mừng xác nhận việc bổ nhiệm Gerrard làm huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng", Al Ettifaq thông báo ngắn gọn.

Ban đầu, huyền thoại Liverpool từ chối Al Ettifaq: "Tôi nhận được lời mời và đã có mặt để đàm phán hợp đồng. Tôi nghiên cứu các điều khoản trong vài ngày và quyết định sẽ không chấp nhận đề nghị đó".

Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, Al Ettifaq quyết tâm hoàn tất thỏa thuận nên đưa ra mức đãi ngộ tốt hơn. Truyền thông châu Âu tiết lộ cựu sao Liverpool ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Gerrard được cho là hưởng thu nhập tương đương các HLV trong top 3 Premier League hiện tại.

Al Ettifaq là đội bóng tầm trung ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Tại SPL 2022/23, đội cán đích ở vị trí thứ 7. Đội hình Al Ettifaq cũng không có ngôi sao nổi bật nào từ châu Âu. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự có mặt của Gerrard sẽ giúp lôi kéo những cầu thủ danh tiếng về thi đấu.

Gerrard khởi nghiệp trong vai trò HLV ở đội U18 Liverpool thời gian ngắn rồi nhận lời dẫn dắt Rangers. Mùa 2020/21, Gerrard giúp Rangers giành danh hiệu VĐQG Scotland sau một thập niên chờ đợi, chấm dứt chuỗi thống trị 9 năm của Celtic.

Thành tích đó giúp Gerrard trở thành HLV trưởng Aston Villa vào tháng 11/2021. Chưa đầy một năm sau, cựu đội trưởng Liverpool bị sa thải với chỉ 2 chiến thắng sau 12 trận ở Premier League mùa 2022/23.

