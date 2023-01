Steam lập kỷ lục về người chơi

Lần đầu tiên trong lịch sử nền tảng game Steam đã đạt được 10 triệu người chơi cùng một lúc.

Hơn 10 triệu người chơi game trên Steam và 30 triệu người đã đăng nhập vào nền tảng cùng một lúc. Ảnh: Steam.

Mới đây, nền tảng phát hành game Steam đã đạt cột mốc tăng trưởng mới khi vượt 10 triệu người chơi game cùng một lúc trên nền tảng, đồng thời cán mốc 32 triệu lượt người online cùng lúc. Cụ thể, theo dữ liệu từ SteamDB, Steam đạt 10.082.055 người chơi và 32.186.301 người dùng online cùng một lúc vào ngày 7/1, phá vỡ kỷ lục trước đó. Đây là lần đầu tiên Steam có hơn 10 triệu người chơi trên nền tảng.

Ngay sau khi số liệu từ SteamDB được công bố, Steam lại tiếp tục vượt kỷ lục khi đạt đỉnh 33.078.963 người online trên nền tảng. The Gamer cho rằng con số này sẽ tiếp tục tăng và dự kiến không dừng lại trong vài tuần hay thậm chí là vài tháng tới.

Theo The Verge, xu hướng tăng trưởng của Steam bắt đầu vào đầu năm 2020 khi thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19. Đến tháng 3/2020, nền tảng phát hành game đã lập kỷ lục mới với 20.313.451 tài khoản đăng nhập cùng một lúc. 2 năm sau, Steam tiếp tục chứng minh sức hút của mình bằng cách phá vỡ mốc 30 triệu người sử dụng vào tháng 3/2022.

Steam cán mốc 30 triệu người đăng nhập trên nền tảng. Ảnh: Kotaku.

Trong đó, 2 tựa game phổ biến nhất trên Steam là Counter-Strike: Global Offensive với kỷ lục 1 triệu người chơi cùng một lúc và DOTA 2. Đứng vị trí thứ 3 là Goose Goose Duck, một tựa game miễn phí có lối chơi tương tự với Among Us. Trò chơi này đã đạt 640.324 người chơi cùng một lúc.

17 năm kể từ khi ra mắt, Steam đã xây dựng được cộng đồng bền vững và rộng lớn. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu trong gần 2 thập kỷ qua của Steam đang bị lung lay bởi những đối thủ như Epic Games. Do đó, cột mốc về người dùng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng cho nền tảng game PC đang bị yếu thế này, The Gamer nhận định.

Steam đạt được kỷ lục mới là nhờ game thủ trên toàn thế giới bắt đầu trải nghiệm những tựa game họ đã mua trong dịp khuyến mãi lớn vào Giáng sinh. Người chơi trên nền tảng vẫn tiếp tục tăng nhanh trong những ngành gần đây.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng còn đến từ hàng loạt tựa game miễn phí được phát hành trên nền tảng như Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2, Call of Duty: Warzone 2, PUBG: Battlegrounds… Ngoài ra, những trò chơi trả phí cũng đình đám không kém như Among Us, GTA 5, Call of Duty: Modern Warfare 2…