Stealthing - xu hướng quan hệ tình dục được cảnh báo đang gia tăng

Cố tình tháo bao cao su khi quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của bạn tình đang ngày càng phố biến nhưng nhiều nơi chưa áp dụng hình phạt cho hành vi này.

Hành vi lén hoặc cố tình tháo bao cao su khi quan hệ tình dục bắt đầu tăng trong những năm gần đây. Ảnh: Brianna Gilmartin/Verywell Health.

Sau khi trò chuyện với một chàng trai quen qua Tinder, Sophie Maullin (sống tại Anh) quyết định hẹn gặp người kia. Chàng trai kia đề nghị Maullin ghé nhà chơi và cô không ngần ngại đồng ý. Hôm đó, cả hai đã quan hệ tình dục.

Maullin yêu cầu bạn tình dùng bao cao su, người kia làm theo. Khi quan hệ, anh ta lại hỏi Maullin liệu anh ta có thể tháo bao cao su không, cô đã từ chối. Ngay sau khi quan hệ tình dục, Sophie Maullin mới nhận ra người kia đã lén tháo bao cao su mà không có sự đồng ý của cô.

Nhận ra chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra sau buổi hẹn hò, Maullin tức giận và bỏ đi. Cô tìm đến nhà một người bạn gần đó và bắt đầu điên cuồng tắm rửa. Khi đó, Maullin chỉ đơn giản cảm thấy bản thân bị xúc phạm, cô không hề biết hành động của người kia là phạm tội, và việc cô rửa sạch vùng kín là đang vô tình xóa đi bằng chứng của stealthing.

Làm hỏng bao cao su trước khi quan hệ tình dục cũng là một kiểu stealthing. Ảnh: The Independent.

Stealthing là gì?

Theo The Guardian, stealthing là một thuật ngữ được sử dụng trong văn hóa đại chúng để mô tả một xu hướng tình dục mới, được báo cáo đang gia tăng trong nhiều năm gần đây.

Stealthing đề cập hành động cố ý tháo bao cao su khi quan hệ tình dục khi bạn tình không biết hoặc không đồng ý. Ngoài, hành động cố tình làm hỏng bao cao su trước khi quan hệ tình dục cũng được tính là stealthing. Nhìn chung, stealthing có thể được coi là một thuật ngữ mới để nói về một kiểu tấn công tình dục.

Đến nay, thông tin về nguồn gốc và thời điểm ra đời chính xác của thuật ngữ stealthing chưa được xác định. Nhưng từ năm 2010, stealthing đã được dùng để chỉ hành động quan hệ tình dục mà không tiết lộ với bạn tình rằng mình bị nhiễm bệnh qua đường tình dục (ví dụ HIV), thường là với mục đích lây bệnh cho bạn tình.

Thời đó, stealthing được thảo luận nhiều trên các trang mạng trực tuyến. Một số người còn đăng mẹo để stealthing mà bạn tình không phát hiện ra.

Không chỉ được thảo luận trên mạng xã hội, stealthing còn được đưa vào phim như một minh chứng cho thấy hành vi này đang ngày càng phổ biến và chưa được kiểm soát.

Cụ thể, trong một tập của bộ phim I May Destroy You (phát hành năm 2020), nhân vật Arabella (do Michaela Coel thủ vai) phát hiện ra Zain (do Karan Gill thủ vai) đã bí mật tháo bao cao su khi quan hệ tình dục.

Khi Arabella phát hiện, Zain đã bao biện cho hành vi của mình bằng câu: "Anh tưởng em cảm nhận được". Lời thoại của nhân vật Zain được cho là một "kịch bản" phổ biến của những người stealthing khi quan hệ tình dục.

Ali Howarth, chuyên gia làm việc tại một tổ chức bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình và tấn công tình dục tại Australia, nói rằng những người có hành vi tháo bao cao su khi quan hệ thường có tâm lý coi nạn nhân là vật sở hữu, không phải là người có quyền đưa ra quyết định đồng thuận hay không.

Trên một diễn đàn chia sẻ "mẹo" để stealthing, nhiều người đưa ra lý do họ tháo bao cao su khi quan hệ tình dục với các lý do phổ biến nhất là: Cảm thấy thật hơn khi quan hệ không dùng bao, cảm thấy kích thích hơn, muốn "lan truyền nòi giống" của mình...

Tiến sĩ, bác sĩ phụ khoa Sumayya Ebrahim, nhận định những lý do này đang phản ánh thái độ coi thường bạn tình của những kẻ có hành vi stealthing. Điều này cũng đang phản ánh họ ưu tiên sự thỏa mãn tình dục chứ không quan tâm đến cái giá phải trả khi quan hệ tình dục không an toàn, cũng như không quan tâm đến mong muốn của bạn tình.

Tác động của stealthing đến nạn nhân

Đại học Monash (Australia) từng thực hiện một khảo sát vào năm 2018 với gần 1.200 phụ nữ và hơn 1.000 nam giới từng quan hệ tình dục với nam giới. Kết quả cho thấy khoảng 32% phụ nữ và 19% nam giới từng là nạn nhân của stealthing.

Những nạn nhân (bao gồm nam và nữ) đều cho rằng việc tháo bao cao su khi quan hệ tình dục chính là tấn công tình dục. Hơn 1/2 những người bị stealthing cho biết họ bị căng thẳng, thậm chí trầm cảm sau khi vụ việc xảy ra.

Khảo sát cũng thống kê được khoảng 8% nữ giới và 5% nam giới mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STI) sau khi quan hệ tình dục thiếu an toàn. Khoảng 1% nữ giới và 2% nam giới nói rằng họ bị nhiễm HIV do bị stealthing. Một thông tin khác khiến nhiều người bất ngờ là chỉ 1% nạn nhân báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Nói về những tác động của stealthing với nạn nhân, bà Ali Howarth nhận định stealthing là việc sẽ tác động đến quyền tự quyết của nạn nhân. Bên cạnh những nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, hoặc mang thai (ở nữ giới), stealthing còn gây trầm cảm, lo lắng, loạn căng thẳng sau chấn thương, khiến nạn nhân thiếu tin tưởng vào những mối quan hệ trong tương lai.

James (sống ở Australia) là một trường hợp như vậy. Bạn tình của James đã lén tháo bao cao su khi quan hệ tình dục mà không có sự đồng tình của anh. Sau khi phát hiện, James đã đến phòng khám tại địa phương để tiến hành điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV.

"Tôi đã điều trị trong khoảng 1 tháng. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là tôi bị suy sụp tinh thần. Niềm tin tôi dành cho mọi người đã hoàn toàn biến mất", James nói với ABC Everyday.

Jessie Campos bị Tòa án New Zealand kết án 3 năm 9 tháng tù vì stealthing. Ảnh: Jack Crossland.

Stealthing có phải phạm pháp hay không?

California là tiểu bang đầu tiên của Mỹ thông qua luật, quy định rõ stealthing chính là hành vi bất hợp pháp. Stealthing được xếp vào nhóm vi phạm dân sự. Những kẻ có hành vi stealthing không bị truy tố hình sự nhưng nạn nhân được phép nộp đơn kiện để đòi bồi thường thiệt hại.

Tại Australia, ACT là tiểu bang đầu tiên hình sự hóa hành vi stealthing vào năm 2021. Theo luật của tiểu bang, việc tháo bao cao su khi quan hệ tình dục, hoặc không sử dụng bao cao su khi quan hệ dù trước đó đã thỏa thuận, sẽ bị tính là vi phạm pháp luật. Đến năm 2022, New South Wales, Victoria, South Australia cũng lần lượt hình sự hóa stealthing.

Cũng trong năm 2022, Canada tuyên bố những người quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su mà không được bạn tình chấp thuận có thể bị khép vào tội tấn công tình dục. Qua đó, Tòa án Tối cao Canada yêu cầu xét xử lại vụ việc của Ross McKenzie Kirkpatrick. Năm 2017, một phụ nữ đã tố cáo Kirkpatrick quan hệ tình dục với cô nhưng không dùng bao cao su dù trước đó, cô đã yêu cầu anh ta dùng.

Thụy Sĩ và New Zealand cũng từng ghi nhận những trường hợp bị kết án vì stealthing. Năm 2017, một người đàn ông Thụy Sĩ bị phạt 12 năm tù treo vì cố tình tháo bao cao su khi quan hệ tình dục mà không được bạn tình cho phép.

Năm 2021, Jessie Campos (sống ở New Zealand) bị tòa kết án 3 năm 9 tháng tù vì lén tháo bao cao su khi quan hệ tình dục. Trường hợp này, Campos bị tòa kết tội cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, một số trường hợp nạn nhân bất lực vì không có pháp luật bảo vệ, như trường hợp của Sophie Maullin. Thời điểm cô trở thành nạn nhân của stealthing là đầu năm 2017. Khi đó, dù đã báo cảnh sát, Maullin vẫn không thể khiến người đàn ông kia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Maullin kể lại khi cô báo án, hai cảnh sát đã đưa cô vào phòng và hỏi cô có chắc chắn muốn tiếp tục kiện cáo hay không. Thậm chí, cảnh sát còn kể cho cô một vụ ấu dâm họ đã điều tra trong nhiều năm nhưng không có kết quả, ngụ ý dù Maullin có tố cáo, tòa cũng khó kết luận hành động của gã kia có phải phạm pháp hay không.

Cuối cùng, gã đàn ông kia được gọi đến khai báo. Hắn nói rằng bao cao su bị tuột ra khi quan hệ tình dục và hắn không hề biết. Kết quả, mọi chuyện kết thúc, cáo buộc của Maullin được cho là đã giải quyết xong.