Startup túi bạt chống ngập từ Shark Tank chia sẻ về chiến lược kế tiếp

Gọi vốn thành công từ chương trình Shark Tank mùa 4, CEO Hà Phước Thành của bạt chống ngập ôtô Covo đã có những chia sẻ về định hướng doanh nghiệp trong thời gian tới.

- Túi bạt chống ngập xe ôtô là một sản phẩm rất mới. Điều gì khiến anh cảm thấy tự tin nhất khi mang sản phẩm của mình ra thị trường?

- Sau khi theo dõi rất nhiều thông tin về bão lũ, triều cường gây ngập úng và huỷ hoại tài sản của người dân trong nước, đặc biệt là xe ôtô - một tài sản lớn với các gia đình, tôi luôn ấp ủ dự án bạt chống ngập Covo. Với những tính năng như chống nước, chống ngập tốt cùng thao tác đơn giản khi sử dụng, tôi tự tin đưa sản phẩm ra thị trường với mong muốn có thể bảo vệ được tài sản cho người sử dụng.

- Với cái bắt tay cùng Shark Hưng và sự hỗ trợ của Shark Liên, anh kỳ vọng như thế nào vào doanh thu/lộ trình phát triển của Covo giai đoạn tới?

- Tôi rất vinh dự khi có được sự đồng hành của Shark Hưng cùng sự hỗ trợ của Shark Liên. Là người đại diện cho Covo, tôi hy vọng trong thời gian tới, sự đồng hành của hai cố vấn sẽ là cơ hội để chúng tôi đến gần hơn với người tiêu dùng, thực hiện mục tiêu "Bạn trao Covo niềm tin - Chúng tôi sẽ bảo vệ tài sản của bạn" tại thị trường trong và ngoài nước.

Bạt chống ngập dành cho xe ôtô từ startup Covo là sản phẩm được đánh giá cao trong chương trình Shark Tank mùa 4.

- Mọi người cho rằng trong nguy có cơ. Anh nhận định thế nào về cơ hội của các startup trong thời dịch?

- Dịch Covid-19 khiến startup như tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận người tiêu dùng bằng các hình thức trực tiếp như cửa hàng, chi nhánh hay thực hiện các buổi thử nghiệm sản phẩm để khách hàng trải nghiệm và đánh giá trực tiếp. Tuy nhiên đúng là trong nguy có cơ, thời điểm dịch bệnh căng thẳng hiện nay cũng khiến mọi người mua sắm online nhiều hơn. Kỳ thực đây cũng là một cơ hội lớn để mọi người hiểu rõ hơn về sản phẩm của Covo qua các kênh thông tin và truyền thông.

- Như anh có đề cập về việc mua sắm online là cơ hội lớn cho công ty, anh nghĩ gì về việc kết hợp với các sàn thương mại điện tử (TMĐT) thay vì tự tạo một website TMĐT của riêng mình?

- Là một startup, tôi từng khá đắn đo với 2 phương án trên. Sau khi tìm hiểu thông tin về thị trường Việt Nam, tôi thấy rằng việc mua sắm qua sàn TMĐT ở nước ta ngày càng phổ biến. Các sàn cũng tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm chất lượng mới, người bán cũng được sàn hỗ trợ kịp thời.

- Lý do nào khiến Covo lựa chọn bán hàng trên sàn TMĐT Tiki?

- Qua tìm hiểu, tôi biết rằng hiện tại Tiki là sàn TMĐT uy tín và thu hút số lượng lớn khách hàng quan tâm. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên nghiệp từ sàn cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình tìm hiểu và hợp tác với sàn. Vì vậy, Tiki là đối tác hàng đầu mà chúng tôi muốn hợp tác lâu dài.

CEO Hà Phước Thành cho rằng mở rộng thị trường trên Tiki là bước đi đúng đắn.

- Trong quá trình đưa sản phẩm túi bạt chống ngập xe ôtô lên sàn TMĐT, anh có gặp những khó khăn gì không?

- Tôi là một người con xa quê lâu năm, nên khi quay lại Việt Nam để đưa sản phẩm Covo ra thị trường như bây giờ, khó khăn gặp phải rất nhiều. Một trong số đó là việc đưa sản phẩm lên sàn TMĐT vì tôi chưa nắm rõ các quy định, chính sách cũng như cách thức hoạt động của các sàn TMĐT tại Việt Nam. Nhưng may mắn là chúng tôi được Tiki hỗ trợ chua đáo nên mọi kế hoạch đều đi đúng lộ trình đã đề ra.

- Anh có lời khuyên nào với những bạn trẻ đang ấp ủ dự định khởi nghiệp tại Việt Nam không?

- Tôi rất tâm đắc với câu châm ngôn "Try to take advantage of every opportunity that comes you way". Câu này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "Hãy cố gắng tận dụng từng cơ hội đến với bạn". Đó cũng chính là điều tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ đang ấp ủ dự định khởi nghiệp tại Việt Nam.

Dù bước đường phát triển sản phẩm Covo trên thị trường của tôi vẫn còn dài, tôi tin rằng chỉ cần cố gắng nắm bắt được cơ hội cho mình, tôi đã làm được và các bạn cũng thế.