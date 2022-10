S.Studio by FPT mở mới 5 cửa hàng, ưu đãi đến 50% cho thiết bị Samsung

Ngày 29/10, FPT Shop đồng loạt khai trương 5 cửa hàng S.Studio by FPT theo mô hình Samsung Premium Stores (SPS), triển khai ưu đãi đến 50% kèm quà tặng thiết thực cho người dùng.

8h ngày 29/10, FPT Shop khai trương loạt cửa hàng S.Studio by FPT theo mô hình Samsung Premium Store (SPS) - cửa hàng ủy quyền cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn của Samsung toàn cầu.

Theo đó, 5 cửa hàng S.Studio by FPT tại số 216 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội); 609 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An (Hải Phòng), 145/4B Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu; 27/17 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn; 139/1 khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa FPT Shop và Samsung.

FPT Shop đồng loạt khai trương 5 cửa hàng S.Studio by FPT.

Tại sự kiện, S.Studio by FPT dành tặng người dùng các suất mua Galaxy S22 Bora Purple với mức giá giảm đến 50%, còn từ 10,99 triệu đồng, tặng kèm đế sạc không dây Samsung trị giá 1,29 triệu đồng.

Khách hàng còn có thể dễ dàng sở hữu bộ đôi flagship màn hình gập Galaxy Z Fold4 256 GB và Galaxy Z Flip4 phiên bản giới hạn với ưu đãi giảm đến 11 triệu đồng, lần lượt còn từ 29,99 triệu đồng và 15,99 triệu đồng, tặng kèm bộ quà đặc quyền trị giá 8 triệu đồng.

Không kém phần thiết thực, hệ thống giảm 2 triệu đồng cho tai nghe Galaxy Buds2 xám, giá còn 990.000 đồng. Các sản phẩm Galaxy S22 series, Galaxy Tab S6 Lite 2022... cũng đang được bán với mức giá ưu đãi đến 8 triệu đồng.

Người dùng có thể mua các sản phẩm Samsung chính hãng với giá ưu đãi.

Các sản phẩm Galaxy Tab series, đồng hồ Galaxy Watch series, điện thoại Galaxy A series… cũng đang giảm đến 3,3 triệu đồng, kèm phụ kiện chính hãng ưu đãi đến 50%. Người dùng chọn sở hữu Galaxy A53 5G phiên bản dung lượng 256 GB được giảm ngay 2 triệu đồng kèm phiếu mua hàng phụ kiện trị giá 500.000 đồng, giá còn 8,99 triệu đồng.

Người dùng có thể lựa chọn mua trả góp 0% với kỳ hạn đến 24 tháng tại S.Studio by FPT.

Nếu còn băn khoăn về vấn đề tài chính, người dùng có thể chọn mua trả góp 0% lãi suất thông qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính, với kỳ hạn đến 24 tháng và khoản trả trước từ 30% giá máy. Các thủ tục mua trả góp đều được thực hiện đơn giản và nhanh chóng.

Đặc biệt, 17h ngày 29/10, tất cả khách hàng tham gia sự kiện tại S.Studio by FPT số 145/4B Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương có cơ hội nhận một điện thoại Samsung và 2 tai nghe Galaxy Buds2 trị giá 2,99 triệu đồng thông qua chương trình quay số may mắn.

Tại chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp S.Studio by FPT, người dùng được thoải mái trải nghiệm và mua sắm sản phẩm thuộc hệ sinh thái Galaxy đẳng cấp cả về không gian, sản phẩm và dịch vụ. Các cửa hàng S.Studio hứa hẹn là nơi lý tưởng để Samfan thoải mái trải nghiệm đầy đủ thiết bị mới nhất từ Samsung, bao gồm toàn bộ dòng smartphone, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tai nghe… trong không gian chuẩn cao cấp của Samsung toàn cầu.

Người dùng thoải mái trải nghiệm các sản phẩm chính hãng thuộc hệ sinh thái Galaxy.

Thêm vào đó, đội ngũ chuyên viên tư vấn và cố vấn kỹ thuật chuyên nghiệp tại S.Studio by FPT đều trải qua quá trình chọn lọc, đào tạo bởi các chuyên gia Samsung để có thể giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, cũng như hưởng trọn vẹn những dịch vụ chăm sóc đẳng cấp.

Là đối tác chiến lược lâu dài, bền vững của Samsung, FPT Retail nói chung và S.Studio by FPT nói riêng cam kết luôn mang sản phẩm chính hãng từ thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc đến người dùng Việt, với những ưu đãi tốt nhất cùng dịch vụ tiện ích, thông minh.