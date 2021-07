SSI vay tín chấp 2.300 tỷ

Chứng khoán SSI vừa thông báo ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức lên tới 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỷ đồng) vốn tín chấp từ nhóm các ngân hàng hàng đầu Đài Loan.

Đây là khoản vay được thực hiện sau 3 tháng thương thảo. Đứng đầu thu xếp là Ngân hàng Union Bank of Taiwan và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Ngoài ra còn có sự tham gia của các ngân hàng khác như Bank of Taiwan, Taiwan Shin Kong Commercial Bank. Hua Nan Commercial Bank…

Khoản vay tín chấp có kỳ hạn không quá 12 tháng với mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế, dự kiến được giải ngân thành 2 đợt. Với hạn mức trên, đây là khoản vay tín chấp nước ngoài lớn nhất một công ty chứng khoán Việt Nam nhận được.

Nguồn vốn mới dự kiến dùng để phân bổ vào các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp, tăng cường năng lực cạnh tranh cho khối dịch vụ chứng khoán và bán lẻ, phân bổ vào mảng dịch vụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng, đặc biệt là hoạt động cho vay margin.

SSI vừa ký hợp đồng vay vốn tín chấp kỷ lục 100 triệu USD . Ảnh: SSI.

Trước khoản vay kỷ lục trên, SSI cũng từng nhận thành công khoản vay tín chấp 85 triệu USD từ nhóm 9 ngân hàng nước ngoài. Đây vẫn là 2 thương vụ vay tín chấp nước ngoài lớn nhất trong nhóm các công ty chứng khoán.

SSI đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng phát triển và hội nhập với thị trường tài chính thế giới.

Quy mô vốn điều lệ của SSI là 6.498 tỷ và tổng tài sản đạt 41.538 tỷ đồng . Doanh thu lũy kế bán niên công ty mẹ đạt 3.245 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.232 tỷ, tăng trưởng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.255 tỷ đồng .