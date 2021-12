'Squid Game' nhận ba đề cử Quả cầu Vàng 2022

Bất chấp hàng loạt bê bối trong năm qua, Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) vẫn công bố danh sách đề cử cho Quả cầu Vàng 2022.

Vanity Fair đưa tin Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) đã tổ chức họp báo công bố danh sách các tác phẩm và cá nhân được đề cử cho giải Quả cầu Vàng lần thứ 79 vào sáng ngày 13/12 (theo giờ Mỹ). Quả cầu Vàng 2022 sẽ trao giải ở 14 hạng mục dành cho phim truyện và 11 hạng mục dành cho phim truyền hình. Đêm trao giải dự kiến tổ chức ngày 9/1/2022.

Hạng mục phim truyện xuất sắc ghi nhận cuộc đua giữa Belfast, CODA, Dune, King Richard, The Power of the Dog ở thể loại chính kịch và Cyrano, Don’t Look Up, Licorice Pizza, Tick Tick Boom, West Side Story ở thể loại ca vũ kịch/hài kịch. Ở mảng truyền hình, tác phẩm Hàn Quốc đình đám Squid Game nhận ba đề cử cho phim xuất sắc, nam chính xuất sắc và nam phụ xuất sắc.

Rapper Snoop Dogg nhận trách nhiệm công bố danh sách đề cử Quả cầu Vàng 2022. Ông gây bất ngờ khi liên tục phát âm sai tên các nghệ sĩ. Ảnh: Shutterstock.

Sự kiện công bố danh sách đề cử Quả cầu Vàng 2022 khiến giới truyền thông đặt ra nhiều câu hỏi. Sau năm 2021 tai tiếng chưa từng có, liệu HFPA có thể lấy lại hào quang quá khứ bằng việc tổ chức lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022? Không ít nghệ sĩ và hãng phim có tác phẩm được xướng tên vẫn giữ thái độ hoài nghi về nỗ lực cải tổ của HFPA, liệu họ có sẵn sàng đón nhận đề cử từ tổ chức này?

Ngày 10/5, đại diện kênh truyền hình NBC từng tuyên bố sẽ không phát trực tiếp lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022. Điều này đồng nghĩa HFPA không thể truyền hình trực tiếp lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 hoặc phải tìm đối tác phát sóng mới. Điều này trước mắt ảnh hưởng không nhỏ đến khâu truyền thông cho sự kiện.