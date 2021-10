'Squid Game' đủ điều kiện tranh giải Emmy tại Mỹ

Theo Variety, nếu được gửi đến tranh giải và giành chiến thắng ở Primetime Emmy, "Squid Game" sẽ tạo ra nhiều thành tích mới cho series không nói tiếng Anh do Netflix sản xuất.

Theo Variety, bộ phim về trò chơi sinh tồn Squid Game đang là một trong những series truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix. Bộ phim hiện đứng số 1 trên nền tảng phát trực tuyến ở 90 quốc gia, trong đó có Mỹ.

Câu hỏi được quan tâm nhất là liệu Squid Game có thể chinh phục được Primetime Emmy - một trong những giải thưởng uy tín của Mỹ trong lĩnh vực truyền hình?

Nếu thành công, Squid Game sẽ giúp Netflix làm nên lịch sử trong lĩnh vực truyền hình, thể loại phim không nói tiếng Anh, theo Variety.

Ba người chơi sống sót cuối cùng trong bộ phim sinh tồn Squid Game. Ảnh: Netflix.

Squid Game đủ điều kiện tranh giải Emmy

Ngày 6/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ xác nhận với Variety rằng Squid Game hoàn toàn đủ điều kiện để được xem xét đề cử giải Primetime Emmy.

Theo người phát ngôn chính thức của tổ chức, do được sản xuất dưới trướng của Netflix - một công ty của Mỹ - và được lên kế hoạch phân phối ở Mỹ, Squid Game hoàn toàn có cơ hội tham gia cuộc đua tranh cúp Primetime Emmy.

Ngoài ra, do được sản xuất trên phạm vi quốc tế (cụ thể là Hàn Quốc), bộ phim về trò chơi sinh tồn cũng đủ điều kiện tranh giải International Emmy.

Điều này đặt nhà sản xuất và Netflix trước vào quyết định khó khăn. Họ chỉ được phép gửi Squid Game đến một giải thưởng. Trong nhiều năm, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ có trụ sở tại Los Angeles và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế tại New York đều có các quy tắc ngăn chặn một bộ phim tham gia tranh cử tại hai giải thưởng.

“Một bộ phim có sự hợp tác giữa Mỹ và đối tác nước ngoài đủ điều kiện tham dự Primetime Emmy hoặc xuất hiện trong hạng mục tranh cử của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế. Tuy nhiên, họ chỉ được chọn một trong hai”, Variety trích quy định của tổ chức.

Squid Game giúp Netflix làm nên lịch sử nếu được đề cử và giành chiến thắng ở Emmy 2022. Ảnh: Netflix.

Sau khi ra mắt, Squid Game được ví là phiên bản truyền hình của Parasite - bộ phim được truyền thông phương Tây gọi là cú đột phá của điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2020, tác phẩm nói về sự chênh lệch giàu nghèo lập kỷ lục là bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Phim truyện xuất sắc của Oscar.

Theo Variety, Emmy vốn mang tính cạnh tranh cao hơn vì nhiều bộ phim truyền hình đủ điều kiện để tham gia tranh giải. Ngoài ra, nội dung bạo lực, máu me của phim (dù Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ đã cởi mở hơn, bằng chứng là loạt phim Game of Thrones, Lovecraft Country, Watchmen được đề cử…), khó có cơ hội giật giải hơn so với các bộ phim nặng về tâm lý.

Tuy nhiên, Netflix đã đưa Squid Game trở thành hiện tượng và được truyền thông Mỹ quan tâm. Tương lai bộ phim nói tiếng Hàn xuất hiện trong hạng mục đề cử quan trọng của Emmy vẫn có khả năng xảy ra.

Trước khi chính thức đến với Emmy, Netflix có điều kiện “thử nghiệm”, tạo dấu ấn khi gửi Squid Game tranh giải ở Screen Actors Guild Awards, Critics Choice Awards, Independent Spirit Awards… nếu đủ tiêu chí.

Cơ hội và lựa chọn nào cho bộ phim sinh tồn?

Variety cho rằng truyền hình hiện tại phát triển mạnh hơn bao giờ hết nhờ quá trình toàn cầu hóa, sự lớn mạnh của các dịch vụ phát trực tuyến. Thành công của Squid Game và các bộ phim không nói tiếng Anh đưa Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình vào thế khó.

Trước đây, các nhà sản xuất tập trung vào thị trường Mỹ. Các công ty con tại nước ngoài chỉ có nhiệm vụ sản xuất phim riêng cho quốc gia đó. Điều đó làm cho sự phân chia giữa Primetime Emmy và International Emmys khá rõ ràng.

Nhưng khi Netflix, Amazon, HBO Max và các dịch vụ khác phát triển sản phẩm địa phương trên toàn cầu, khán giả Mỹ dần chú ý đến những bộ phim không nói tiếng Anh. Phạm vi tiếp cận trên toàn thế giới cho phép những nhà sản xuất gửi tác phẩm, series của mình đến với Primetime Emmy.

Bộ phim sinh tồn của Hàn đứng trước hai lựa chọn nên tranh giải ở Primetime Emmy hay International Emmy. Ảnh: Netflix.

Tuy nhiên, Netflix đang hướng các chương trình không nói tiếng Anh đến giải International Emmy nhiều hơn. Việc không sử dụng tiếng Anh trong phim khiến các series khó có cơ hội cạnh tranh ở Primetime Emmy. Squid Game không là ngoại lệ.

Univision và Telemundo đều có trụ sở tại Mỹ. Các tác phẩm của hãng từ lâu đủ điều kiện tranh giải Primetime Emmy. Tuy nhiên, giữa vô vàn tác phẩm nói tiếng Anh gây ấn tượng, và vì giải Primetime không có hạng mục riêng cho phim nói tiếng Tây Ban Nha, hai nhà mạng thường đưa phim của mình cạnh tranh tại International Emmy.

Năm 2011, Telemundo cố gắng đưa series La Reina del Sur đến tranh giải tại Primetime Emmy. Tuy được đánh giá là bộ phim hay, tác phẩm của Telemundo vẫn ra về trắng tay.

Đến mùa hai, La Reina del Sur được gửi sang tranh giải tại International Emmy. Bộ phim nhanh chóng giành chiến thắng hạng mục Chương trình giờ vàng không nói tiếng Anh tại Mỹ xuất sắc.

Giải Primetime Emmy hiện không có hạng mục nào dành cho series không nói tiếng Anh. Song, Variety dự đoán điều đó xảy ra trong tương lai. Cuộc cách mạng của dịch vụ phát trực tuyến nhiều khả năng thúc đẩy Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình nghĩ đến hạng mục này.

“Nếu hạng mục Series truyền hình không nói tiếng Anh hay nhất xuất hiện, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ sẽ thông báo cho Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế ít nhất 18 tháng trước khi danh sách tranh giải có hiệu lực”, tổ chức nêu rõ.

Ngoài ra, các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ cho rằng việc tạo ra các hạng mục vinh danh phim không nói tiếng Anh sẽ không ảnh hưởng đến giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế. Các nhà sản xuất sẽ tự cân nhắc tham gia Primetime Emmy hay International Emmy bởi họ chỉ có thể chọn một trong hai.