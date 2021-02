Spirit of Ecstasy - biểu tượng đáng mơ ước của ngành ôtô thế giới

Xuất hiện đầu tiên trên chiếc Rolls-Royce vào năm 1911, Spirit of Ecstasy trở thành một trong những biểu tượng đắt giá nhất trong ngành công nghiệp ôtô.

Hiện nay, ngành công nghiệp ôtô ngày càng phát triển. Không ít các thương hiệu xe đắt tiền lần lượt ra đời với các mẫu xe có giá hàng triệu USD. Dù không còn là thương hiệu đắt giá nhất, Rolls-Royce vẫn có những giá trị riêng, điển hình là danh tiếng.

Khi nói về các thương hiệu xe đắt tiền, Rolls-Royce luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Đây cũng là thương hiệu xe không thể thiếu trong garage của các tỷ phú. Đi cùng với lịch sử vang dội của Rolls-Royce, không thể không nhắc đến Spirit of Ecstasy - biểu tượng quyền lực bậc nhất trong toàn ngành ôtô.

Khai sinh một biểu tượng

Lãnh chúa John Douglas-Scott-Montagu (1866-1929) là một trong những người tiên phong trong ngành ôtô tại Anh. Là nhà sáng lập The Car Illustrated - tạp chí ôtô đầu tiên ở Anh, ngài Montagu có quan hệ mật thiết với các hãng xe, trong đó có Rolls-Royce.

Năm 1909, ngài Montagu đã nhờ nhà điêu khắc Charles Robinson Sykes tạo nên biểu tượng cho chiếc Rolls-Royce Silver Ghost của mình. Sykes đã hoàn thành biểu tượng bằng đồng dựa trên nguyên mẫu Eleanor Thornton - nữ trợ lý của ngài Montagu - và đặt tên là Whisper.

Sau đó, các chủ xe Rolls-Royce khác cũng tự tạo ra những biểu tượng trang trí riêng cho chiếc xe của mình. Điều này khiến Rolls-Royce không hài lòng. Giám đốc Rolls-Royce khi ấy là Claude Johnson đã quyết định "thống nhất" biểu tượng chung cho tất cả xe của Rolls-Royce. Qua sự giới thiệu của ngài Montagu, Johnson tìm đến Sykes để nhờ ông thiết kế biểu tượng chính thức cho Rolls-Royce. Năm 1911, biểu tượng Spirit of Ecstasy ra đời với một chút thay đổi so với Whisper.

Spirit of Ecstasy được đăng ký sở hữu trí tuệ và trở thành một trong những biểu tượng đáng mơ ước nhất trên thế giới, đến tận hiện nay. Ban đầu, biểu tượng Spirit of Ecstasy cao 7 inch, tương đương 18 cm. Do kích thước quá to, biểu tượng này được giảm kích thước còn 9,5 cm.

Vào thập niên 1970, biểu tượng Spirit of Ecstasy gặp rắc rối tại một số quốc gia vì an toàn. Thanh kim loại nhô ra ở đầu xe có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, người đi xe máy khi xảy ra va chạm. Tại Thụy Sĩ, biểu tượng Spirit of Ecstasy không được lắp ở đầu xe và hãng đành cất tạm vào hộc để găng tay bên trong xe.

Sau đó, giải pháp cho vấn đề này được đưa ra. Hãng xe Anh thiết kế cơ cấu lò xo phía dưới cho biểu tượng này. Cơ cấu này được phát triển thêm chế độ giấu vào bên trong khi xe tắt máy, tránh "ánh mắt" của những tên trộm.

Biểu tượng của sự giàu có

Từ năm 1911 đến 1939, tất cả biểu tượng Spirit of Ecstasy đều do Sykes và con gái Josephine thực hiện thủ công bằng phương pháp đúc mẫu chảy. Cho đến năm 1999, biểu tượng đáng mơ ước này vẫn được tạo thành bằng phương pháp có tuổi thọ hơn 5.000 năm tuổi.

Để chuẩn bị ra mắt chiếc Phantom thế hệ mới vào năm 2003, tập đoàn BMW đã giới thiệu quy trình đúc biểu tượng Spirit of Ecstasy hiện đại hơn. Cơ bản, phương pháp mới vẫn sử dụng nguyên lý đúc mẫu chảy như cũ nhưng tất cả quy trình được làm hiện đại hơn. Đa phần quy trình được thực hiện bằng máy móc, dưới sự giám sát của các chuyên gia đến từ Southampton.

Hình ảnh 3D và kích thước của biểu tượng được dựng trên máy tính. Biểu tượng sáp được tạo ra bởi các nghệ nhân hàng đầu của nhà máy Goodwood với máy cắt kích thước 0,2 mm. Khuôn mẫu được tạo hình nhờ biểu tượng sáp. Sau đó, vật liệu chính của biểu tượng (thép, vàng, đồng...) được nấu chảy ở nhiệt độ 1.600 độ C và đổ vào khuôn. Lúc này, sáp sẽ chảy ra ngoài và nhường chỗ cho vật liệu chính.

Tháng 1/2011, Rolls-Royce tung ra bộ sưu tập Spirit of Ecstasy Centenary Collection để kỷ niệm 100 năm ra đời biểu tượng huyền thoại này. Biểu tượng này được giới hạn trên 100 chiếc Phantom bản bespoke với màu sơn, nội thất cá nhân hóa hoàn toàn. Biểu tượng Spirit of Ecstasy này được làm bằng bạc nguyên khối với một số chi tiết trang trí bằng vàng.

Hiện tại, Rolls-Royce không có bất cứ giới hạn nào cho biểu tượng Spirit of Ecstasy. Khách hàng có thể yêu cầu bất cứ vật liệu nào cho biểu tượng này, từ vàng, bạc, đồng cho đến polycarbonade. Nếu khách hàng chịu chi hơn, hãng có thể thay biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng một biểu tượng khác theo yêu cầu khách hàng.

Do đó, Spirit of Ecstasy còn được gọi là biểu tượng của sự giàu có.