Những biến thể của Peter Parker không trở thành Người Nhện

Trong Earth-51977, thay vì trở thành Người Nhện, Peter đã được chọn để trở thành một siêu anh hùng khác. Với loạt truyện What if…? Marvel đã đem tới một nội dung khác biệt so với những gì độc giả vẫn biết. Theo đó, con nhện phóng xạ đã cắn Peter lại khiến anh ấy tê liệt thay vì đem đến sức mạnh. Dì May của Peter sau đó qua đời vì một cơn đau tim trong khi chú Ben vẫn còn sống. Mọi chuyện được đẩy lên cao trào khi Nova - Rhomann Dey - đến Trái Đất, anh ấy đã chọn Peter Parker trở thành Nova cuối cùng chứ không phải Richard Rider.