'Spider-Man' phá kỷ lục của 'Avatar'

Bộ phim về siêu anh hùng nhả tơ vượt bom tấn "Avatar" để trở thành tác phẩm có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại tại phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Variety, sau nhiều tuần suy đoán liệu Peter Parker có đủ khả năng đánh bại người dân trên hành tinh Pandora hay không, Spider-Man: No Way Home thu thêm 1 triệu USD vào đầu tuần để đẩy tác phẩm của đạo diễn James Cameron xuống vị trí thứ 4 về kỷ lục doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

Phần phim mới nhất về siêu anh hùng nhả tơ của Sony thu về tổng cộng 760,9 triệu USD tại Bắc Mỹ (hiện nhiều hơn bom tấn Avatar khoảng 40 triệu USD ) kể từ khi ra rạp vào tháng 12/2021.

Spider-Man: No Way Home lập kỳ tích phòng vé giữa đại dịch. Ảnh: Sony.

Doanh thu bán vé của Spider-Man: No Way Home cao gấp ba lần bộ phim đứng thứ hai về doanh thu trong đại dịch là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (hiện được ghi nhận thu về 224 triệu USD tại Bắc Mỹ).

Các chuyên gia cho rằng kỷ lục về doanh thu ở Bắc Mỹ của Spider-Man: No Way Home có thể chỉ dừng lại ở vị trí thứ ba. Tác phẩm cần thu thêm 100 triệu USD mới có thể vượt vị trí thứ hai của Avengers: Endgame ( 858 triệu USD ). Vị trí đầu bảng của Star Wars: The Force Awakens ( 936 triệu USD ) càng khó đánh bại.

Nhà phân tích Paul Dergarabedian nói: "Dù Spider-Man: No Way Home hưởng lợi từ giá vé trung bình cao hơn nhiều so với Avatar, không thể tưởng tượng được bộ phim mới nhất về Người Nhện có thể thực hiện cú nhảy vọt trong đại dịch và vượt qua Avatar - bộ phim từng là trụ cột phòng vé Bắc Mỹ trong hơn một thập kỷ".

Trên toàn cầu, Spider-Man: No Way Home hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ sáu mọi thời đại với 1,8 tỷ USD . Việc lọt vào top ba tác phẩm có doanh thu cao nhất thế giới là thách thức của Marvel và Sony. Năm vị trí đầu tiên hiện tại là Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: The Force Awakens và Avengers: Infinity War đều thu về hơn 2 tỷ USD .

Avatar hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên toàn cầu. Ảnh: 20 Century Fox.

No Way Home hiện không được chiếu ở Trung Quốc do lệnh cấm không chính thức từ quốc gia tỷ dân. Nếu không có mặt ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, việc Spider-Man: No Way Home vào top ba bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại là điều bất khả thi.