'Spider-man: No way home' trở lại với phiên bản nhiều điều thú vị hơn

Trong phiên bản mới, “Spider-man: No way home” sẽ mang đến nhiều tình tiết thú vị chưa từng xuất hiện trước đó.

Spider-man: No way home (tựa Việt: Người nhện: Không còn nhà) đóng vai trò lớn trong việc hồi phục phòng vé sau Covid-19 với doanh thu cao nhất năm 2021 đến gần 2 tỷ USD . Nhân dịp 60 năm kỷ niệm thương hiệu Spider-Man và 20 năm Spider-Man xuất hiện trên màn ảnh rộng, Sony quyết định tung ra phiên bản mở rộng của tác phẩm với nhiều điều thú vị hơn.

“Spider-Man: No Way Home” phiên bản mới ra rạp ngày 1/9.

Phiên bản mở rộng của Spider-Man: No way home sẽ dài hơn 11 phút so với bom tấn ra mắt cuối năm 2021, với nhiều phân cảnh mới. Trong teaser vừa ra mắt, người hâm mộ dễ dàng nhận ra phân đoạn Peter Parker (Tom Holland) phải sử dụng khả năng trèo tường của Spider-Man trong trường học trước sự hò reo của bạn bè.

Ngoài ra, phần phim còn hứa hẹn mang đến nhiều chi tiết bùng nổ như màn kết hợp giữa 3 phiên bản Nhện dài hơn, hay vô số cảnh hành động mãn nhãn.

Spider-Man: No way home là phần phim thành công nhất cả về nghệ thuật lẫn doanh thu của thương hiệu Spider-Man. Tác phẩm nhận được 93% điểm của nhà phê bình và 98% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Bom tấn do Sony và Marvel Studios kết hợp sản xuất cũng mang về hơn 1,9 tỷ USD ngay trong bối cảnh đại dịch vừa qua chưa bao lâu. Phim hiện xếp thứ 6 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Phần phim sẽ có thêm nhiều cảnh quay mới.

Về mặt nội dung, Spider-Man: No way home không chỉ là cái kết cho bộ ba phim (trilogy) của Tom Holland, mà còn mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho nhân vật khi thoát khỏi cái bóng của Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.). Không những thế, tác phẩm còn làm fan xúc động khi viết tiếp chặng đường dang dở của hai phiên cũ bản do Tobey Maguire và Andrew Garfield thể hiện.

Nhiều màn kết hợp của bộ ba “Nhện nhọ” sẽ xuất hiện trong phiên bản mới của“Spider-Man: No way home”.