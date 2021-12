“Spider-Man: No Way Home” chính thức phát hành từ 17/12. Đến nay, doanh thu toàn cầu của phim đã cán mốc 587,2 triệu USD.

Box Office Mojo đưa tin trong cuối tuần qua, tác phẩm siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home của Sony Pictures và Marvel Studios đã xác lập nhiều kỷ lục trong và ngoài Hollywood. Phim kiếm 253 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 334,2 triệu USD từ thị trường thế giới, nâng tổng doanh thu toàn cầu của tác phẩm lên 587,2 triệu USD .

Tại Bắc Mỹ, Spider-Man: No Way Home được chiếu tại 4.336 cụm rạp với mức doanh thu trung bình 58.348 USD /cụm. Bên ngoài Bắc Mỹ, phim đã khởi chiếu tại 60 quốc gia. Trong đó, Anh là thị trường chủ lực với mức doanh thu 41,1 triệu USD . No Way Home vẫn chưa khởi chiếu tại thị trường Trung Quốc.

Spider-Man: No Way Home quy tụ dàn nhân vật hùng hậu từ hai loạt phim Spider-Man trước đây.

Với 587,2 triệu USD sau ba ngày phát hành, Spider-Man: No Way Home đã trở thành bom tấn có doanh thu mở màn cao thứ ba mọi thời đại, chỉ xếp sau Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Tại Bắc Mỹ, No Way Home đã vượt Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring, trở thành phim ăn khách nhất 2021. Phim cũng là tác phẩm đầu tiên vượt mốc doanh thu 100 triệu USD sau ba ngày phát hành giữa giai đoạn đại dịch 2020-2021.

Riêng trong phạm vi loạt phim Spider-Man do Tom Holland thủ vai, Spider-Man: No Way Home đã trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất. Hai phần phim trước, Spider-Man: Homecoming (2017) và Spider-Man: Far From Home (2019), lần lượt thu 117 triệu USD và 92 triệu USD sau ba ngày phát hành tại Bắc Mỹ.

Không chỉ đạt doanh thu đáng nể, Spider-Man: No Way Home cũng được giới phê bình dành nhiều lời có cánh. Phim nhận 94% phản hồi tích cực từ các cây bút Rotten Tomatoes, được người dùng CinemaScore chấm điểm A+.

Thành tích của Spider-Man: No Way Home đã vượt qua mọi kỳ vọng của các chuyên gia phân tích thị trường. Trước thời điểm phim công chiếu ngày 13/12, phim được dự đoán thu khoảng 150 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba ngày mở màn. Tuy nhiên, hết ngày khởi chiếu 17/12, doanh thu tại quê nhà của No Way Home đã cán mốc 121 triệu USD bất chấp việc biến chủng Omicron khiến số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt.

Spider-Man: No Way Home được ca ngợi là bộ phim về Spider-Man hay nhất thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Spider-Man: No Way Home cũng bỏ xa các tác phẩm còn lại trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Xếp vị trí thứ hai là phim hoạt hình Encanto. Tác phẩm của Disney thu 6,5 triệu USD trong tuần thứ tư trụ rạp, giảm 34,6% so với tuần trước đó. Tổng doanh thu của phim hiện là 175,5 triệu USD với 81,5 triệu USD đến từ Bắc Mỹ.

Đứng ở vị trí thứ ba là West Side Story. Doanh thu phim tiếp tục giảm mạnh so với tuần trước đó, đạt 3,4 triệu USD tại Bắc Mỹ. Được đầu tư kinh phí 100 triệu USD , sau hai tuần, doanh thu toàn cầu của phim mới chỉ cán mốc 27,1 triệu USD . Trong đó, 18 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ. Trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua, ba vị trí đầu bảng đều thuộc về tác phẩm do Walt Disney sản xuất/phát hành.