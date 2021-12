Phần thứ ba của loạt phim "Người Nhện" do Tom Holland đóng chính thắng lớn tại phòng vé và lập nhiều kỷ lục trong đại dịch.

Theo CNBC, Spider-Man: No Way Home đang phá vỡ kỷ lục phòng vé mùa đại dịch. Tính đến thứ sáu, bộ phim mới nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel thu về 121,5 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

"Ngay khi ngành công nghiệp đang tìm kiếm bộ phim có doanh thu mở màn 100 triệu USD trong tuần đầu tiên, Spider-Man: No Way Home đã phá vỡ kỷ lục vào thứ sáu", Paul Dergarabedian, giám đốc phân tích truyền thông tại Comscore nói.

Theo Sony - đồng sản xuất bộ phim với Disney - ước tính doanh thu của phim chạm mốc 240 triệu USD sau ba ngày ra mắt. Ban đầu, hãng phim dự kiến phim đạt doanh thu mở màn 130 triệu USD .

Cảnh giữa Peter Parker (Tom Holland) và Doctor Strange (Benedict Cumberbatch thủ vai) trong No Way Home. Ảnh: Sony.

Trong khi đó, các nhà phân tích phòng vé nói với CNBC rằng họ dự đoán phim thu về gần 250 triệu USD , thậm chí là 265 triệu USD .

"Dự đoán về doanh thu phòng vé tiếp tục tăng lên khi bộ phim thu hút người theo chủ nghĩa siêu anh hùng và khán giả sẵn sàng trở lại rạp phim trong mùa dịch", Shawn Robbins, nhà phân tích tại BoxOffice.com nói.

Spider-Man: No Way Home hiện là bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất mùa dịch, vượt qua Venom: Let There Be Carnage ( 90,1 triệu USD ). Tác phẩm có khả năng vào top 10 phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh, theo Comscore.

Tuy có thể không đạt được doanh thu 357,1 triệu USD của Avengers: Endgame cách đây hai năm, Spider-Man: No Way Home có thể vượt qua bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử là Avengers: Infinity War ( 257,6 triệu USD ), hay Star Wars: The Force Awakens ( 247,9 triệu USD ) trong ba ngày khởi chiếu.

"Đây là bộ phim có ý nghĩa với cả khán giả và ngành công nghiệp điện ảnh. Thành công của phim là minh chứng cho sức hấp dẫn của Marvel và Spider-Man, chiến lược chiếu độc quyền tại rạp của Sony và trải nghiệm đáng kinh ngạc của điện ảnh", Robbins nói thêm.