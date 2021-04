‘Spider-Man: No Way Home’ sẽ sử dụng công nghệ trẻ hóa diễn viên

Nam diễn viên Alfred Molina tiết lộ nhân vật phản diện Doc Ock mình thể hiện sẽ được trẻ hóa nhờ công nghệ kỹ xảo.

Digital Spy đưa tin bộ phim Spider-Man: No Way Home sẽ đưa trở lại màn ảnh một số nhân vật quen thuộc từ hai loạt phim điện ảnh về Người Nhện của Andrew Garfield và Tobey Maguire. Hai trong số này là các ác nhân Electro của Jamie Foxx và Doctor Octopus của Alfred Molina.

Trả lời tạp chí Variety về việc trở lại sắm vai Doc Ock sau 17 năm, Molina cho biết: “Việc đóng lại một vai diễn sau ngần ấy năm khá thú vị. Qua gần hai thập kỷ, giờ tôi đã có hai cằm, cổ nhão, da chân chim và ngấn mỡ quanh eo”.

Nam diễn viên Alfred Molina đã bước sang tuổi 68. Ảnh: Getty Images.

Tài tử tiết lộ ông từng bày tỏ lo lắng về ngoại hình với Jon Watts. Vị đạo diễn của Spider-Man: No Way Home đã giới thiệu công nghệ trẻ hóa bằng CGI mà Marvel Studios thường xuyên sử dụng. Song, Molina đã lấy The Irishman làm ví dụ về giới hạn của công nghệ.

“Họ khiến khuôn mặt Robert De Niro trông trẻ hơn. Nhưng trong những cảnh chiến đấu, cơ thể anh ấy vẫn lộ ra sự già nua. Anh ấy vẫn trông như ông lão! Đó là lý do tôi chần chừ khi nhận lời thủ vai Doc Ock một lần nữa. Thể chất của tôi không còn được như 17 năm trước. Sự thật là thế”, nam diễn viên chia sẻ.

“Rồi tôi nhớ ra hồi đó mọi công việc to lớn đều do đám xúc tu đảm nhận! Về cơ bản, những gì tôi thực hiện khi vào vai Doc Ock chủ yếu là nhìn chằm chằm”, ông hài hước bình luận.

Tuy nhiên, kế hoạch đưa Doc Ock trở lại màn ảnh của Marvel Studios đang gặp một trở ngại nho nhỏ. Cuối bộ phim Spider-Man 2 (2004) của Sam Raimi, nhân vật đã bị nhấn chìm cùng cỗ máy khổng lồ xuống lòng sông.

Tuy nhiên, Molina khá lạc quan về chuyện này. Ông nhận xét: “Trong vũ trụ siêu anh hùng, chẳng ai thực sự chết cả”.