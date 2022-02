'Spider-Man: No Way Home' sắp phá kỷ lục của 'Avatar'

Bộ phim thứ ba trong loạt "Người Nhện" của Tom Holland tiếp tục làm nên lịch sử phòng vé sau 8 tuần ra rạp.

Theo Hollywood Reporter, bom tấn siêu anh hùng của Sony và Marvel chuẩn bị phá thành tích phòng vé của Avatar. Doanh thu của Spider-Man: No Way Home sẽ vượt Avatar vào tuần này để trở thành bộ phim có doanh thu nội địa cao thứ ba trong lịch sử.

Tính đến ngày 6/2, No Way Home kiếm được thêm 9,6 triệu USD , nâng tổng doanh thu phim tại phòng vé Bắc Mỹ lên 749 triệu USD . Con số này chỉ ít hơn 800.000 USD so với tổng thu ban đầu của Avatar.

No Way Home sẽ vượt Avatar tại phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: Sony.

Tính cả những lần phát hành lại sau đó, Avatar thu tổng cộng 760,5 triệu USD ở Bắc Mỹ. Hollywood Reporter dự đoán bom tấn siêu anh hùng của Marvel đạt 760 triệu USD vào thứ ba, con số này tiếp tục tăng và vượt qua bộ phim của đạo diễn James Cameron.

Tại Bắc Mỹ, hai tựa phim có doanh thu cao nhất là Star Wars: The Force Awakens ( 936,7 triệu USD ), Avengers: Endgame ( 858,4 triệu USD ). Spider-Man: No Way Home sắp vượt qua mốc 760,5 triệu USD của Avatar.

Tuy nhiên, trên toàn cầu, No Way Home không thể đánh bại thành tích của Avatar.

Avatar vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại khi thu về tổng cộng 2,84 tỷ USD . Trong một thời gian ngắn, bộ phim từng bị Avengers: Endgame vượt mặt. Đến khi được phát hành lại ở Trung Quốc vào tháng 3/2021, phim chính thức giành lại ngôi vương.

Avatar là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ảnh: 20 Century Fox.

Tại thị trường quốc tế, No Way Home thu về 1,77 tỷ USD và đứng thứ 6 trong top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Theo Hollywood Reporter, đây là thành tích ấn tượng bởi tác phẩm siêu anh hùng không được chiếu ở Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới hiện nay.