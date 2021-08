‘Spider-Man: No Way Home’ phá kỷ lục của ‘Avengers: Endgame’

Sau 24 tiếng, trailer của “Spider-Man: No Way Home” đã thu hút lượt người xem cao gấp 1,2 lần kỷ lục mà đoạn giới thiệu “Avengers: Endgame” từng xác lập.

Gamespot đưa tin trailer đầu tiên cho Spider-Man: No Way Home đã xác lập kỷ lục mới về lượt người xem sau 24 tiếng đầu tiên. Đoạn giới thiệu thu hút 355,5 triệu lượt xem trên toàn thế giới, cao gấp 1,2 lần kỷ lục mà Avengers: Endgame từng xác lập. Năm 2019, trailer của bom tấn siêu anh hùng đến từ Marvel Studios thu hút 289 triệu lượt xem.

Lượng người xem trailer Spider-Man: No Way Home cũng vượt xa con số mà phần phim liền trước, Spider-Man: Far From Home (2019) đạt được. Sau 24 tiếng, trailer Far From Home thu hút 135 triệu lượt xem. Thống kê của Sony Pictures chỉ ra No Way Home cũng là từ khóa phổ biến trên mạng xã hội, được nhắc đến 4,5 triệu lần trong 24 tiếng từ thời điểm trailer được công bố.

Từ "siêu anh hùng nhà bên thân thiện", Spide-Man/Peter Parker trở thành kẻ thù số 1 của cộng đồng. Ảnh: Sony Pictures.

Một trong những lý do giúp trailer Spider-Man: No Way Home đạt lượng người xem khổng lồ là việc đoạn phim bị rò rỉ trên Internet hôm 23/8. Việc Sony Pictures tung trailer chính thức ngay khi dư luận về bản lậu chưa lắng xuống tạo ra sự cộng hưởng, giúp dư luận gia tăng sự quan tâm với Spider-Man: No Way Home.

Trong trailer No Way Home, Spider-Man (Tom Holland) và Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) phải hợp lực để chống lại những hiểm nguy đến từ đa vũ trụ. Song song, Spider-Man cũng phải giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng danh tính của mình.

No Way Home là phần phim riêng thứ ba về phiên bản Spider-Man của Tom Holland. Phần phim thứ hai, Far From Home thu 1,13 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Thành tích của phần phim đầu tiên, Spider-Man: Homecoming (2017) là 880 triệu USD .

Đại dịch kéo dài gần hai năm chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định lên doanh thu của No Way Home. Tuy nhiên, ảnh hưởng đến đâu lại là câu hỏi mà công chúng chỉ biết đáp án sau ngày 17/12 khi phim chính thức được công chiếu.