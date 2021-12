‘Spider-Man: No Way Home’ nhắm tới doanh thu 1 tỷ USD sau 10 ngày

Sau một tuần phát hành, “Spider-Man: No Way Home” đang trên đà trở thành bộ phim đầu tiên và duy nhất phát hành trong năm 2021 đạt doanh thu 1 tỷ USD.

CNBC đưa tin tính đến ngày 23/12, doanh thu toàn cầu của bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home đã cán mốc 751,3 triệu USD . Theo thống kê của Box Office Mojo, No Way Home hiện là phim Hollywood có doanh thu cao thứ 2 (xếp sau No Time to Die) và phim ăn khách thứ 4 toàn thế giới trong năm 2021.

Cái đích phim ăn khách nhất 2021

No Way Home cần thu thêm 23 triệu USD để soán ngôi No Time to Die (doanh thu toàn cầu: 774 triệu USD ) trở thành phim Hollywood ăn khách nhất 2021. Thêm 131 triệu USD , tác phẩm siêu anh hùng sẽ vượt qua Xin chào, Lý Hoán Anh ( 822 triệu USD ). Chỉ cần thu 152 triệu USD trong 7 ngày tới, phim sẽ soán ngôi Hồ Trường Tân ( 902,5 triệu USD ), trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất 2021.

Spider-Man: No Way Home đang tiến dần đến tương lai trở thành phim có doanh thu cao nhất 2021.

Công bằng mà nói với một bộ phim từng thu hơn 600 triệu USD từ phòng vé toàn cầu sau ba ngày chính thức khởi chiếu dịp cuối tuần, và sau đó là hơn 150 triệu USD trong hai ngày đầu tuần tiếp theo, 152 triệu USD không phải thử thách lớn. Spider-Man: No Way Home hoàn toàn có khả năng chạm mốc 1 tỷ USD sau dịp lễ Giáng sinh và mừng năm mới 2022.

“Tôi không nghi ngờ khả năng Spider-Man: No Way Home sẽ kiếm được 1 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu”, chuyên gia phân tích truyền thông Paul Dergarabedian từ Comscore chia sẻ. Theo tính toán của các chuyên gia, trong cuối tuần thứ hai tại rạp, No Way Home có thể kiếm thêm số tiền bằng khoảng 50%-70% doanh thu mở màn.

Theo tính toán này, doanh thu của Spider-Man: No Way Home trong ba ngày tới sẽ giao động trong khoảng từ 300 triệu USD đến 450 triệu USD . Nếu kịch bản này xảy ra, đầu tuần tới, thế giới sẽ chứng kiến Spider-Man: No Way Home vươn lên vị trí phim ăn khách nhất 2021 chỉ sau 10 ngày chính thức khởi chiếu với doanh thu cán mốc 1 tỷ USD .

Niềm hy vọng của phòng vé toàn cầu

Cây bút Sarah Whitten của CNBC nhận xét ngay cả khi Spider-Man: No Way Home không thành công cán mốc 1 tỷ USD trong ba ngày cuối tuần tới, phim sẽ đạt con số này trước khi 2021 khép lại. Thống kê của Comscore cho thấy giai đoạn từ 24/12 tới 31/12 là một trong những khoảng thời gian nhộn nhịp nhất năm với ngành công nghiệp điện ảnh. Số tiền các cụm rạp kiếm được trong 8 ngày này chiếm đến 4,5% tổng doanh thu của họ mỗi năm.

Sony Pictures và Marvel Studios đã sẵn sàng kế hoạch sản xuất phần phim thứ 4 về Spider-Man của Tom Holland.

“Việc Spider-Man: No Way Home cán mốc doanh thu 1 tỷ USD trong năm nay là điều hoàn toàn có thể, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch. Gần đây, người ta đã bắt đầu hy vọng vào việc thị trường điện ảnh sẽ sớm chứng kiến một thành công ở quy mô lớn như vậy khi thế giới đang vật lộn với Covid-19, vaccine được phân phối rộng rãi và nhiều thị trường vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Đây là một thành tựu đáng nhớ”, Shawn Robbins - trưởng bộ phận phân tích dữ liệu của BoxOffice.com - phát biểu.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu của No Way Home vẫn có thể bị kéo tụt bất cứ lúc nào trước mối đe dọa mang tên biến chủng Omicon. Từ ngày 20/12, chính quyền Quebec, Canada đã đóng cửa toàn bộ rạp chiếu phim trong thành phố. Tuy nhiên, ở Mỹ, các rạp chiếu phim vẫn mở cửa phục vụ khán giả.

“Có thể nói bộ phim dường như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan từ thị trường. Nó vận hành theo cách của riêng nó - như thể một đa vũ trụ nơi các quy định đều không còn hiệu lực”, Paul Dergarabedian nói.

Trong tuần trước, khán giả đổ xô tới rạp xem Spider-Man: No Way Home trước khi nội dung phim bị tiết lộ trên Internet. Trong tuần này, họ sẽ tới rạp để xem đi xem lại tác phẩm yêu thích – một điều thường xuyên xảy ra với các bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

“Một tỷ USD đã bắt đầu trở thành mức doanh thu phổ biến với phim bom tấn phát hành trước đại dịch. Khán giả yêu điện ảnh nên kỷ niệm sự kiện này thật hoành tráng. Bởi nhiều người tin rằng giữa thời buổi đại dịch, sẽ chẳng có phim nào kiếm nổi 1 tỷ USD ”, Jeff Bock - chuyên gia phân tích của Exhibitor Relations - kết luận.