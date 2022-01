‘Spider-Man: No Way Home’ mất ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ

Ba ngày cuối tuần vừa qua, phim kinh dị “Scream” đã thu 30,6 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Thành tích này chấm dứt 5 tuần độc tôn của “Spider-Man: No Way Home”.

Box Office Mojo đưa tin sau một tháng liên tục giữ ngôi quán quân bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ và xác lập nhiều kỷ lục mới, Spider-Man: No Way Home đã có tuần đầu tiên bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios và Sony Pictures đã bị tác phẩm kinh dị Scream soán ngôi.

Phần mới nhất của thương hiệu kinh dị 26 năm tuổi chính thức phát hành tại Bắc Mỹ từ 14/1 và thu 30,6 triệu USD từ phòng vé nội địa sau ba ngày cuối tuần. Con số chiếm 99% doanh thu toàn cầu của phim - hiện dao động trong khoảng 30,9 triệu USD .

Phần phim mới đánh dấu lần thứ 5 thương hiệu kinh dị Scream trở lại màn ảnh rộng. Ảnh: Paramount Pictures.

Thống kê chi tiết chỉ ra tại Bắc Mỹ, Scream đã được chiếu tại 3.664 cụm rạp với doanh thu trung bình 8.351 USD /rạp. Có 67% khán giả tới rạp xem phim thuộc nhóm đối tượng 18-35 tuổi. So với kinh phí sản xuất chỉ vào 25 triệu USD , doanh thu mở màn 30,9 triệu USD của Scream hứa hẹn tương lai sáng cho thương hiệu sau phần phim thứ tư ra mắt năm 2011 không như kỳ vọng.

Ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng là Spider-Man: No Way Home. Trong tuần thứ 5 trụ rạp, phim thu 20,8 triệu USD - giảm 36,2% so với tuần trước. Phim được chiếu tại 3.925 cụm rạp, thu 5.299 USD /rạp. Doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ của phim hiện cán mốc 698,7 triệu USD .

Spider-Man: No Way Home đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) thu 936,7 triệu USD , Avengers: Endgame (2019) đạt mốc 858,4 triệu USD và Avatar (2009) với 760,5 triệu USD .

Spider-Man: No Way Home đã mất vị trí quán quân tại thị trường Bắc Mỹ sau 5 tuần trụ rạp. Ảnh: Sony.

Xếp vị trí thứ ba là phim hoạt hình Sing 2 của hãng Universal Pictures. Phim thu 8,3 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần. Phát hành tại Bắc Mỹ từ ngày 22/12/2021, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Bono… đã kiếm được 215,7 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Sing 2 là phần hậu truyện của tác phẩm hoạt hình ăn khách Sing ra mắt năm 2016.

Đứng thứ tư tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua là phim hành động, giật gân The 355. Dù quy tụ dàn minh tinh gồm Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz, Diane Kruger và Phạm Băng Băng, kịch bản thiếu thuyết phục vẫn khiến bộ phim nhanh chóng tụt lại. Sau ba ngày cuối tuần, phim chỉ thu 2,3 triệu USD , giảm 49,4% so với tuần trước đó. Trên toàn thế giới, tác phẩm mới thu 11 triệu USD .