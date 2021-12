'Spider-Man: No Way Home' được tung hô

Những phản hồi đầu tiên dành cho “Spider-Man: No Way Home” đã được công bố. Bộ phim được khán giả tung hô là hay nhất trong ba tác phẩm về Spider-Man của Tom Holland.

Variety đưa tin bộ phim Spider-Man: No Way Home do Sony Pictures và Marvel Studios sản xuất đã có buổi công chiếu tại Los Angeles (Mỹ). Sau sự kiện, phản hồi sớm về phim nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội cùng nhiều mặt báo. Những khán giả đầu tiên của No Way Home đã không tiếc lời ca ngợi bộ phim.

Bộ phim hay nhất về Spider-Man của MCU

Peter Debruge, trưởng ban phê bình phim của Variety gọi bom tấn siêu anh hùng là “một chuyến phiêu lưu rất thông minh”. Anh nhận xét: “Những khán giả đang mòn mỏi mong chờ bộ phim mới về Spider-Man ra rạp sẽ được đền đáp xứng đáng”. Nick Schager từ The Daily Beast tung hô No Way Home là “bộ phim hay nhất về Spider-Man mà Vũ trụ Điện ảnh Marvel từng làm ra”.

Zendaya và TomHolland trên thảm đỏ sự kiện công chiếu Spider-Man: No Way Home hôm 13/12. Ảnh: Just Jared.

Trong bài bình luận cho trang IGN, cây bút Amelia Emberwing ca ngợi No Way Home là “sự hòa trộn hoàn hảo giữa một bộ phim hoạt hình sáng thứ bảy với cốt truyện chính kịch có chiều sâu mà khán giả hằng mong chờ". Emberwing nhấn mạnh chất lượng diễn xuất của các ngôi sao trong thành công của bộ phim.

Trên mạng xã hội, biên tập viên Clayton Davis của Variety khen ngợi bộ phim bằng giọng điệu hài hước: “Phim có đủ mở, thân, kết và tôi thích ba yếu tố này. Tom Holland và Zendaya đều thành công trong việc thuyết phục khán giả tin họ là Spider-Man và MJ. Hiệu ứng đặc biệt trông rất thật. Tôi thích mấy cảnh đánh nhau. Vui thật sự. Từ nay về sau tôi sẽ bình luận các phim Marvel theo đúng dàn bài này”.

Tác phẩm vui nhộn và đầy cảm xúc

Erik Davis từ Fandago gọi No Way Home là tác phẩm người đóng về Spider-Man hay nhất mình từng xem. Cây bút nhận xét: “Một cái kết giật gân và giàu cảm xúc cho bộ ba Homecoming. Phim đồng thời là tác phẩm thông minh, vui nhộn và thú vị tri ân hai thập kỷ chuyển thể Spider-Man lên màn ảnh của Hollywood. Phim vừa hài hước vừa đau lòng. thành thực mà nói, tôi tận hưởng từng phút giây trên màn ảnh”.

Germain Lussier từ Gizmodo viết: “Spider-Man: No Way Home mang lại cảm giác rất thỏa mãn. Bạn sẽ nức nở vì hạnh phúc, vì xót thương và cả niềm hân hoan trong phòng chiếu. Đoạn giữa phim có chút vụng về vì sự xuất hiện của quá nhiều nhân vật. Tuy nhiên hồi ba bùng nổ, vui nhộn và đầy sức mạnh đã bù đắp lại mọi thứ”.

No Way Home có sự tái xuất của dàn phản diện gồm Dr. Otto Octavius (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Green Goblin (Willem Dafoe)… Họ từng xuất hiện trong các bộ phim Spider-Man của Tobey Maguire và Andrew Garfield. Ảnh: Sony.

Từ trang Decider, cây bút Alex Zalben nhận xét No Way Home thành công bởi cốt truyện phim luôn giữ được sự tập trung vào nam chính Peter Parker: “Phim thành công bất ngờ nhờ tập trung vào nhân vật Spider-Man của Tom Holland. Cậu ta luôn ở vị trí trung tâm và mặt tiền của câu chuyện. Phim đầy rẫy tình tiết chiều lòng fan cũng như kỷ niệm 20 năm Spider-Man tung hoành trên màn ảnh. Nhưng trên hết, nó vui nhộn nhưng cũng đầy cảm xúc”.

Rodrigo Perez từ The Playlist lại so sánh phim với Spider-Man: Into the Spider-Verse. Anh cho rằng “không cách nào No Way Home có thể đạt đến thành công hay cho thấy sức sáng tạo dồi dào tương đương” tác phẩm hoạt hình từng giành giải Oscar. Cây bút phê bình không hài lòng, cảm thấy phim là bước thụt lùi, quá chiều lòng fan, dựa dẫm nhiều vào các phần phim trước cũng như những ngày tháng huy hoàng của thương hiệu.

Spider-Man: No Way Home do Jon Watts đạo diễn. Anh cũng là nhà làm phim đứng sau thành công của hai phần Homecoming (2017) và Far From Home (2019) trước đó. Trong No Way Home, cuộc sống của Peter Parker hoàn toàn đảo lộn sau khi sập cái bẫy Mysterio (Jake Gyllenhaal) giăng sẵn cuối Spider-Man: Far From Home.

Bế tắc, Parker tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và Wong (Benedict Wong) với hy vọng hai vị cha chú quyền năng khiến thế giới quên đi danh tính siêu anh hùng của mình. Tuy nhiên, sự hợp tác thiếu ăn ý giữa Strange và Parker đã đặt đa vũ trụ trước bờ vực nguy hiểm.